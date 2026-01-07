पाकिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में श्रीलंका टीम 128 रनों पर ऑलआउट हो गई. वो तो जनिथ लियानागे ने 40 रनों की पारी खेलकर श्रीलंका को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा भी दिया, नहीं तो लग रहा था कि पूरी टीम 100 रन भी नहीं बना पाएगी. पाकिस्तान के लिए सलमान मिर्जा और अबरार अहमद ने 3-3 विकेट लिए.

श्रीलंका की खराब शुरुआत

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका टीम की शुरुआत अच्छी बेहद खराब रही. तीसरे ओवर में कामिल मिशारा (0) के रूप में टीम को पहला झटका लगा, उन्हें सलमान मिर्जा ने आउट किया. कामिल खाता भी नहीं खोल पाए. इसके बाद अगले ही ओवर में पथुम निसांका (12) भी चलते बने, उन्हें मोहम्मद वसीम ने अपना शिकार बनाया.

पॉवरप्ले खत्म होने के अगले ही ओवर में विकेटकीपर बल्लेबाज कुशाल मेंडिस 14 रन बनाकर शादाब खान का शिकार हुए. शादाब ने इसी ओवर (7th) में धनंजया डे सिल्वा (10) को भी चलता किया.

72 पर पवेलियन लौटी आधी टीम

38 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद जनिथ लियानागे और चरिथ असलंका ने पारी को थोड़ा संभाला, दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 34 रनों की साझेदारी की. असलंका के रूप में श्रीलंका का पांचवां विकेट 72 के स्कोर पर गिरा. असलंका ने 18 रन बनाए.

इसके बाद जनिथ लियानागे ने वानिंदु हसरंगा के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 38 रनों की साझेदारी की. हसरंगा 18 रन बनाकर आउट हुए. हसरंगा को अबरार अहमद ने आउट किया.

जनिथ लियानागे ने खेली महत्वपूर्ण पारी

जनिथ लियानागे 18वें ओवर की चौथी गेंद पर आउट हुए, उन्हें अबरार अहमद ने कैच आउट कराया. लियानागे ने अच्छी पारी खेलकर श्रीलंका को मुश्किल स्थिति से उबारा, उन्होंने 31 गेंदों में 1 छक्का और 2 चौकों की मदद से 40 रन बनाए.

डसून शनका (12), दुश्मंथा चमीरा शून्य और महेश तीक्षणा 1 रन बनाकर आउट हुए. श्रीलंका की पूरी टीम 19.2 ओवरों में 128 रनों पर ऑलआउट हो गई.

सलमान और अबरार ने लिए 3-3 विकेट

पाकिस्तान के लिए सलमान मिर्जा और अबरार अहमद ने 3-3 विकेट लिए. अबरार ने 4 ओवरों में 25 और सलमान ने 4 ओवरों में 18 रन दिए. मोहम्मद वसीम ने 2.2 ओवरों में मात्र 7 रन देकर 2 और शादाब खान ने 4 ओवरों में 25 रन देकर 2 विकेट लिए.