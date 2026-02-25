हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
9 रन और 4 विकेट, फिर गरजा Cole McConchie और मिचेल सैंटनर का बल्ला; न्यूजीलैंड ने बना दिए 168 रन

SL vs NZ T20 World Cup 2026 Super-8: सुपर-8 के मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 169 रनों का लक्ष्य दिया. एक वक्त पर न्यूजीलैंड ने 84 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 25 Feb 2026 09:11 PM (IST)
Preferred Sources

कोलंबो के आर प्रेमदासा में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 का अहम मुकाबला खेला जा रहा है. दोनों टीम के लिए दांव पर सेमीफाइनल का टिकट है. मुकाबले में एक समय श्रीलंका हावी था. न्यूजीलैंड ने 84 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे. लेकिन इसके बाद कोल मैककॉन्ची (Cole McConchie) और कप्तान मिचेल सेंटनर ने सातवें विकेट के लिए 47 गेंदों में 84 रनों की साझेदारी कर पासा पलट दिया. न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 167/7 रन बोर्ड पर लगाए.

मैककॉन्ची ने 23 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 31* रन बनाए. इसके अलावा सेंटनर ने 26 गेंदों में 2 चौके और 4 छक्के लगाकर 47 रन स्कोर किए. वहीं श्रीलंका के लिए महीश तीक्षणा और दुश्मंथा चमीरा ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट चटकाए. 

9 रन के अंतराल पर गिरे 4 विकेट 

एक वक्त पर न्यूजीलैंड का स्कोर 75 रन पर 2 विकेट था, लेकिन वहां से श्रीलंकाई गेंदबाजों ने कहर बरपाया और सिर्फ 9 रन के अंतराल पर 4 विकेट झटक लिए. ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड मुश्किल से 120 रन तक पहुंच पाएगी, लेकिन मैककॉन्ची और सेंटनर ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं. 

न्यूजीलैंड ने अंत के 4 ओवर में 70 रन बनाए. 16 ओवर समाप्त होने पर कीवी टीम का स्कोर 98 रन था, जो 20 ओवर में 168 पर पहुंच गया. इस तरह अंतिम ओवरों में न्यूजीलैंड ने बाजी पूरी तरह से अपने नाम की.

श्रीलंका ने जीता था टॉस 

बता दें कि मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था. 13वें ओवर तक 6 विकेट गिर जाने के बाद लगा कि श्रीलंका ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला बिल्कुल सही किया. लेकिन फिर नंबर सात की जोड़ी ने कमाल करते हुए सब बदल दिया.

न्यूजीलैंड का पहला मैच बारिश में धुला 

गौरतलब है कि न्यूजीलैंड का पहला मुकाबला बारिश में धुल गया था, जो पाकिस्तान के खिलाफ था. यह सुपर-8 में कीवी टीम का दूसरा मैच है. पहला मैच बारिश के कारण रद्द होने की वजह से न्यूजीलैंड के पास सिर्फ 1 पॉइंट है. अब देखन दिलचस्प होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम दूसरी पारी में कैसा प्रदर्शन करती है.

Published at : 25 Feb 2026 08:49 PM (IST)
SL Vs NZ Super 8 New Zealand Vs Sri Lanka T20 World Cup 2026
