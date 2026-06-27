सिया और चेतन की लव स्टोरी का क्रिकेट से है खास कनेक्शन, पहली मुलाकात की कहानी उड़ा देगी होश

केतन अग्रवाल हत्याकांड में दो मुख्य आरोपियों, सिया गोयल और चेतन चौधरी से जुड़ा एक नया पहलू सामने आया है. सिया और चेतन की लव स्टोरी के तार क्रिकेट के खेल से जुड़े हैं. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि क्रिकेट के जरिए ही दोनों की मुलाकात हुई थी और फिर नजदीकियां बढ़ने लगीं.

बताया जा रहा है कि घटना से कुछ समय पहले चेतन और सिया को MFCL के एक मैच के दौरान दर्शक दीर्घा में बैठे देखा गया था. मार्केट यार्ड फ्रेंड्स क्रिकेट लीग (MFCL) पुणे में स्थानीय बिजनेसमैन, दुकानदारों और युवाओं के बीच खेले जाने वाला एक टूर्नामेंट है.

जांच एजेंसियों के अनुसार सिया गोयल का बड़ा भाई क्रिकेट के माध्यम से चेतन चौधरी को जानता था. आगे चलकर क्रिकेट के जरिए ही सिया और चेतन की मुलाकात होती है. दरअसल चेतन चौधरी, सिया के बड़े भाई साहिल गोयल के साथ कई क्रिकेट मैच खेल चुका था. सिया भी अक्सर अपने बड़े भी के साथ क्रिकेट मैच देखने जाया करती थी और यहीं से चेतन और सिया की मुलाकात हुई. पहले पहचान, दोस्ती और फिर नजदीकियां बढ़ती चली गईं.

दिवाली पार्टी का कनेक्शन

क्रिकेट के जरिए दोनों की पहली मुलाकात हुई. उसके बाद एक म्यूचुअल फ्रेंड की दिवाली पार्टी में चेतन चौधरी और सिया गोयल की दूसरी बार मुलाकात हुई थी. पुलिस ने कॉल का डेटा खंगाला तो पाया कि इसी साल जनवरी से लेकर जून तक सिया और चेतन के बीच कुल 238 घंटे बात हुई थी. इस करीब 6 महीने के समय में दोनों के बीच 2004 फोन कॉल लगाए गए थे.

लव अफेयर

पुलिस का मानना है कि सिया और चेतन के बीच लव अफेयर था और जांच में पुलिस ने यह भी पाया कि दोनों आरोपियों ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से लेकर सारा डिजिटल डेटा डिलीट कर दिया था. यह भी पता चल है कि केतन की हत्या से एक दिन पहले चेतन और सिया पुणे स्थित एक कैफे में मिले और करीब एक घंटे तक साथ रहे थे.

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