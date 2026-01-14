क्या विराट कोहली नहीं करते हैं गौतम गंभीर से बात? बैटिंग कोच ने ड्रेसिंग रूम के खोल दिए सारे राज
भारतीय क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने विराट कोहली और हेड कोच गौतम गंभीर के रिश्तों पर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने इशारों-इशारों में ही बताया कि विराट और गंभीर के बीच सब कुछ ठीक है.
Sitanshu Kotak On Virat Kohli-Gautam Gambhir Relation: भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. दोनों एक-दूसरे को बिलकुल पसंद नहीं करते और दोनों के रिश्तों में अब खटास आ चुकी है. यहां तक कि विराट-गौतम एक-दूसरे से बात भी नहीं करते. इस तरह की तमाम अटकलें और अफवाहें आपने सोशल मीडिया पर सुनी ही होगी. अब ड्रेसिंग रूम से ऐसी खबर आई है, जो सारी चर्चाओं पर विराम लगा देगी. टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने विराट-गंभीर के रिश्ते को लेकर बड़ी बात कही है.
भारतीय टीम के बैटिंग कोच ने विराट-गंभीर पर दिया बयान
भारतीय टीम के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने विराट कोहली-रोहित शर्मा और मुख्य कोच गौतम गंभीर के बीच रिश्तों को लेकर बयान दिया है. उन्होंने दरार की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि ये दोनों अनुभवी खिलाड़ी टीम की दीर्घकालिक योजनाओं में पूरी तरह से शामिल हैं. कोटक ने बताया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी और भारत की वनडे रणनीति बनाने में पूरी तरह से शामिल हैं.
न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले सितांशु कोटक ने कहा
सितांशु कोटक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले कहा कि वे रणनीति बनाते हैं. अब जब दोनों एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं तो वे चाहते हैं कि भारत हर मैच जीते. दोनों के पास इतना अनुभव है कि वे बाकी खिलाड़ियों के साथ अपने विचार साझा करते हैं और चर्चा करते हैं. वे गौतम के साथ वनडे फॉर्मेट पर और अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए हमारी रणनीति पर भी बात करते हैं. अक्सर मैं वहां होता हूं और अगर मैं सुन रहा हूं तो वे अपना अनुभव साझा करते हैं. मैं उन्हें हमेशा बात करते हुए देखता हूं. सोशल मीडिया पर आप कई चीजें देखते हैं, लेकिन मैं देखने से बचता हूं. जहां से मैं देखता हूं, वहां बहुत कुछ पॉजिटिव है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL