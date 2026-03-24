Sir Don Bradman Scored Triple Century On The First Day Of Test Match: टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दोहरे और तिहरे शतक के रिकॉर्ड्स की लंबी लिस्ट है. हालांकि, कुछ चुनिंदा बल्लेबाज ही तिहरा शतक लगा पाए हैं, लेकिन इन तिहरा शतकों में से एक सबसे अलग है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं. इस तिहरे शतक में एक अटूट रिकॉर्ड छिपा है, जिसके आस-पास अभी तक कोई बल्लेबाज पहुंच नहीं पाया है. ये रिकॉर्ड पिछले 95 सालों से कायम है और अब 100 सालों तक पहुंचने के नजदीक खड़ा है.

साल 1930 में बना था ये रिकॉर्ड

टेस्ट क्रिकेट के पहले दिन ही तिहरा शतक लगाने का कारनामा ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज सर डॉन ब्रैडमैन ने किया है. उन्होंने साल 1930 में इंग्लैंड के खिलाफ ये ऐतिहासिक पारी खेली थी. इस पारी के दौरान उन्होंने गेंदबाजों को विकेट के लिए घुटने पर ला दिया था. ब्रैडमैन ने मैच में पहले शतक जड़ा, फिर दोहरा शतक और दिन खत्म होते-होते तिहरा शतक भी लगा दिया था. उनके तिहरे शतक के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पर 566 रन लगा दिए थे.

ब्रैडमैन ने बिना छक्के जड़े बनाए इतने रन

अगर आप सोच रहे होंगे कि पहले दिन ही तिहरा शतक लगाया था तो चौकों-छक्कों की बारिश कर दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हैं. ब्रैडमैन ने बिना छक्कों के ही 334 रन की पारी खेली थी. उनकी इस पारी में 46 चौके जरूर देखने को मिले थे. ब्रैडमैन ने 448 गेंदों का सामना करते हुए 334 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी. इस मैच के पहले दिन वे नाबाद 309 रन के स्कोर पर लौटे थे.

ड्रॉ हुआ था ये मुकाबला

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया ये मुकाबला ड्रॉ रहा था, क्योंकि इंग्लैंड ने 566 रन के जवाब में बोर्ड पर 391 रन बना दिए थे. इंग्लिश टीम की तरफ से वेली हेमंड ने शतक जड़ा था. इसके बाद फॉलोऑन में इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 95 रन बना लिए थे, जिसके बाद मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया गया था. भले ही ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने नहीं जीता हो, लेकिन ब्रैडमैन ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया था.