हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट में पहले दिन ही तिहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज, क्रिकेट के इतिहास में ये कारनामा करने वाला इकलौता खिलाड़ी कौन

टेस्ट में पहले दिन ही तिहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज, क्रिकेट के इतिहास में ये कारनामा करने वाला इकलौता खिलाड़ी कौन

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसे रिकॉर्ड हैं, जो आज भी अटूट हैं. इनमें से कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं, जिन्हें चमत्कार कहें तो गलत नहीं होगा. इनमें से एक ऐसा ही रिकॉर्ड पहले दिन तिहरा शतक लगाने का है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 24 Mar 2026 07:36 AM (IST)
Preferred Sources

Sir Don Bradman Scored Triple Century On The First Day Of Test Match: टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दोहरे और तिहरे शतक के रिकॉर्ड्स की लंबी लिस्ट है. हालांकि, कुछ चुनिंदा बल्लेबाज ही तिहरा शतक लगा पाए हैं, लेकिन इन तिहरा शतकों में से एक सबसे अलग है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं. इस तिहरे शतक में एक अटूट रिकॉर्ड छिपा है, जिसके आस-पास अभी तक कोई बल्लेबाज पहुंच नहीं पाया है. ये रिकॉर्ड पिछले 95 सालों से कायम है और अब 100 सालों तक पहुंचने के नजदीक खड़ा है.

साल 1930 में बना था ये रिकॉर्ड

टेस्ट क्रिकेट के पहले दिन ही तिहरा शतक लगाने का कारनामा ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज सर डॉन ब्रैडमैन ने किया है. उन्होंने साल 1930 में इंग्लैंड के खिलाफ ये ऐतिहासिक पारी खेली थी. इस पारी के दौरान उन्होंने गेंदबाजों को विकेट के लिए घुटने पर ला दिया था. ब्रैडमैन ने मैच में पहले शतक जड़ा, फिर दोहरा शतक और दिन खत्म होते-होते तिहरा शतक भी लगा दिया था. उनके तिहरे शतक के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पर 566 रन लगा दिए थे. 

ब्रैडमैन ने बिना छक्के जड़े बनाए इतने रन

अगर आप सोच रहे होंगे कि पहले दिन ही तिहरा शतक लगाया था तो चौकों-छक्कों की बारिश कर दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हैं. ब्रैडमैन ने बिना छक्कों के ही 334 रन की पारी खेली थी. उनकी इस पारी में 46 चौके जरूर देखने को मिले थे. ब्रैडमैन ने 448 गेंदों का सामना करते हुए 334 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी. इस मैच के पहले दिन वे नाबाद 309 रन के स्कोर पर लौटे थे.

ड्रॉ हुआ था ये मुकाबला

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया ये मुकाबला ड्रॉ रहा था, क्योंकि इंग्लैंड ने 566 रन के जवाब में बोर्ड पर 391 रन बना दिए थे. इंग्लिश टीम की तरफ से वेली हेमंड ने शतक जड़ा था. इसके बाद फॉलोऑन में इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 95 रन बना लिए थे, जिसके बाद मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया गया था. भले ही ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने नहीं जीता हो, लेकिन ब्रैडमैन ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया था. 

Published at : 24 Mar 2026 07:36 AM (IST)
Tags :
AUS Vs ENG Sir Don Bradman Cricket News TEST CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
टेस्ट में पहले दिन ही तिहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज, क्रिकेट के इतिहास में ये कारनामा करने वाला इकलौता खिलाड़ी कौन
टेस्ट में पहले दिन ही तिहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज, क्रिकेट के इतिहास में ये कारनामा करने वाला इकलौता खिलाड़ी कौन
क्रिकेट
PSL 2026 से बाहर हो रहे हैं विदेशी प्लेयर्स, अब BCB ने अपने खिलाड़ियों को लेकर लिया बड़ा फैसला
PSL 2026 से बाहर हो रहे हैं विदेशी प्लेयर्स, अब BCB ने अपने खिलाड़ियों को लेकर लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को लेकर आर अश्विन ने की बड़ी भविष्यवाणी, कहा - 'उनका बल्ला चलता है तो...'
वैभव सूर्यवंशी को लेकर आर अश्विन ने की बड़ी भविष्यवाणी, कहा - 'उनका बल्ला चलता है तो...'
क्रिकेट
IPL 2026 से पहले आर अश्विन ने चुनी राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग XI, 6.5 करोड़ का खिलाड़ी किया बाहर
IPL 2026 से पहले आर अश्विन ने चुनी राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग XI, 6.5 करोड़ का खिलाड़ी किया बाहर
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Chitra Tripathi: US की 'एपिक फ्यूरी' या Trump की 'ब्लाइंड फ्यूरी'? | Iran Israel War | America
Bharat Ki Baat: क्या ईरान के वार से पीछे हटा अमेरिका? | Iran Attack on US-Israel War | Trump
Sandeep Chaudhary: ईरान की जीत..ट्रंप ने टेके घुटने? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण| Iran-US-Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान-अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर रहा पाकिस्तान! आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से की बात
ईरान-अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर रहा पाकिस्तान! आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आज शुष्क रहेगा मौसम, दिन में खिली धूप से बढ़ेगा पारा, नोएडा से लखनऊ तक IMD ने दिया अपडेट
यूपी में आज शुष्क रहेगा मौसम, दिन में खिली धूप से बढ़ेगा पारा, नोएडा से लखनऊ तक IMD ने दिया अपडेट
स्पोर्ट्स
IPL 2026 में पहली बार उतर सकते हैं ये 5 खिलाड़ी, अपने दम पर मैच पलटने की रखते हैं ताकत
IPL 2026 में पहली बार उतर सकते हैं ये 5 खिलाड़ी, अपने दम पर मैच पलटने की रखते हैं ताकत
इंडिया
'अमेरिका के खिलाफ उन्होंने एक भी शब्द बोला?', मिडिल ईस्ट संकट पर लोकसभा में PM मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने पूछा
'अमेरिका के खिलाफ उन्होंने एक भी शब्द बोला?', मिडिल ईस्ट संकट पर लोकसभा में PM मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने पूछा
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Vs Ustaad Bhagat Singh: पांचवें दिन 'धुरंधर 2' के सामने फेल बुरी तरह फेल हुई 'उस्ताद भगत सिंह', जानें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
पांचवें दिन 'धुरंधर 2' के सामने फेल बुरी तरह फेल हुई 'उस्ताद भगत सिंह', जानें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
ट्रेंडिंग
4 महीने बाद मिला देश का सिपाही, देखते ही गले लग रो पड़ी बीवी, वीडियो देख बिलख पड़ा इंटरनेट
4 महीने बाद मिला देश का सिपाही, देखते ही गले लग रो पड़ी बीवी, वीडियो देख बिलख पड़ा इंटरनेट
यूटिलिटी
श्रम योगी मानधन योजना का खाता हो गया है फ्रीज, ऐसे करवा सकते हैं एक्टिव
श्रम योगी मानधन योजना का खाता हो गया है फ्रीज, ऐसे करवा सकते हैं एक्टिव
जनरल नॉलेज
पहली बार कब और कहां छपी मौसम की रिपोर्ट, जानें कहां बना था पहला मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट?
पहली बार कब और कहां छपी मौसम की रिपोर्ट, जानें कहां बना था पहला मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट?
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget