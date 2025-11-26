हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसाइमन हार्मर के 27 विकेट, 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' बनने के बाद बताया भारतीय बल्लेबाजों के लिए क्या था प्लान

साइमन हार्मर के 27 विकेट, 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' बनने के बाद बताया भारतीय बल्लेबाजों के लिए क्या था प्लान

गुवाहाटी में साइमन हार्मर भारत की हार की सबसे बड़ी वजह बने. दूसरी पारी में 6 विकेट समेत उन्होंने मैच में कुल 9 विकेट झटके. साइमन हार्मर को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब मिला.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 26 Nov 2025 03:23 PM (IST)
Preferred Sources

एक बार फिर भारतीय क्रिकेट टीम घरेलू सरजमीं पर टेस्ट सीरीज हार गई. दक्षिण अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत का सूपड़ा साफ कर दिया. कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट में 30 रन से हार का सामना करने वाली टीम इंडिया को गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में 408 रन के रिकॉर्ड अंतर से हार का सामना करना पड़ा. टेस्ट क्रिकेट में भारत की ये सबसे बड़ी हार है. इस टेस्ट सीरीज में भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा दक्षिण अफ्रीका के 36 साल के स्पिनर साइमन हार्मर रहे. 

गुवाहाटी में साइमन हार्मर भारत की हार की सबसे बड़ी वजह बने. दूसरी पारी में 6 विकेट समेत उन्होंने मैच में कुल 9 विकेट झटके. साइमन हार्मर को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब मिला. हार्मर ने कोलकाता टेस्ट में भी 8 विकेट लिए थे. 17 विकेट लेने वाले दाएं हाथ के इस ऑफ स्पिनर को सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया.

प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने के बाद साइमन हार्मर ने कहा, "मैंने पिछले टेस्ट में कहा था, यह एक लंबा सफर रहा है. 10 साल बाद बिल्कुल अलग एहसास है. यहां से बहुत सारी अच्छी यादें लेकर जाऊंगा. एक बहुत अच्छी भारतीय टीम को हराना बहुत बड़ा प्रयास था. भारत में पांच विकेट लेना अच्छा लगा, जीत में अपना योगदान देकर अच्छा लगा."

हार्मर की बड़ी सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी खेलने की निपुणता में लगातार कमी आई है. हार्मर पूर्व में भी भारत में टेस्ट खेल चुके हैं और अब तक खेले कुल 4 टेस्ट मैचों में 27 विकेट ले चुके हैं. गुवाहाटी टेस्ट जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 0-2 से क्लीन स्वीप किया और 25 साल बाद भारत की धरती पर टेस्ट सीरीज जीती.

उन्होंने आगे कहा, "मैं हमारी दूसरी पारी देख रहा था, जब भारतीय गेंदबाज़ी कर रहे थे. ऐसा लग रहा था कि 40 ओवर के बाद गेंद थोड़ी नरम हो गई है. यह उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि पिच के बिगड़ने और पैरों के निशानों के कारण, हमेशा कुछ-कुछ गेंदें होती थीं, मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को जो गेंद मिली, अगर आप उसे देखें तो, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ. जीत में योगदान देकर अच्छा लगा. विकेट लेकर अच्छा लगा और आखिरकार भारत में पाँच विकेट लेकर अच्छा लगा."

हार्मर ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि दूसरी पारी में हमें पता था कि वे आज जी-जान से बल्लेबाजी करने वाले हैं और उन्होंने ज़बरदस्त संघर्ष किया, लेकिन हमें पता था कि अगर हम लंबे समय तक खेल में बने रहे, सही क्षेत्र में पर्याप्त गेंदें डालीं, तो हमारे लिए चीज़ें बदल सकती हैं. एडेन मार्करम ने स्लिप में कुछ तेज़ कैच लिए और मार्को ने भी कुछ कैच लिए, जो काफ़ी मददगार साबित हुए. हाँ, मैं अपने प्रदर्शन से बहुत खुश हूँ और जीत का जश्न मनाने के लिए उत्सुक हूँ. (उन्होंने छोर क्यों बदला?) मुझे लगता है कि जब मैं उस छोर से गेंदबाजी कर रहा था, तो मुझे लगा कि यह बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों के लिए विकेट है. जैसे विकेट का सबसे अच्छा हिस्सा स्टंप टू स्टंप था, लेकिन इस छोर से आते हुए, टेम्बा मेरे पास आए और कहा, क्यों न हम इसे आज़माएं? और बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों के साथ भी यही सब होने लगा."

उन्होंने आगे कहा, "पुरानी गेंद सीधी दिशा से स्पिन होने लगी, तो उनका यह फैसला बहुत अच्छा था और मुझे विकेट मिलने की खुशी है। (आगे क्या?) हाँ, देखिए, केशव का रिकॉर्ड अपने आप में बहुत कुछ कहता है. वह एक बेहतरीन गेंदबाज़ हैं और वह नंबर एक स्पिनर बनने के हक़दार हैं. मैं सहायक भूमिका निभाकर बहुत खुश हूं और अगर मुझे खेलने का मौका मिलता है, तो मैं उसे दोनों हाथों से लपकने की कोशिश करता हूं. लेकिन आखिरकार, मुझे बस यह सुनिश्चित करना है कि मैं बेहतर हो रहा हूं. मुझे नहीं लगता कि मेरी बल्लेबाज़ी बहुत अच्छी रही, इस सीरीज़ में जसप्रीत मेरा नंबर एक था. इसलिए कुछ चीज़ों पर काम करना होगा. आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो, बेहतर होने की कोशिश करते रहो. एसेक्स में एक और काउंटी सीज़न."

Published at : 26 Nov 2025 03:23 PM (IST)
Tags :
India Vs South Africa IND Vs SA 2nd Test Simon Harmer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Cyclone Senyar: चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीला ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? दो दिन पहले हुआ था जन्म
नीला ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? दो दिन पहले हुआ था जन्म
इंडिया
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
क्रिकेट
IND vs SA: दूसरा टेस्ट 408 रनों से हारने के बाद ऋषभ पंत ने दिया बड़ा बयान, सबसे बड़ी हार पर कहा- क्रिकेट को हल्के में...
दूसरा टेस्ट 408 रनों से हारने के बाद ऋषभ पंत ने दिया बड़ा बयान, सबसे बड़ी हार पर कहा- क्रिकेट को हल्के में...
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast: मुजम्मिल का आतंकी अड्डा NIA के रडार पर | Red Fort Blast
Kamla Pasand Family News: पान मसाला के मालिक की बहू ने की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस
Anupam Kher Interview | IFFI 2025 Masterclass | संघर्ष और सफल
VIT University News: VIT में रातभर हंगामा, प्रशासन ने 30 नवंबर तक छुट्टी घोषित की | VIT Protest
Top News: बड़ी खबरें फटाफट | Bihar Politics | SIR Controversy | Rabri Devi | Mumbai | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Senyar: चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीला ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? दो दिन पहले हुआ था जन्म
नीला ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? दो दिन पहले हुआ था जन्म
इंडिया
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
क्रिकेट
IND vs SA: दूसरा टेस्ट 408 रनों से हारने के बाद ऋषभ पंत ने दिया बड़ा बयान, सबसे बड़ी हार पर कहा- क्रिकेट को हल्के में...
दूसरा टेस्ट 408 रनों से हारने के बाद ऋषभ पंत ने दिया बड़ा बयान, सबसे बड़ी हार पर कहा- क्रिकेट को हल्के में...
टेलीविजन
सिंगल मदर होने की वजह से परेशान चारू असोपा, बोलीं- काश कोई सहारा होता
सिंगल मदर होने की वजह से परेशान चारू असोपा, बोलीं- काश कोई सहारा होता
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
आरआरबी एनटीपीसी भर्ती का आखिरी मौका, कल बंद हो जाएगी आवेदन प्रोसेस; पढ़ें डिटेल्स
आरआरबी एनटीपीसी भर्ती का आखिरी मौका, कल बंद हो जाएगी आवेदन प्रोसेस; पढ़ें डिटेल्स
हेल्थ
Fertility Issues: ये चीजें तुरंत खाना छोड़ दें महिलाएं, वरना कभी नहीं बन पाएंगी मां!
ये चीजें तुरंत खाना छोड़ दें महिलाएं, वरना कभी नहीं बन पाएंगी मां!
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Embed widget