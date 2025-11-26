एक बार फिर भारतीय क्रिकेट टीम घरेलू सरजमीं पर टेस्ट सीरीज हार गई. दक्षिण अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत का सूपड़ा साफ कर दिया. कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट में 30 रन से हार का सामना करने वाली टीम इंडिया को गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में 408 रन के रिकॉर्ड अंतर से हार का सामना करना पड़ा. टेस्ट क्रिकेट में भारत की ये सबसे बड़ी हार है. इस टेस्ट सीरीज में भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा दक्षिण अफ्रीका के 36 साल के स्पिनर साइमन हार्मर रहे.

गुवाहाटी में साइमन हार्मर भारत की हार की सबसे बड़ी वजह बने. दूसरी पारी में 6 विकेट समेत उन्होंने मैच में कुल 9 विकेट झटके. साइमन हार्मर को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब मिला. हार्मर ने कोलकाता टेस्ट में भी 8 विकेट लिए थे. 17 विकेट लेने वाले दाएं हाथ के इस ऑफ स्पिनर को सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया.

प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने के बाद साइमन हार्मर ने कहा, "मैंने पिछले टेस्ट में कहा था, यह एक लंबा सफर रहा है. 10 साल बाद बिल्कुल अलग एहसास है. यहां से बहुत सारी अच्छी यादें लेकर जाऊंगा. एक बहुत अच्छी भारतीय टीम को हराना बहुत बड़ा प्रयास था. भारत में पांच विकेट लेना अच्छा लगा, जीत में अपना योगदान देकर अच्छा लगा."

हार्मर की बड़ी सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी खेलने की निपुणता में लगातार कमी आई है. हार्मर पूर्व में भी भारत में टेस्ट खेल चुके हैं और अब तक खेले कुल 4 टेस्ट मैचों में 27 विकेट ले चुके हैं. गुवाहाटी टेस्ट जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 0-2 से क्लीन स्वीप किया और 25 साल बाद भारत की धरती पर टेस्ट सीरीज जीती.

उन्होंने आगे कहा, "मैं हमारी दूसरी पारी देख रहा था, जब भारतीय गेंदबाज़ी कर रहे थे. ऐसा लग रहा था कि 40 ओवर के बाद गेंद थोड़ी नरम हो गई है. यह उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि पिच के बिगड़ने और पैरों के निशानों के कारण, हमेशा कुछ-कुछ गेंदें होती थीं, मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को जो गेंद मिली, अगर आप उसे देखें तो, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ. जीत में योगदान देकर अच्छा लगा. विकेट लेकर अच्छा लगा और आखिरकार भारत में पाँच विकेट लेकर अच्छा लगा."

हार्मर ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि दूसरी पारी में हमें पता था कि वे आज जी-जान से बल्लेबाजी करने वाले हैं और उन्होंने ज़बरदस्त संघर्ष किया, लेकिन हमें पता था कि अगर हम लंबे समय तक खेल में बने रहे, सही क्षेत्र में पर्याप्त गेंदें डालीं, तो हमारे लिए चीज़ें बदल सकती हैं. एडेन मार्करम ने स्लिप में कुछ तेज़ कैच लिए और मार्को ने भी कुछ कैच लिए, जो काफ़ी मददगार साबित हुए. हाँ, मैं अपने प्रदर्शन से बहुत खुश हूँ और जीत का जश्न मनाने के लिए उत्सुक हूँ. (उन्होंने छोर क्यों बदला?) मुझे लगता है कि जब मैं उस छोर से गेंदबाजी कर रहा था, तो मुझे लगा कि यह बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों के लिए विकेट है. जैसे विकेट का सबसे अच्छा हिस्सा स्टंप टू स्टंप था, लेकिन इस छोर से आते हुए, टेम्बा मेरे पास आए और कहा, क्यों न हम इसे आज़माएं? और बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों के साथ भी यही सब होने लगा."

उन्होंने आगे कहा, "पुरानी गेंद सीधी दिशा से स्पिन होने लगी, तो उनका यह फैसला बहुत अच्छा था और मुझे विकेट मिलने की खुशी है। (आगे क्या?) हाँ, देखिए, केशव का रिकॉर्ड अपने आप में बहुत कुछ कहता है. वह एक बेहतरीन गेंदबाज़ हैं और वह नंबर एक स्पिनर बनने के हक़दार हैं. मैं सहायक भूमिका निभाकर बहुत खुश हूं और अगर मुझे खेलने का मौका मिलता है, तो मैं उसे दोनों हाथों से लपकने की कोशिश करता हूं. लेकिन आखिरकार, मुझे बस यह सुनिश्चित करना है कि मैं बेहतर हो रहा हूं. मुझे नहीं लगता कि मेरी बल्लेबाज़ी बहुत अच्छी रही, इस सीरीज़ में जसप्रीत मेरा नंबर एक था. इसलिए कुछ चीज़ों पर काम करना होगा. आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो, बेहतर होने की कोशिश करते रहो. एसेक्स में एक और काउंटी सीज़न."