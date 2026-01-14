हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटSA20 में सिकंदर रजा ने किया कमाल, आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर पार्ल रॉयल्स को दिलाई यादगार जीत

SA20 में सिकंदर रजा ने किया कमाल, आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर पार्ल रॉयल्स को दिलाई यादगार जीत

पार्ल रॉयल्स के लिए SA20 2025-26 में खेल रहे जिंबाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने यादगार पारी खेली है. उन्होंने डरबन सुपर जायंट्स के खिलाफ आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपनी टीम को रोमांचक जीत दिलाई.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 14 Jan 2026 01:22 PM (IST)
Preferred Sources

Sikandar Raza Hit Last Ball Six Against DSG: दक्षिण अफ्रीका की टी20 लीग SA20 में पार्ल रॉयल्स और डरबन सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला मंगलवार यानी 13 जनवरी, 2026 को बोलैंड पार्क में खेला गया. जिसमें जिंबाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपनी टीम को यादगार जीत दिलाया. रॉयल्स को डेविड विसे के आखिरी ओवर में छह रन और आखिरी गेंद पर दो रन की जरूरत थी. ऐसे में रजा ने धैर्य बनाए रखा और आखिर में पार्ल रॉयल्स को 6 विकेट से रोमांचक जीत दिलाई.

मार्क्रम-लिविंगस्टोन की पारी सुपर जायंट्स की काम नहीं आई

डरबन सुपर जायंट्स ने कप्तान एडेन मार्क्रम (66) के अर्धशतक और लियम लिविंगस्टोन के 10 गेंद पर नाबाद 32 रन की मदद से पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 186 रन बनाए थे. जिसे रॉयल्स ने चार विकेट पर 191 रन बना कर जीत हासिल की. रजा 27 रन बनाकर नाबाद रहे. उनसे पहले रुबिन हरमन (नाबाद 65) और डैन लॉरेंस (63) ने महत्वपूर्ण पारियां खेली. इन दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 106 रन की साझेदारी की.

प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंची पर्ल रॉयल्स 

रॉयल्स ने इस जीत से 19 अंकों के साथ प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर काबिज हो गई है और सनराइजर्स को तीसरे स्थान पर धकेल दिया है. रॉयल से मिली हार के बाद सुपर जायंट्स 14 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है. वहीं, प्वाइंट्स टेबल के टॉप पर 20 अंकों के साथ प्रिटोरिया कैपिटल्स मौजूद है. इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन एमआई केप टाउन 10 अंकों के साथ प्वाइंट्स टेबल की आखिरी टीम है.

पर्ल रॉयल्स के जीत के हीरो रहे रुबिन हरमन

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी डरबन सुपर जायंट्स की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाए. जिसके जवाब में पर्ल रॉयल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और महज 36 रन 2 विकेट गंवा दी थी. इसके बाद, रुबिन हरमन और डैन लॉरेंस ने तीसरे विकेट के लिए 106 रन की साझेदारी की. आखिरकार ये साझेदारी डैन लॉरेंस (63) के रूप में टूटी. लेकिन रुबिन हरमन आखिरी ओवर तक पिच पर खड़े रहे और 45 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्के की मदद से नाबाद 65 रनों की पारी खेली. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

Published at : 14 Jan 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Aiden Markram Sikander Raza CRICKET PR VS DSG IN SA20 SA20 2025-26 Rubin Hermann
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप को ईरान पर सख्ती करवाने वाला इरफान सुल्तानी कौन? खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप, मिलेगी दर्दनाक सजा
ट्रंप को ईरान पर सख्ती करवाने वाला इरफान सुल्तानी कौन? खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप, मिलेगी दर्दनाक सजा
क्रिकेट
BCB ने किया कंफर्म, ICC ने भारत के बाहर मैच शिफ्ट करने से कर दिया इनकार; जानें अब क्या होगा?
BCB ने किया कंफर्म, ICC ने भारत के बाहर मैच शिफ्ट करने से कर दिया इनकार; जानें अब क्या होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
टेलीविजन
नुपुर सेनन और स्टेबिन बेन के रिसेप्शन में इन टीवी सेलेब्स ने जमाया रंग, इस 'मां-बेटी' की जोड़ी ने बटोरी लाइमलाइट
नुपुर और स्टेबिन के रिसेप्शन में इन टीवी सेलेब्स ने जमाया रंग, इस जोड़ी ने बटोरी लाइमलाइट
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | LOC | I- PAC | PM MODI | America | West Bengal | Iran
I-PAC पर ED Raid की आज Kolkata High Court में होगी LIVE सुनवाई । Mamata Banerjee । TMC । Bengal News
Budget 2026: India का Healthcare Crossroads ,1.9% GDP से 2.5% तक का सफ़र | Paisa Live
Lalit Prabhakar, Anant V Joshi और Harsh Mayar ने बताया क्यों देखनी चाहिए फिल्म One Two Cha Cha Chaa
DA 58% पर अटका, लेकिन 8th CPC दे सकता है Biggest Pay Jump| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप को ईरान पर सख्ती करवाने वाला इरफान सुल्तानी कौन? खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप, मिलेगी दर्दनाक सजा
ट्रंप को ईरान पर सख्ती करवाने वाला इरफान सुल्तानी कौन? खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप, मिलेगी दर्दनाक सजा
क्रिकेट
BCB ने किया कंफर्म, ICC ने भारत के बाहर मैच शिफ्ट करने से कर दिया इनकार; जानें अब क्या होगा?
BCB ने किया कंफर्म, ICC ने भारत के बाहर मैच शिफ्ट करने से कर दिया इनकार; जानें अब क्या होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
टेलीविजन
नुपुर सेनन और स्टेबिन बेन के रिसेप्शन में इन टीवी सेलेब्स ने जमाया रंग, इस 'मां-बेटी' की जोड़ी ने बटोरी लाइमलाइट
नुपुर और स्टेबिन के रिसेप्शन में इन टीवी सेलेब्स ने जमाया रंग, इस जोड़ी ने बटोरी लाइमलाइट
इंडिया
पोंगल त्योहार क्या होता है? PM मोदी ने केंद्रीय मंत्री के घर पहुंचकर मनाया, बोले- 'तमिल दुनिया की प्राचीन सभ्यता'
पोंगल त्योहार क्या होता है? PM मोदी ने केंद्रीय मंत्री के घर पहुंचकर मनाया, बोले- 'तमिल दुनिया की प्राचीन सभ्यता'
इंडिया
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
हेल्थ
Potato Peel Benefits: आलू के छिलके में कौन-कौन से होते हैं विटामिन, इससे कितना होता है फायदा?
आलू के छिलके में कौन-कौन से होते हैं विटामिन, इससे कितना होता है फायदा?
यूटिलिटी
क्या सर्दियों में भी लगवा सकते हैं सोलर पैनल, कैसे मिलेगा सूर्य घर योजना का फायदा?
क्या सर्दियों में भी लगवा सकते हैं सोलर पैनल, कैसे मिलेगा सूर्य घर योजना का फायदा?
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget