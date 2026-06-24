शुभमन गिल ने किया कमाल, पिछड़े विराट कोहली; अफगानिस्तान वनडे सीरीज का मिला फायदा

Shubman Gill Surpasses Virat Kohli: शुभमन गिल ने हाल हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में कमाल की बल्लेबाजी की थी. दोनों पारियों में बैटिंग करते हुए गिल ने क्रमश: 84* और 154 रनों की पारी खेली, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब मिला. इन पारियों के साथ गिल को वनडे रैंकिंग में बड़ा फायदा पहुंचा और उन्होंने विराट कोहली को पछाड़ दिया.

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार (24 जून) को ताजा रैंकिंग जारी की, जिसमें गिल ने कोहली को पीछे छोड़ दिया. तीन पायदान की छलांग लगाकर गिल दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं विराट कोहली एक नंबर नीचे खिसकने के साथ तीसरे पायदान पर आ गए हैं.

गिल की रेटिंग 791 की है, जबकि कोहली की रेटिंग 768 की है. गौर करने वाली बात यह है कि कोहली इंजरी के चलते अफगानिस्तान वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं बने सके थे. हालांकि उन्हें टीम इंडिया के स्क्वॉड में शामिल किया गया था.

डेरिल मिचेल नंबर-1, टॉप-5 में 3 भारतीय

रैंकिंग में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल टॉप पर हैं. उनकी रेटिंग 815 की है. वनडे बैटिंग रैंकिंग में टॉप-5 पर नजर डालें, तो 3 भारतीय नजर आते हैं. गिल दूसरे और विराट कोहली तीसरे नंबर पर है. इसके बाद रोहित शर्मा 754 रेटिंग के साथ चौथे पायदान पर हैं. नंबर पांच पर अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान हैं, जिनकी रेटिंग 712 की है.

गेंदबाजों की टॉप-5 रैंकिंग में कोई भारतीय नहीं

वनडे की बॉलिंग रैंकिंग पर नजर डालें, तो टॉप-5 में कोई भारतीय नजर नहीं आता है. टॉप-5 में राशिद खान पहले नंबर पर, पाकिस्तान के अबरार अहमद दूसरे नंबर पर, इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर तीसरे नंबर पर, दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज चौथे नंबर पर और श्रीलंका के महीश तीक्षणा पांचवें नंबर पर हैं. पांचों बल्लेबाजों की रेटिंग क्रमश: 682, 675, 649, 645 और 641 की है.

बॉलिंग में पहला भारतीय नंबर सात पर कुलदीप यादव के रूप में नजर आता है. कुलदीप के पास 614 रेटिंग है. इसके आगे टॉप-10 गेंदबाजों पर नजर डालें, तब भी सिर्फ एक भारतीय कुलदीप यादव हैं.

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