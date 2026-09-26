शुभमन गिल की कप्तानी पर विराट कोहली का बड़ा बयान, बोले- 'वह अब भी...'
Virat Kohli on Shubman Gill Captaincy: कोहली ने शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि गिल अब भी सीख रहे हैं. इसके साथ कोहली ने कहा कि गिल के पास कप्तानी का सही नजरिया है.
शुभमन गिल को रोहित शर्मा के बाद भारत का वनडे और टेस्ट कप्तान बनाया गया था. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया अगली वनडे सीरीज 27 सितंबर (रविवार) से वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी. पहला मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. मैच से पहले विराट कोहली ने गिल की कप्तानी को लेकर बात की. कोहली ने बताया कि शुभमन अभी कप्तानी में कहां पहुंच सके हैं.
कोहली ने कहा कि गिल अभी भी सीख रहे हैं. वह कप्तानी के रोल में नए हैं. इसके अलावा कोहली ने यह भी कहा कि गिल के पास कप्तानी के लिए सही नजरिया है.
सीख रहे हैं शुभमन गिल
जियोस्टार से बात करते हुए कोहली ने गिल की कप्तानी पर कहा, "शुभमन कप्तान के रूप में अब भी सीख रहे हैं. वह रोल में अब भी नए हैं, लेकिन उनके पास सही नजरिया और टीम इंडिया को लीड करने की सही तीव्रता है. उनके पास इस बात को लेकर बहुत साफ प्लान हैं कि मैदान पर हम कैसे काम करें."
कोहली ने आगे कहा, "बिल्कुल, जैसे-जैसे तजुर्बा बढ़ेगा और हालात की समझ बेहतर होगी, वे अपने फैसलों में सुधार करते रहेंगे- लीडरशिप रोल में हर कोई ऐसा ही करता है."
वनडे सीरीज में दिखेंगे विराट कोहली
कोहली भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही उपलब्ध हैं. वह टेस्ट और टी20 इटंरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. 2024 टी20 विश्व कप के बाद कोहली ने टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट को अलविदा कहा था. इसके बाद मई 2025 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था.
वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उपकप्तान/विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर.
वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम
शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जंगू, अलजारी जोसेफ, शमार जोसेफ, विटेल लॉज, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, शरफेन रदरफोर्ड और जेडेन सील्स.
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