'नीट' पेपर लीक के विरोध में हो रहे छात्रों के प्रदर्शन पर क्रिकेटर्स भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. गुरुवार को सचिन तेंदुलकर, शुभमन गिल आदि कई क्रिकेटर्स ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी. बता दें कि छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. हालांकि गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी कि पेपर लीक मामले को सरकार गंभीरता से ले रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाई की जाएगी.

शुभमन गिल

भारतीय वनडे और टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "एक युवा भारतीय के तौर पर, मेरा मानना ​​है कि हमारी पीढ़ी को सीखने, सपने देखने और उस भविष्य को बनाने का हर मौका मिलना चाहिए, जिसकी हम सब चाहत रखते है. मैं हर उस युवा का बहुत सम्मान करता हूँ जो शांति से अपनी आवाज उठाने में विश्वास रखता है. शिक्षा में हमारे देश का भविष्य बनाने की ताकत है। मुझे उम्मीद है कि हम दया, आपसी सम्मान और हर स्टूडेंट के भले को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। भारत के भविष्य के लिए.

सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर ने लिखा, "मेरे पिता एक प्रोफेसर थे. वे कई युवा स्टूडेंट्स के मेंटर और गाइड थे. उन्होंने बचपन में ही एक सीख दी थी, "फेल होना ठीक है, चीटिंग नहीं। कभी शॉर्टकट मत लो. समाज में बड़े होने के नाते, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम कल्चर को आकार दें. जो समाज कोशिश से ज़्यादा नतीजों को प्राथमिकता देता है, वह मेरिटोक्रेसी से ज़्यादा शॉर्टकट ढूंढेगा. आज, जब स्टूडेंट्स को इस बात से निराशा होती है कि उनकी मेहनत का फल नहीं मिला, तो यह समझ में आता है. हम सभी को मिलकर यह पक्का करना चाहिए कि उन्हें दोबारा ऐसा महसूस न हो। यंग इंडिया सपनों और एनर्जी से भरा है। वे हमारी सफलता का फ्यूल हैं.

उन्होंने आगे लिखा, "एक समाज के तौर पर, हम सभी की, जिसमें माता-पिता, टीचर, दोस्त, रिश्तेदार, स्कूल और एडमिनिस्ट्रेटर शामिल हैं, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और हमें अलग-अलग रोल निभाने हैं ताकि हमारे युवा हमेशा एनर्जेटिक और एनर्जेटिक रहें. हमें ऐसा कल्चर बनाना होगा जहां कड़ी मेहनत का इनाम मिले, ईमानदारी को बढ़ावा मिले और काबिलियत की जीत हो। मुझे यकीन है कि हम सभी ऐसे समाधान ढूंढ लेंगे जो हमारे बच्चों के भविष्य को मजबूत करेंगे और उनकी उम्मीदों की रक्षा करेंगे."

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मोहम्मद कैफ

पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने लिखा, "एक पिता के तौर पर, शिक्षा व्यवस्था की कमियों के खिलाफ़ विरोध कर रहे छात्रों के साथ पुलिस की बदसलूकी देखकर मुझे दुख होता है. दिल्ली की सड़कों पर बच्चों पर लाठियां बरसाने का सिलसिला बंद होना चाहिए. मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इसका कोई समाधान निकलेगा."

शिखर धवन

पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने लिखा, "हमारे युवा हमारे देश का भविष्य हैं. उनके सपनों को समझना जरूरी है पर साथ ही, मुश्किल वक्त में धैर्य रखना और देश की संस्थाओं और सरकार पर भरोसा बनाना भी उतना ही जरूरी है. मेरा मानना ​​है कि हर चुनौती का समाधान धैर्य से निकलता है. भारत हमेशा आगे बढ़ता है और आगे भी बढ़ता रहेगा."

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सुरेश रैना

पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने लिखा, "हर चुनौती बेहतर समाधान खोजने का एक मौका होती है. उम्मीद है कि मौजूदा हालात से शांतिपूर्ण और रचनात्मक बातचीत होगी और ऐसे सोच-समझकर फैसले लिए जाएंगे जिनसे छात्रों, संस्थानों और देश के लिए नए मौके और एक मज़बूत भविष्य बन सके."