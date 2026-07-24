IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटCricketer on Students Protest: शुभमन गिल, तेंदुलकर से लेकर सुरेश रैना तक, जानें छात्रों के प्रदर्शन पर क्या बोले भारतीय क्रिकेटर्स

Cricketer on Students Protest: शुभमन गिल, तेंदुलकर से लेकर सुरेश रैना तक, जानें छात्रों के प्रदर्शन पर क्या बोले भारतीय क्रिकेटर्स

Cricketer Reactions on Students Protest: पेपर लीक के विरोध में हो रहे छात्रों के प्रदर्शन पर क्रिकेटर्स की भी प्रतिक्रिया आई हैं। सचिन तेंदुलकर से लेकर शुभमन गिल, जानिए किसने क्या कहा।

Written By : शिवम |  Updated at : 24 Jul 2026 07:32 AM (IST)
Preferred Sources

'नीट' पेपर लीक के विरोध में हो रहे छात्रों के प्रदर्शन पर क्रिकेटर्स भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. गुरुवार को सचिन तेंदुलकर, शुभमन गिल आदि कई क्रिकेटर्स ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी. बता दें कि छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. हालांकि गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी कि पेपर लीक मामले को सरकार गंभीरता से ले रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाई की जाएगी.

शुभमन गिल

भारतीय वनडे और टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "एक युवा भारतीय के तौर पर, मेरा मानना ​​है कि हमारी पीढ़ी को सीखने, सपने देखने और उस भविष्य को बनाने का हर मौका मिलना चाहिए, जिसकी हम सब चाहत रखते है. मैं हर उस युवा का बहुत सम्मान करता हूँ जो शांति से अपनी आवाज उठाने में विश्वास रखता है. शिक्षा में हमारे देश का भविष्य बनाने की ताकत है। मुझे उम्मीद है कि हम दया, आपसी सम्मान और हर स्टूडेंट के भले को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। भारत के भविष्य के लिए.

सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर ने लिखा, "मेरे पिता एक प्रोफेसर थे. वे कई युवा स्टूडेंट्स के मेंटर और गाइड थे. उन्होंने बचपन में ही एक सीख दी थी, "फेल होना ठीक है, चीटिंग नहीं। कभी शॉर्टकट मत लो. समाज में बड़े होने के नाते, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम कल्चर को आकार दें. जो समाज कोशिश से ज़्यादा नतीजों को प्राथमिकता देता है, वह मेरिटोक्रेसी से ज़्यादा शॉर्टकट ढूंढेगा. आज, जब स्टूडेंट्स को इस बात से निराशा होती है कि उनकी मेहनत का फल नहीं मिला, तो यह समझ में आता है. हम सभी को मिलकर यह पक्का करना चाहिए कि उन्हें दोबारा ऐसा महसूस न हो। यंग इंडिया सपनों और एनर्जी से भरा है। वे हमारी सफलता का फ्यूल हैं.

उन्होंने आगे लिखा, "एक समाज के तौर पर, हम सभी की, जिसमें माता-पिता, टीचर, दोस्त, रिश्तेदार, स्कूल और एडमिनिस्ट्रेटर शामिल हैं, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और हमें अलग-अलग रोल निभाने हैं ताकि हमारे युवा हमेशा एनर्जेटिक और एनर्जेटिक रहें. हमें ऐसा कल्चर बनाना होगा जहां कड़ी मेहनत का इनाम मिले, ईमानदारी को बढ़ावा मिले और काबिलियत की जीत हो। मुझे यकीन है कि हम सभी ऐसे समाधान ढूंढ लेंगे जो हमारे बच्चों के भविष्य को मजबूत करेंगे और उनकी उम्मीदों की रक्षा करेंगे."

यह भी पढ़ें- बतौर कप्तान पहली जीत पर क्या बोले कप्तान श्रेयस अय्यर, जानें किसको दिया जीत का श्रेय?

मोहम्मद कैफ

पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने लिखा, "एक पिता के तौर पर, शिक्षा व्यवस्था की कमियों के खिलाफ़ विरोध कर रहे छात्रों के साथ पुलिस की बदसलूकी देखकर मुझे दुख होता है. दिल्ली की सड़कों पर बच्चों पर लाठियां बरसाने का सिलसिला बंद होना चाहिए. मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इसका कोई समाधान निकलेगा."

शिखर धवन

पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने लिखा, "हमारे युवा हमारे देश का भविष्य हैं. उनके सपनों को समझना जरूरी है पर साथ ही, मुश्किल वक्त में धैर्य रखना और देश की संस्थाओं और सरकार पर भरोसा बनाना भी उतना ही जरूरी है. मेरा मानना ​​है कि हर चुनौती का समाधान धैर्य से निकलता है. भारत हमेशा आगे बढ़ता है और आगे भी बढ़ता रहेगा."

यह भी पढ़ें- शाहरुख खान की नाइट राइडर्स ने पाकिस्तानी प्लेयर को किया साइन, मच गया बवाल

सुरेश रैना

पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने लिखा, "हर चुनौती बेहतर समाधान खोजने का एक मौका होती है. उम्मीद है कि मौजूदा हालात से शांतिपूर्ण और रचनात्मक बातचीत होगी और ऐसे सोच-समझकर फैसले लिए जाएंगे जिनसे छात्रों, संस्थानों और देश के लिए नए मौके और एक मज़बूत भविष्य बन सके."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 24 Jul 2026 07:31 AM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Student Protest Indian Cricketers SHUBMAN GILL NEET Paper Leak
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Cricketer on Students Protest: शुभमन गिल, तेंदुलकर से लेकर सुरेश रैना तक, जानें छात्रों के प्रदर्शन पर क्या बोले भारतीय क्रिकेटर्स
शुभमन गिल, तेंदुलकर से लेकर सुरेश रैना तक, जानें छात्रों के प्रदर्शन पर क्या बोले भारतीय क्रिकेटर्स
क्रिकेट
IND VS ZIM: जिम्बाब्वे की हार पर बौखलाए कप्तान सिकंदर रजा, कहा- 'मुझे नहीं लगा था कि...'
IND VS ZIM: जिम्बाब्वे की हार पर बौखलाए कप्तान सिकंदर रजा, कहा- 'मुझे नहीं लगा था कि...'
क्रिकेट
PAK VS WI: पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कैरेबियन टीम घोषित, इस शानदार खिलाड़ी को मिला पहली बार मौका
पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कैरेबियन टीम घोषित, इस शानदार खिलाड़ी को मिला पहली बार मौका
क्रिकेट
Fact Check: जंतर-मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर क्या विराट कोहली ने किया है कोई ट्वीट, वायरल पोस्ट की सच्चाई जानिए
Fact Check: जंतर-मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर क्या विराट कोहली ने किया है कोई ट्वीट, वायरल पोस्ट की सच्चाई जानिए
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20 का नया लोगो जारी, Salman Khan की वापसी को लेकर बढ़ा उत्साह
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay के स्वैग और एक्शन ने जीता फैंस का दिल
NEET Paper Leak पर Salman Khan ने तोड़ी चुप्पी, स्टूडेंट्स के लिए कही बड़ी बात
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की वापसी? Reports ने बढ़ाई फैंस की उम्मीद
Shah Rukh Khan की King का आखिरी शूट विदेश में? नई Reports आईं सामने
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आधी रात को प्रधानमंत्री ने जारी किया वीडियो मैसेज तो राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला- 'मिस्टर मोदी, हमारे...'
आधी रात को प्रधानमंत्री ने जारी किया वीडियो मैसेज तो राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला- 'मिस्टर मोदी, हमारे...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद ने भी खत्म किया धरना, वीडियो जारी कर PM से कहा- 'जो कानून लाना चाहते हैं लाइए लेकिन...'
चंद्रशेखर आजाद ने भी खत्म किया धरना, वीडियो जारी कर कहा- 'जो कानून लाना चाहते हैं लाइए लेकिन...'
स्पोर्ट्स
Fact Check: जंतर-मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर क्या विराट कोहली ने किया है कोई ट्वीट, वायरल पोस्ट की सच्चाई जानिए
Fact Check: जंतर-मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर क्या विराट कोहली ने किया है कोई ट्वीट, वायरल पोस्ट की सच्चाई जानिए
ओटीटी
ओटीटी पर होगी विराट कर्णा-नभा नटेश की 'नागबंधम' की एंट्री, जानें- कब और कहां देखें ये फैंटेसी कहानी
ओटीटी पर होगी विराट कर्णा-नभा नटेश की 'नागबंधम' की एंट्री, जानें- कब और कहां देखें ये फैंटेसी कहानी
इंडिया
दिल्ली में आज घर से निकलें तो संभल के! एक तरफ CJP का अनशन, दूसरी तरफ 17 मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद
दिल्ली में आज घर से निकलें तो संभल के! एक तरफ CJP का अनशन, दूसरी तरफ 17 मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद
ट्रेंडिंग
Bihar Protest Viral Video: टीयर गैस का इंतजाम नहीं है? प्रदर्शन के बीच बिहार के छात्रों ने पुलिस से पूछा सवाल, VIDEO वायरल
टीयर गैस का इंतजाम नहीं है? प्रदर्शन के बीच बिहार के छात्रों ने पुलिस से पूछा सवाल, VIDEO वायरल
टेक्नोलॉजी
फास्ट चार्जर से भी स्लो चार्ज हो रहा है पावर बैंक? ये हो सकते हैं कारण
फास्ट चार्जर से भी स्लो चार्ज हो रहा है पावर बैंक? ये हो सकते हैं कारण
शिक्षा
MP Private University: इस राज्य में अब आसानी से खोल सकेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सरकार ने आसान की प्रक्रिया
इस राज्य में अब आसानी से खोल सकेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सरकार ने आसान की प्रक्रिया
ENT LIVE
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
ENT LIVE
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
ENT LIVE
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
ENT LIVE
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
Embed widget