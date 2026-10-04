तीसरे वनडे में हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने रोहित-विराट पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में भारत को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मैच के बाद सबसे ज्यादा चर्चा रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर हुई. दोनों सीनियर खिलाड़ियों के वनडे फ्यूचर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में कप्तान शुभमन गिल ने साफ कर दिया कि टीम को अपने अनुभवी खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है. गिल ने रोहित और विराट के फॉर्म की तारीफ करते हुए ये भी बताया कि अब टीम के पास नए प्रयोग करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है.

गिल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के प्रदर्शन को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं जताई. उन्होंने दोनों खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि वो शानदार फॉर्म में हैं और टीम के लिए काफी अहम हैं.

रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार शतक लगाया था. इसके बाद तीसरे वनडे में भी उन्होंने 92 रन की बेहतरीन पारी खेली. वहीं, विराट कोहली ने सीरीज के पहले वनडे में बिना आउट हुए शतक जड़ा था. इन पारियों के बाद दोनों खिलाड़ियों के वनडे भविष्य को लेकर चल रही चर्चा के बीच गिल का बयान काफी अहम माना जा रहा है.

केएल राहुल की भी तारीफ

कप्तान गिल ने केएल राहुल के प्रदर्शन की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि जब भी राहुल को मौका मिला है, उन्होंने टीम के लिए जिम्मेदारी से बल्लेबाजी की है और अच्छा प्रदर्शन किया है. इससे साफ है कि टीम मैनेजमेंट अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ उपलब्ध ऑप्शनों को भी अहम मान रहा है.

अब आजमाने का ज्यादा समय नहीं

वर्ल्ड कप की तैयारी को लेकर गिल ने कहा कि अब टीम के पास नए खिलाड़ियों को लगातार आजमाने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है. टीम का लक्ष्य आगामी वर्ल्ड कप के लिए एक मजबूत और तय कॉम्बिनेशन तैयार करना है.

गिल ने संकेत दिया कि अगली सीरीज से टीम के मुख्य खिलाड़ियों की उपलब्धता पर ज्यादा जोर रहेगा, ताकि वर्ल्ड कप से पहले टीम अपने मजबूत कॉम्बिनेशन के साथ ज्यादा से ज्यादा मैच खेल सके.

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