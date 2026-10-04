IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटतीसरे वनडे में हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने रोहित-विराट पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा

तीसरे वनडे में हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने रोहित-विराट पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा

तीसरे वनडे में हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के फॉर्म और टीम में उनकी अहमियत पर खुलकर बात की. उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले टीम के कॉम्बिनेशन को लेकर भी बयान दिया.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 04 Oct 2026 07:00 PM (IST)
Preferred Sources

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में भारत को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मैच के बाद सबसे ज्यादा चर्चा रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर हुई. दोनों सीनियर खिलाड़ियों के वनडे फ्यूचर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में कप्तान शुभमन गिल ने साफ कर दिया कि टीम को अपने अनुभवी खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है. गिल ने रोहित और विराट के फॉर्म की तारीफ करते हुए ये भी बताया कि अब टीम के पास नए प्रयोग करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है.

गिल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के प्रदर्शन को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं जताई. उन्होंने दोनों खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि वो शानदार फॉर्म में हैं और टीम के लिए काफी अहम हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
जहां भारत से ज्यादा वेस्टइंडीज ने खेले हैं मैच, वहां होगा पहला टी20; आंकड़े कर देंगे हैरान
जहां भारत से ज्यादा वेस्टइंडीज ने खेले हैं मैच, वहां होगा पहला टी20; आंकड़े कर देंगे हैरान
क्रिकेट
वीरेंद्र सहवाग का बेटा बना दिल्ली का कप्तान, 18 साल की उम्र में मिली बड़ी जिम्मेदारी
वीरेंद्र सहवाग का बेटा बना दिल्ली का कप्तान, 18 साल की उम्र में मिली बड़ी जिम्मेदारी
क्रिकेट
पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ही लगाई सैम अयूब को डांट, वैभव के विकेट पर किया था 'बेबी सेलिब्रेशन'
पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ही लगाई सैम अयूब को डांट, वैभव के विकेट पर किया था 'बेबी सेलिब्रेशन'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी पर कप्तान श्रेयस अय्यर का बड़ा बयान, जो कहा वो आपको जानना चाहिए
वैभव सूर्यवंशी पर कप्तान श्रेयस अय्यर का बड़ा बयान, जो कहा वो आपको जानना चाहिए

रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार शतक लगाया था. इसके बाद तीसरे वनडे में भी उन्होंने 92 रन की बेहतरीन पारी खेली. वहीं, विराट कोहली ने सीरीज के पहले वनडे में बिना आउट हुए शतक जड़ा था. इन पारियों के बाद दोनों खिलाड़ियों के वनडे भविष्य को लेकर चल रही चर्चा के बीच गिल का बयान काफी अहम माना जा रहा है.

केएल राहुल की भी तारीफ

कप्तान गिल ने केएल राहुल के प्रदर्शन की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि जब भी राहुल को मौका मिला है, उन्होंने टीम के लिए जिम्मेदारी से बल्लेबाजी की है और अच्छा प्रदर्शन किया है. इससे साफ है कि टीम मैनेजमेंट अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ उपलब्ध ऑप्शनों को भी अहम मान रहा है.

अब आजमाने का ज्यादा समय नहीं

वर्ल्ड कप की तैयारी को लेकर गिल ने कहा कि अब टीम के पास नए खिलाड़ियों को लगातार आजमाने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है. टीम का लक्ष्य आगामी वर्ल्ड कप के लिए एक मजबूत और तय कॉम्बिनेशन तैयार करना है.

गिल ने संकेत दिया कि अगली सीरीज से टीम के मुख्य खिलाड़ियों की उपलब्धता पर ज्यादा जोर रहेगा, ताकि वर्ल्ड कप से पहले टीम अपने मजबूत कॉम्बिनेशन के साथ ज्यादा से ज्यादा मैच खेल सके.

यह भी पढ़ें:

वनडे ट्राई सीरीज: श्रीलंका ने किया टीम का एलान, उपकप्तान बाहर; विस्फोटक ओपनर की वापसी

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 04 Oct 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
Rohit SHarma SHUBMAN GILL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
जहां भारत से ज्यादा वेस्टइंडीज ने खेले हैं मैच, वहां होगा पहला टी20; आंकड़े कर देंगे हैरान
जहां भारत से ज्यादा वेस्टइंडीज ने खेले हैं मैच, वहां होगा पहला टी20; आंकड़े कर देंगे हैरान
क्रिकेट
वीरेंद्र सहवाग का बेटा बना दिल्ली का कप्तान, 18 साल की उम्र में मिली बड़ी जिम्मेदारी
वीरेंद्र सहवाग का बेटा बना दिल्ली का कप्तान, 18 साल की उम्र में मिली बड़ी जिम्मेदारी
क्रिकेट
पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ही लगाई सैम अयूब को डांट, वैभव के विकेट पर किया था 'बेबी सेलिब्रेशन'
पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ही लगाई सैम अयूब को डांट, वैभव के विकेट पर किया था 'बेबी सेलिब्रेशन'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी पर कप्तान श्रेयस अय्यर का बड़ा बयान, जो कहा वो आपको जानना चाहिए
वैभव सूर्यवंशी पर कप्तान श्रेयस अय्यर का बड़ा बयान, जो कहा वो आपको जानना चाहिए
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: जाह्नवी-NTR का AI डीपफेक वायरल, आखिर क्या है पूरा सच? (04-10-26)
YRKKH: 🥰Kabir का खुले आसमान तले रोमांटिक डांस, क्या मिटेगी Maira की उदासी? #sbs
Neha Dhupia ने Prince Narula संग बॉन्डिंग पर की बात, बोलीं- ‘जब सब हारेंगे, Prince संभाल लेगा’
शादी के बाद पहली बार साथ दिखेंगे Sonakshi Sinha-Zaheer Iqbal, ‘Tu Hai Meri Kiran’ का बढ़ा बज़
Love & War ने रिलीज से पहले ही कमाए ₹300 करोड़, Ranbir-Alia-Vicky की फिल्म का बड़ा खेल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का SIR पर बयान, '...तो ऐसी प्रक्रिया मनमानी है'
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का SIR पर बयान, '...तो ऐसी प्रक्रिया मनमानी है'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भदोही से संत रविदास नगर तक... कब-कब बदला जिले का नाम? जानें
भदोही से संत रविदास नगर तक... कब-कब बदला जिले का नाम? जानें
क्रिकेट
रोहित शर्मा ने बनाए 92, फिर भी उनसे खुश नहीं दिग्गज सुनील गावस्कर, जानें क्या है वजह
रोहित शर्मा ने बनाए 92, फिर भी उनसे खुश नहीं दिग्गज सुनील गावस्कर, जानें क्या है वजह
ओटीटी
'दृश्यम 3 द कनक्लूजन' की OTT रिलीज, जानें कब और कहां देख सकते हैं अजय देवगन की फिल्म
'दृश्यम 3 द कनक्लूजन' की OTT रिलीज, जानें कब और कहां देख सकते हैं अजय देवगन की फिल्म
इंडिया
चुनाव प्रचार में बच्चे के इस्तेमाल का आरोप, उदयनिधि स्टालिन पर केस दर्ज
चुनाव प्रचार में बच्चे के इस्तेमाल का आरोप, उदयनिधि स्टालिन पर केस दर्ज
इंडिया
बिहार बाढ़ पर राहुल गांधी का BJP पर हमला, कहा - 'डबल इंजन सरकार बताए...'
'17 साल में स्थायी समाधान क्यों नहीं', बिहार बाढ़ पर राहुल गांधी का BJP पर हमला
Home Tips
मोजे से नहीं जा रहे गंदे दाग, ऐसे करें नए जैसा
मोजे से नहीं जा रहे गंदे दाग, ऐसे करें नए जैसा
ट्रेंडिंग
सूरत एयरपोर्ट पर गश खाकर गिरा कर्मचारी, CISF जवानों ने CPR देकर बचाई जान
सूरत एयरपोर्ट पर गश खाकर गिरा कर्मचारी, CISF जवानों ने CPR देकर बचाई जान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget