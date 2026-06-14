पहले वनडे में रनआउट पर आया रोहित शर्मा का रिएक्शन, कप्तान गिल ने किया बड़ा खुलासा

बीते शनिवार भारत ने पहले वनडे मैच में अफगानिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया. बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में अफगान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रन बनाए थे. जवाब में टीम इंडिया ने 15 गेंद पहले ही लक्ष्य को हासिल कर लिया. कप्तान शुभमन गिल 84 रन बनाकर नाबाद लौटे.

क्या गुस्सा थे रोहित शर्मा?

इसी मुकाबले में गिल के साथ तालमेल की कमी के कारण रोहित शर्मा रन आउट हो गए थे. जब मैच के बाद शुभमन गिल से पूछा गया कि क्या ड्रेसिंग रूम में वापस लौटने के बाद रोहित ने उनपर गुस्सा किया. इस पर जानिए गिल ने क्या कहा.

शुभमन गिल ने कहा, "उन्होंने (रोहित) रिप्ले देखा और कहा सब ठीक है. हम जब आखिरी बार अफगानिस्तान के खिलाफ खेले थे, टी20 में भी रोहित रन आउट हो गए थे."

पहले भी हो चुका है ऐसा

यह साल 2024 की बात है, उन दिनों रोहित शर्मा टी20 कप्तान हुआ करते थे और अफगानिस्तान के साथ मोहाली में मैच खेला जा रहा था. गेंद को मिड-ऑफ की दिशा में धकेल कर रोहित शर्मा भागते हुए नॉन-स्ट्राइकिंग एंड तक पहुंच गए थे, लेकिन शुभमन गिल ने अपनी क्रीज छोड़ी ही नहीं. जब रोहित रन आउट हुए तो गुस्से में आकर ड्रेसिंग रूम की तरफ लौटे थे.

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भारत ने जीता मैच

धर्मशाला में बारिश के कारण मैच कई घंटे की देरी से शुरू हुआ. भारी बारिश के कारण ओवरों की संख्या घटाकर 25-25 कर दी गई. अफगानिस्तान के लिए रहमनुल्लाह गुरबाज ने वनडे में सबसे तेज शतक (48 गेंद) जड़कर इतिहास रच दिया. उनकी शतकीय पारी की मदद से अफगानिस्तान ने 194 रन बनाए. जवाब में टीम इंडिया के लिए कप्तान शुभमन गिल 84 रन बनाकर नाबाद लौटे. उनके अलावा ईशान किशन ने 34 रन और केएल राहुल ने अंत में आकर 19 गेंद में 39 रनों की तूफानी पारी खेल टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित की.

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