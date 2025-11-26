दक्षिण अफ्रीका के हाथों टेस्ट सीरीज में 0-2 की हार के बाद शुभमन गिल की प्रतिक्रिया सामने आई है. गुवाहाटी में 408 रनों की हार के बाद गिल ने कहा है कि टीम इंडिया इस कठिन दौर को भुलाते हुए मजबूती से आगे बढ़ेगी. ये टेस्ट क्रिकेट इतिहास में भारत की रनों की सबसे बड़ी हार भी रही. आपको याद दिला दें कि शुभमन गिल चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाए थे.

शुभमन गिल ने X पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "शांत समुद्र आपको दिशा बदलना नहीं सिखाता, बल्कि तूफान ही आपको स्थिर रहना सिखाता है. हम एक-दूसरे पर भरोसा बनाए रखेंगे, एक-दूसरे के लिए लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे."

Calm seas don’t teach you how to steer, it’s the storm that forges steady hands. We’ll continue to believe in each other, fight for each other, and move forward - rising stronger. 🇮🇳 — Shubman Gill (@ShubmanGill) November 26, 2025

चोटिल शुभमन गिल इस आशा के साथ टीम इंडिया के साथ गुवाहाटी पहुंचे थे, कि वो दूसरा मुकाबला शुरू होने से पहले रिकवर कर लेंगे. मगर बाद में उन्हें मेडिकल टीम ने अनफिट घोषित कर दिया, जिसके बाद वो मुंबई लौट आए थे. गिल, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज से भी बाहर हो गए हैं. गिल को हाल ही में भारत की वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था. वनडे सीरीज 30 नवंबर-6 दिसंबर तक खेली जाएगी. वो 9 दिसंबर से शुरू होने वाली भारत-दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज में खेल सकते हैं.

दक्षिण अफ्रीका ने शुरू से लेकर अंत तक गुवाहाटी टेस्ट में अपना दबदबा बनाए रखा. अफ्रीका ने टीम इंडिया के सामने 549 रनों का लक्ष्य रखा था. इसके जवाब में भारतीय बल्लेबाजी मात्र 140 रनों पर सिमट गई. मार्को यानसेन इस मैच में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विलेन साबित हुए, जिन्होंने 93 रनों की पारी खेलने के अलावा पहली पारी में 6 विकेट भी लिए. एडन मार्करम ने इस मुकाबले में कुल 9 कैच लिए, जो किसी एक टेस्ट मैच में किसी फील्डर द्वारा लिए गए सबसे अधिक कैच भी रहे.

