IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटचौथे ODI से बाहर कप्तान शुभमन गिल, तीसरे वनडे के बाद BCCI ने बदला स्क्वाड

चौथे ODI से बाहर कप्तान शुभमन गिल, तीसरे वनडे के बाद BCCI ने बदला स्क्वाड

शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरूआती 2 वनडे जीते, तीसरा मैच बारिश के चलते रद्द हो गया. चौथे और पांचवें वनडे में गिल नहीं खेलेंगे, श्रेयस अय्यर कमान संभालेंगे.

Written By : शिवम |  Updated at : 10 Nov 2026 03:58 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का चौथा मैच 'बे ओवल' (Tauranga) में खेला जाएगा. मेजबान टीम के लिए ये करो या मरो वाला मैच है, क्योंकि टीम इंडिया 2-0 से आगे है. हैमिल्टन में होने वाला सीरीज का तीसरा मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया. शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी, लेकिन बारिश के चलते न्यूजीलेंड की ही पारी शुरू नहीं पाई. गिल चौथे और पांचवें मैच में नहीं खेलेंगे, श्रेयस अय्यर कप्तान होंगे.

ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल चोटिल हैं या अचानक कुछ ऐसा हुआ, जिसकी वजह से उन्हें सीरीज से बाहर होना पड़ा. दरअसल जब इस दौरे के लिए स्क्वाड का एलान हुआ था, बीसीसीआई ने तभी साफ कर दिया था कि गिल तीसरे मैच तक टीम का हिस्सा रहेंगे. चौथे और पांचवें मैच में श्रेयस अय्यर कप्तानी करेंगे.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
IPL में खेलेंगी 12 टीमें? 2 नई टीमों को जोड़ने पर चर्चा
IPL में खेलेंगी 12 टीमें? 2 नई टीमों को जोड़ने पर चर्चा
क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड चौथा वनडे? जानें तारीख, वेन्यू समेत सारी डिटेल
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड चौथा वनडे? जानें तारीख, वेन्यू समेत सारी डिटेल
क्रिकेट
सहवाग के बेटे आर्यवीर का शतक, भारत के लिए 'करो या मरो' मैच में चमके 
सहवाग के बेटे आर्यवीर का शतक, भारत के लिए 'करो या मरो' मैच में चमके 
क्रिकेट
'सैंडपेपरगेट' बॉल टैम्परिंग कांड में उस्मान ख्वाजा के आरोपों पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने तोड़ी चुप्पी
'सैंडपेपरगेट' बॉल टैम्परिंग कांड में उस्मान ख्वाजा के आरोपों पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने तोड़ी चुप्पी

2-0 से आगे है भारत

भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले और दूसरे मैच में जीत दर्ज की थी, आज टीम सीरीज में अजेय बढ़त बनाने के इरादे से उतरती लेकिन मुकाबला बारिश में धुल गया. दूसरे वनडे में भी बारिश ने खलल डाली थी, तब भारत ने डकवर्थ लुइस नियम के तहत मुकाबला जीत लिया था. इस दौरे पर भारत ने टी20 सीरीज 3-2 से जीती थी, अब वनडे जीतने के करीब है. इसके बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी.

वनडे सीरीज के आखिरी 2 मैच क्यों नहीं खेल रहे शुभमन गिल?

दरअसल वह टेस्ट सीरीज में कप्तानी करेंगे, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है. इसी के चलते वह वनडे सीरीज के आखिरी 2 मैच नहीं खेल रहे हैं, जो इस दौरे के शुरू होने से पहले तय हो चुका था.

चौथे वनडे के लिए भारतीय स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ईशान किशन (विकेटकीपर),  तिलक वर्मा, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, मोहम्मद सिराज, ऋतुराज गायकवाड़, यश ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलकदीप यादव, अर्शदीप सिंह, आकिब नबी, गुरनूर बरार.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 10 Nov 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
SHREYAS IYER IND VS NZ India ODI Squad SHUBMAN GILL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IPL में खेलेंगी 12 टीमें? 2 नई टीमों को जोड़ने पर चर्चा
IPL में खेलेंगी 12 टीमें? 2 नई टीमों को जोड़ने पर चर्चा
क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड चौथा वनडे? जानें तारीख, वेन्यू समेत सारी डिटेल
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड चौथा वनडे? जानें तारीख, वेन्यू समेत सारी डिटेल
क्रिकेट
सहवाग के बेटे आर्यवीर का शतक, भारत के लिए 'करो या मरो' मैच में चमके 
सहवाग के बेटे आर्यवीर का शतक, भारत के लिए 'करो या मरो' मैच में चमके 
क्रिकेट
'सैंडपेपरगेट' बॉल टैम्परिंग कांड में उस्मान ख्वाजा के आरोपों पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने तोड़ी चुप्पी
'सैंडपेपरगेट' बॉल टैम्परिंग कांड में उस्मान ख्वाजा के आरोपों पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने तोड़ी चुप्पी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या रूस यूक्रेन में होगी सुलाह? अबूधाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में बातचीत शुरू
क्या रूस यूक्रेन में होगी सुलाह? अबूधाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में बातचीत शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले बड़े तहलके के आसार? सौरव दास ने सीएम योगी पर किया बड़ा दावा
यूपी चुनाव से पहले बड़े तहलके के आसार? सौरव दास ने सीएम योगी पर किया बड़ा दावा
इंडिया
'मुझे उन पर गर्व', सास सोनिया गांधी की किताब पर क्या बोले रॉबर्ट वाड्रा?
'मुझे उन पर गर्व', सास सोनिया गांधी की किताब पर क्या बोले रॉबर्ट वाड्रा?
क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड चौथा वनडे? जानें तारीख, वेन्यू समेत सारी डिटेल
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड चौथा वनडे? जानें तारीख, वेन्यू समेत सारी डिटेल
बॉलीवुड
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इंडिया
सोनिया गांधी पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, '...तब मैंने उन्हें सपोर्ट किया'
सोनिया गांधी पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, '...तब मैंने उन्हें सपोर्ट किया'
इंडिया
चुनाव आयोग का यूपी समेत 5 राज्यों के अधिकारियों को निर्देश, 'यह अपेक्षा की जाती है कि वे...'
चुनाव आयोग का यूपी समेत 5 राज्यों के अधिकारियों को निर्देश, 'यह अपेक्षा की जाती है कि वे...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget