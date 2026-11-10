चौथे ODI से बाहर कप्तान शुभमन गिल, तीसरे वनडे के बाद BCCI ने बदला स्क्वाड

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का चौथा मैच 'बे ओवल' (Tauranga) में खेला जाएगा. मेजबान टीम के लिए ये करो या मरो वाला मैच है, क्योंकि टीम इंडिया 2-0 से आगे है. हैमिल्टन में होने वाला सीरीज का तीसरा मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया. शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी, लेकिन बारिश के चलते न्यूजीलेंड की ही पारी शुरू नहीं पाई. गिल चौथे और पांचवें मैच में नहीं खेलेंगे, श्रेयस अय्यर कप्तान होंगे.

ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल चोटिल हैं या अचानक कुछ ऐसा हुआ, जिसकी वजह से उन्हें सीरीज से बाहर होना पड़ा. दरअसल जब इस दौरे के लिए स्क्वाड का एलान हुआ था, बीसीसीआई ने तभी साफ कर दिया था कि गिल तीसरे मैच तक टीम का हिस्सा रहेंगे. चौथे और पांचवें मैच में श्रेयस अय्यर कप्तानी करेंगे.

2-0 से आगे है भारत

भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले और दूसरे मैच में जीत दर्ज की थी, आज टीम सीरीज में अजेय बढ़त बनाने के इरादे से उतरती लेकिन मुकाबला बारिश में धुल गया. दूसरे वनडे में भी बारिश ने खलल डाली थी, तब भारत ने डकवर्थ लुइस नियम के तहत मुकाबला जीत लिया था. इस दौरे पर भारत ने टी20 सीरीज 3-2 से जीती थी, अब वनडे जीतने के करीब है. इसके बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी.

वनडे सीरीज के आखिरी 2 मैच क्यों नहीं खेल रहे शुभमन गिल?

दरअसल वह टेस्ट सीरीज में कप्तानी करेंगे, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है. इसी के चलते वह वनडे सीरीज के आखिरी 2 मैच नहीं खेल रहे हैं, जो इस दौरे के शुरू होने से पहले तय हो चुका था.

चौथे वनडे के लिए भारतीय स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, मोहम्मद सिराज, ऋतुराज गायकवाड़, यश ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलकदीप यादव, अर्शदीप सिंह, आकिब नबी, गुरनूर बरार.