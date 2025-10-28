'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी

Indian Bowler Warns Australia Before T20 Series: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत बुधवार, 29 अक्टूबर से होने जा रही है. ये पांच मैचों की सीरीज 8 नवंबर तक चलेगी. इससे पहले दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज खेली गई, जिसमें भारत को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा. वनडे सीरीज के बाद टीम इंडिया के वो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से वापस लौट गए हैं, जो टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं है. वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह समेत बाकी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा पहुंच गए हैं.

अभिषेक शर्मा ने दी धमकी

भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा दमदार बैटिंग के लिए जाने जाते हैं. टीम इंडिया के साथ अभिषेक पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए हैं. अभिषेक इस सीरीज के पहले एक्साइटेड मोड में नजर आ रहे हैं. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने फोटोशूट कराया. फोटोशूट के दौरान सभी प्लेयर्स खूब मौज-मस्ती करते नजर आए.

टी20 सीरीज के लिए हो रहे फोटोशूट के दौरान अभिषेक शर्मा बल्ले की जगह गेंद के साथ फोटो क्लिक करवाने लगे. तभी भारत की टी20 टीम के उपकप्तान शुभमन गिल ने अभिषेक शर्मा की गेंदबाजी का मजाक उड़ाया. इसके बाद अभिषेक ने जवाब देते हुए कहा कि मेरी बॉलिंग पर शक मत करना. अभिषेक की बात सुनकर सभी खिलाड़ी हंसने लगे.

Laughs, smiles, and good vibes all around 😎



🎥 Don't miss this fun BTS of #TeamIndia's photoshoot ahead of the #AUSvIND T20I series 🥳 pic.twitter.com/9t3o1LSXh4 — BCCI (@BCCI) October 27, 2025

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच 29 अक्टूबर को कैनबरा में खेला जाएगा.

इस सीरीज का दूसरा मैच शुक्रवार, 31 अक्टूबर को मेलबर्न में होगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 मैच होबार्ट में रविवार, 2 नवंबर को होगा.

इस सीरीज का चौथा टी20 मैच गोल्ड कोस्ट में गुरुवार, 6 नवंबर को खेला जाएगा.

शनिवार, 8 नवंबर को इस सीरीज का आखिरी और पांचवां टी20 मैच खेला जाएगा.

