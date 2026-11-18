टी20 और वनडे सीरीज जीतने के बाद अब टीम इंडिया टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी. कल यानी गुरुवार, 19 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे और पांचवें वनडे में शुभमन गिल और केएल राहुल नहीं खेले थे, लेकिन अब दोनों दिग्गज एक्शन में दिखेंगे. वहीं टी20 सीरीज और वनडे सीरीज नहीं खेलने वाले खूंखार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी पहले टेस्ट में खेलते दिखेंगे. वनडे मैचों से तुलना करें तो पहले टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कुल 9 नए खिलाड़ी दिखेंगे.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 19 से 23 नवंबर तक वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जाएगा. इस मैदान पर टीम इंडिया 58 सालों से कोई टेस्ट मैच नहीं जीती है. भारतीय टीम जब पिछली बार न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज खेली थी तो कीवी टीम ने उसका सूपड़ा साफ कर दिया था. इस मैदान पर भी न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था. खैर, न्यूजीलैंड में टीम इंडिया अब तक सिर्फ पांच टेस्ट मैच ही जीती है. हालांकि, इस बार भारत के लिए जीत बेहद जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालीफाई करने के लिए भारत को यह सीरीज जीतनी होगी.

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, नमन धीर, अक्षर पटेल, आकिब नबी, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर नहीं खेलते दिखेंगे. ये सभी खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें वनडे में खेले थे, जिसे भारत ने 22 रनों से जीता था.

पहले टेस्ट में भारत की प्लेइंग इलेवन की बात करें तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पारी का आगाज करेंगे. इसके बाद तीन नंबर पर देवदत्त पडिक्कल खेलते दिखेंगे. चार नंबर पर कप्तान शुभमन गिल और पांच नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का खेलना तय है. छह नंबर पर नितीश कुमार रेड्डी एक्शन में नजर आ सकते हैं.

इसके बाद सात और आठ नंबर पर दो स्पिन ऑलराउंडर को मौका दिया जा सकता है. इसमें रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर एक्शन में नजर आ सकते हैं. इसके बाद तीन तेज गेंदबाजों का खेलना तय है. इसमें जसप्रीत बुमराह के साथ आकाशदीप और मोहम्मद सिराज को मौका मिलने की उम्मीद है. वैसे, सिराज की जगह गुरनूर बराड़ भी प्लेइंग इलेवन में शामिल हो सकते हैं.

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