हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटShubman Gill Injury Update: शुभमन गिल दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? इंजरी पर आया लेटेस्ट अपडेट; जानें अब कैसी है तबीयत

Shubman Gill Injury Update: शुभमन गिल दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? इंजरी पर आया लेटेस्ट अपडेट; जानें अब कैसी है तबीयत

Shubman Gill Fitness Update: भारतीय कप्तान शुभमन गिल को रविवार को ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी. वह गर्दन में चोट लगने के बाद इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्‍मद वाहिद | Updated at : 17 Nov 2025 05:35 PM (IST)
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच शनिवार, 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा. कोलकाता में पहले टेस्ट के दौरान भारतीय कप्तान शुभमन गिल चोटिल हो गए थे. उनकी गर्दन में चोट लगी थी, जिसके बाद वह हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे. रविवार को भारतीय कप्तान को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी. ऐसे में अब सवाल यह है कि शुभमन गिल दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय टीम प्रबंधन ने 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल के खेलने पर अभी फैसला नहीं किया है. टीम इंडिया मंगलवार को गुवाहाटी के लिए रवाना होगी. वहीं शुभमन गिल बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में हैं. 

भारतीय कप्तान शुभमन गिल को भले ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें अभी 48 से 72 घंटे आराम करने की सलाह दी है. शुभमन गिल टीम होटल में मेडिकल टीम की निगरानी में रेस्ट पर हैं. मंगलवार को गिल का दोबारा परीक्षण किया जाएगा. इसके बाद ही दूसरे टेस्ट में उनके खेलने को लेकर आगे अपडेट जारी किया जाएगा. 

अगर शुभमन गिल नहीं खेले तो ऋषभ पंत होंगे कप्तान 

शुभमन गिल अगर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेल पाते हैं तो फिर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टीम के कप्तान होंगे. वहीं गिल की जगह साई सुदर्शन या देवदत्त पडिक्कल में से किसी को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. गिल के अलावा एक और अहम खिलाड़ी गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर रह सकता है. 

कुलदीप यादव का भी दूसरे टेस्ट में खेलना मुश्किल 

रिपोर्ट के मुताबिक, चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मिस कर सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवंबर के अंत में कुलदीप यादव की शादी है. ऐसे में वह छुट्टी पर जा सकते हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुलदीप पहले ही बीसीसीआई से लीव के लिए अनुरोध कर चुके हैं. 

Published at : 17 Nov 2025 05:35 PM (IST)
India Vs South Africa SHUBMAN GILL IND Vs SA 2nd Test
