हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटShubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान

Shubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान

Shubman Gill Injury Update: भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन चोटिल हुए शुभमन गिल अभी अस्पताल में भर्ती हैं. BCCI ने कप्तान की चोट पर आधिकारिक बयान जारी कर अपडेट दिया.

By : शिवम | Updated at : 16 Nov 2025 10:03 AM (IST)
शुभमन गिल की चोट पर बीसीसीआई ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि वह अस्पताल में हैं. गिल कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं, उनकी जगह अब ऋषभ पंत कप्तानी संभाल रहे हैं. बता दें कि गिल को टेस्ट के दूसरे दिन बल्लेबाजी के दौरान गर्दन में दर्द महसूस हुआ था, जिसके बाद वह रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए थे.

शुभमन गिल की चोट पर BCCI का आधिकारिक बयान

बीसीसीआई ने अपने स्टेटमेंट में कहा, "कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन कप्तान शुभमन गिल की गर्दन में चोट लग गई. दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल वह अस्पताल में हैं. वह पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी करती रहेगी."

मजबूत स्थिति में टीम इंडिया

कोलकाता टेस्ट में टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. पहली पारी में साउथ अफ्रीका 159 रनों पर सिमट गई थी, जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में 5 विकेट लिए थे. हालांकि टीम इंडिया पहली पारी में सिर्फ 30 रनों की बढ़त हासिल कर सकी, टीम 189 रनों पर ऑलआउट हुई थी. पहली पारी में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन केएल राहुल (39) ने बनाए थे. साइमन हार्मर ने 4 विकेट चटकाए थे.

दूसरे दिन रवींद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी की और साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी में 4 विकेट लिए. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका ने 93 रन बनाए थे, लेकिन 7 विकेट गंवा दिए थे. देखना होगा साउथ अफ्रीका भारत को कितने रनों का लक्ष्य देती है, अभी तक की स्थिति के अनुसार टीम इंडिया का पलड़ा भारी है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 16 Nov 2025 09:50 AM (IST)
IND Vs SA 1st Test Shubman Gill Injury  India Vs South Africa INDIAN CRICKET TEAM SHUBMAN GILL
