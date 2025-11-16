शुभमन गिल की चोट पर बीसीसीआई ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि वह अस्पताल में हैं. गिल कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं, उनकी जगह अब ऋषभ पंत कप्तानी संभाल रहे हैं. बता दें कि गिल को टेस्ट के दूसरे दिन बल्लेबाजी के दौरान गर्दन में दर्द महसूस हुआ था, जिसके बाद वह रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए थे.

शुभमन गिल की चोट पर BCCI का आधिकारिक बयान

बीसीसीआई ने अपने स्टेटमेंट में कहा, "कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन कप्तान शुभमन गिल की गर्दन में चोट लग गई. दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल वह अस्पताल में हैं. वह पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी करती रहेगी."

🚨 Update 🚨



Captain Shubman Gill had a neck injury on Day 2 of the ongoing Test against South Africa in Kolkata. He was taken to the hospital for examination after the end of day's play.



He is currently under observation in the hospital. He will take no further part in the… pic.twitter.com/o7ozaIECLq — BCCI (@BCCI) November 16, 2025

मजबूत स्थिति में टीम इंडिया

कोलकाता टेस्ट में टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. पहली पारी में साउथ अफ्रीका 159 रनों पर सिमट गई थी, जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में 5 विकेट लिए थे. हालांकि टीम इंडिया पहली पारी में सिर्फ 30 रनों की बढ़त हासिल कर सकी, टीम 189 रनों पर ऑलआउट हुई थी. पहली पारी में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन केएल राहुल (39) ने बनाए थे. साइमन हार्मर ने 4 विकेट चटकाए थे.

दूसरे दिन रवींद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी की और साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी में 4 विकेट लिए. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका ने 93 रन बनाए थे, लेकिन 7 विकेट गंवा दिए थे. देखना होगा साउथ अफ्रीका भारत को कितने रनों का लक्ष्य देती है, अभी तक की स्थिति के अनुसार टीम इंडिया का पलड़ा भारी है.