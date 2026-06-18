शुभमन गिल ने AFG के खिलाफ 154 रन बनाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाले 7वें भारतीय कप्तान बने

भारत ने दूसरे वनडे मैच में अफगानिस्तान को 170 रनों से हराया. टीम इंडिया की इस जीत में सबसे बड़ा योगदान शुभमन गिल का रहा, जिन्हें 154 रनों की ऐतिहासिक पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. गिल वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऐसे सातवें भारतीय कप्तान बन गए हैं, जिन्होंने एक पारी में 150 या उससे अधिक रन बनाए हों.

शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक भी लगा चुके हैं, लेकिन 2023 में आई उस पारी के समय गिल कप्तान नहीं थे. अक्टूबर 2025 में भारतीय वनडे टीम की कप्तानी मिलने के बाद शुभमन गिल ने पहली बार एक पारी मईन 150 या उससे अधिक रन बनाए हैं.

बतौर कप्तान शुभमन गिल ने रचा इतिहास

शुभमन गिल बतौर कप्तान वनडे में 150 या उससे ज्यादा रनों की पारी खेलने वाले सातवें भारतीय कप्तान हैं. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, वीरेंदर सहवाग, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कपिल देव और मोहम्मद अजहरुद्दीन ऐसा कर चुके हैं. विराट ऐसे अकेले भारतीय कप्तान रहे हैं, जिन्होंने वनडे में 2 बार किसी पारी में 150 या उससे ज्यादा रन बनाए हों.

भारत के लिए बतौर कप्तान वनडे में 150 से ज्यादा रन की पारी खेलने वाले पहले खिलाड़ी कपिल देव थे, जिन्होंने 1983 वनडे वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 175 रन बनाए थे. वहीं भारत के लिए बतौर कप्तान सबसे बड़ी वनडे पारी खेलने वाले बल्लेबाज वीरेंदर सहवाग हैं, जिन्होंने 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 219 रन बनाए थे.

175 रन - कपिल देव - बनाम जिम्बाब्वे (1996)

153 रन - मोहम्मद अजहरुद्दीन - बनाम जिम्बाब्वे (1998)

186 रन - सचिन तेंदुलकर - बनाम न्यूजीलैंड (1999)

219 रन - वीरेंदर सहवाग - बनाम वेस्टइंडीज (2011)

208 रन - रोहित शर्मा - बनाम श्रीलंका (2017)

160 रन - विराट कोहली - बनाम दक्षिण अफ्रीका (2018)

157 रन - विराट कोहली - बनाम वेस्टइंडीज (2018)

154 रन - शुभमन गिल - बनाम अफगानिस्तान (2026)

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