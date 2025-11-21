हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA 2nd Test: BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान

IND vs SA 2nd Test: BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान

IND vs SA 2nd Test: बीसीसीआई ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए पुष्टि कर दी है कि शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं. ऋषभ पंत टीम की कमान संभालेंगे.

By : शिवम | Updated at : 21 Nov 2025 01:51 PM (IST)
शुभमन गिल आधिकारिक रूप से भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं. वह कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट के दूसरे दिन गर्दन में चोट की वजह से मैदान से बाहर चले गए थे. उनका दर्द इतना था कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा. वह दूसरी पारी में भी बल्लेबाजी के लिए नहीं आ सके थे. गुवाहाटी में टीम के साथ पहुंचे गिल के खेलने पर पहले से ही संशय था, लेकिन अब बीसीसीआई ने स्टेटमेंट जारी कर इसकी पुष्टि कर दी है. उनकी गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत कप्तान होंगे.

बीसीसीआई ने अपने स्टेटमेंट में कहा, "टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी, गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं. गिल को कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन गर्दन में चोट लगी थी और दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया. उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया और अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया गया. वह 19 नवंबर, 2025 को गुवाहाटी गए. बदकिस्मती से, वह दूसरे टेस्ट में खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं थे और अपनी चोट की आगे की जांच के लिए मुंबई जाएंगे. गिल की गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत दूसरे टेस्ट में टीम की कप्तानी करेंगे."

38वें टेस्ट कप्तान ऋषभ पंत

पहले टेस्ट में बेशक ऋषभ पंत ने शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में कप्तानी संभाली थी, लेकिन फुल टाइम कप्तान के रूप में गुवाहाटी में उनका पहला टेस्ट होगा. वह भारत के 38वें टेस्ट कप्तान होंगे.

ऋषभ पंत को पहले ही टेस्ट में एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि अगर ये टेस्ट ड्रा पर भी समाप्त हुआ तो भारत सीरीज हार जाएगा. कोलकाता में भारत 124 रनों का पीछा करते हुए 30 रनों से हार गया था.

कब-कहां देखें भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट

भारत बनाम बांग्लादेश दूसरा टेस्ट गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच खेला जाएगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 21 Nov 2025 01:04 PM (IST)
 India Vs South Africa Barsapara Cricket Stadium SHUBMAN GILL IND VS SA IND Vs SA 2nd Test RISHABH PANT
Embed widget