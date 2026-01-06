हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशुभमन गिल से फिर नहीं बने रन, वनडे मैच में बुरी तरह फ्लॉप; ऋषभ पंत का बल्ला भी रहा खामोश

शुभमन गिल से फिर नहीं बने रन, वनडे मैच में बुरी तरह फ्लॉप; ऋषभ पंत का बल्ला भी रहा खामोश

Shubman Gill Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी में शुभमन गिल बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हैं. वहीं ऋषभ पंत भी दिल्ली के लिए ज्यादा रन नहीं बना सके.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Jan 2026 04:26 PM (IST)
शुभमन गिल का बल्ला फिर से रनों का अंबार लगाने में नाकाम रहा है. लगातार खराब फॉर्म से जूझने के कारण गिल का टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी चयन नहीं हुआ है. वहीं कुछ दिन बाद भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज शुरू होने वाली है, जिसमें गिल बतौर कप्तान नजर आएंगे. मगर उससे पहले विजय हजारे ट्रॉफी में उनका बल्ला खामोश रहा. दूसरी ओर दिल्ली को जीत तो मिली, लेकिन उसके कप्तान ऋषभ पंत भी फेल रहे हैं.

शुभमन गिल की खराब फॉर्म जारी

6 जनवरी को पंजाब और गोवा का मैच हुआ, जिसमें शुभमन गिल पंजाब के लिए विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में अपना पहला मैच खेलने उतरे. गोवा की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 211 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई थी. शुभमन गिल ने प्रभसिमरन सिंह के साथ मिलकर पंजाब की पारी की शुरुआत हुई. गिल ने 12 गेंद खेलीं, लेकिन वो केवल 11 रन बनाकर आउट हो गए.

गिल के पास मौका था कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले दोबारा बढ़िया लय प्राप्त कर सकें, लेकिन उन्होंने इस सुनहरे मौके को गंवा दिया है. आपको बता दें कि गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे. दूसरी ओर टी20 में खराब फॉर्म की वजह से गिल भारत के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं चुने गए हैं.

नहीं चल पाए ऋषभ पंत

विजय हजारे ट्रॉफी में ऋषभ पंत दिल्ली टीम की कप्तानी कर रहे हैं. इस पूरे टूर्नामेंट में पंत ने अब तक 2 अर्धशतक लगाए हैं, लेकिन उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी देखने को मिली है. रेलवे के खिलाफ मैच में उन्होंने 9 गेंद में 24 रन बनाए. उन्होंने अपनी छोटी सी पारी में 3 छक्के और एक चौका जरूर लगाया, लेकिन तेज खेलने के चक्कर में आउट हो गए. पंत ने इस टूर्नामेंट की 6 पारियों में अब तक 212 रन बनाए हैं.

SA20 लीग के इतिहास का सबसे महंगा ओवर, जॉनी बेयरस्टो ने केशव महाराज का जमकर धोया, बना दिए इतने रन

Published at : 06 Jan 2026 04:26 PM (IST)
Vijay Hazare Trophy Shubman Gill News SHUBMAN GILL RISHABH PANT
