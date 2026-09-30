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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशुभमन गिल सबसे तेज 'दोहरा शतक' लगाने वाले बने बल्लेबाज, ईशान का टूटा रिकॉर्ड

शुभमन गिल सबसे तेज 'दोहरा शतक' लगाने वाले बने बल्लेबाज, ईशान का टूटा रिकॉर्ड

Shubman Gill Fastest Double Century: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी जड़ दी. वह सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. ईशान किशन का रिकॉर्ड टूट गया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 30 Sep 2026 09:53 PM (IST)
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शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में दोहरा शतक जड़ दिया. उन्होंने सबसे तेज दोहरा शतक पूरा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कामय कर दिया. बुधवार को गुवाहाटी में गिल ने चेज करते हुए 117 गेंदों में 24 चौके और 7 छक्कों की मदद से डबल सेंचुरी पूरी की. यह उनके वनडे करियर का दूसरा दोहरा शतक रहा.

इससे पहले वनडे में सबसे तेज डबल सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान के नाम पर दर्ज था. ईशान ने 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में दोहरा शतक पूरा का किया था. अब गिल ने उनसे 9 गेंद पहले ही कमाल कर दिया.

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अपडेट जारी है...

Published at : 30 Sep 2026 09:50 PM (IST)
Tags :
India Vs West Indies 2nd Odi Shubman Gill Double Century
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