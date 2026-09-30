एक्सप्लोरर
शुभमन गिल सबसे तेज 'दोहरा शतक' लगाने वाले बने बल्लेबाज, ईशान का टूटा रिकॉर्ड
Shubman Gill Fastest Double Century: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी जड़ दी. वह सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. ईशान किशन का रिकॉर्ड टूट गया.
शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में दोहरा शतक जड़ दिया. उन्होंने सबसे तेज दोहरा शतक पूरा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कामय कर दिया. बुधवार को गुवाहाटी में गिल ने चेज करते हुए 117 गेंदों में 24 चौके और 7 छक्कों की मदद से डबल सेंचुरी पूरी की. यह उनके वनडे करियर का दूसरा दोहरा शतक रहा.
इससे पहले वनडे में सबसे तेज डबल सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान के नाम पर दर्ज था. ईशान ने 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में दोहरा शतक पूरा का किया था. अब गिल ने उनसे 9 गेंद पहले ही कमाल कर दिया.
अपडेट जारी है...
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
क्रिकेट
Live: शुभमन गिल ने रचा इतिहास, लगाया सबसे तेज दोहरा शतक; जीत की दहलीज पर भारत
क्रिकेट
406 के चेज में शुभमन गिल के बाद रोहित शर्मा का शतक, खास सेलिब्रेशन से लूटी महफिल
क्रिकेट
रोहित शर्मा के 12,000 वनडे रन पूरे, ऐसा करने वाले बने दुनिया के 7वें बल्लेबाज
क्रिकेट
रोहित शर्मा का 'दोहरा शतक', छक्कों की झड़ी लगाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Advertisement
क्रिकेट
6 Photos
कब शुरू होगा क्रिकेट एशिया कप का अगला संस्करण, फॉर्मेट, वेन्यू से लेकर टीमों की लिस्ट; देखें पूरी जानकारी
Advertisement