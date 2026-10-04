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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशुभमन गिल ने की धोनी-गांगुली की बराबरी, वेस्टइंडीज के खिलाफ रचा इतिहास

शुभमन गिल ने की धोनी-गांगुली की बराबरी, वेस्टइंडीज के खिलाफ रचा इतिहास

भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे सीरीज समाप्त होने के बाद शुभमन गिल ने एक खास कीर्तिमान बनाया. उन्होंने एमएस धोनी और सौरव गांगुली की बराबरी कर ली है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 04 Oct 2026 08:06 AM (IST)
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शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट टीम का भविष्य हैं, उनके आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं. अब उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. दरअसल ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीतने के मामले में गिल ने सौरव गांगुली और एमएस धोनी की बराबरी कर ली है.

भारत-वेस्टइंडीज 3 मैचों की वनडे सीरीज में शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा रन बनाए. उन्होंने पूरी सीरीज में 167 के औसत से 334 रन बनाए. उन्होंने सीरीज में दो शतक भी लगाए और इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला. यह सातवीं बार है जब गिल ने अपने करियर में यह अवॉर्ड जीता है.

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धोनी-गांगुली की बराबरी

वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 15 बार यह मुकाम हासिल किया था. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, जो अपने करियर में 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे.

भारतीयों की सूची में शुभमन गिल, एमएस धोनी, सौरव गांगुली और युवराज सिंह संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं. ये चारों बल्लेबाज अपने-अपने वनडे करियर में 7-7 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीत चुके हैं. चौंकाने वाला तथ्य यह है कि गिल ने अपने सभी 7 प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड पिछले 4 साल के भीतर जीते हैं.

  • 15 बार - सचिन तेंदुलकर
  • 11 बार - विराट कोहली
  • 7 बार - शुभमन गिल
  • 7 बार - एमएस धोनी
  • 7 बार - सौरव गांगुली
  • 7 बार - युवराज सिंह

शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में 110 रनों की शतकीय पारी खेली थी. दूसरे वनडे मैच में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, जहां उन्होंने नाबाद 223 रन बना डाले. यह वनडे क्रिकेट में गिल की दूसरी डबल सेंचुरी रही. गिल ऐसे केवल दूसरे बल्लेबाज भी हैं, जिन्होंने ODI फॉर्मेट में एक से अधिक दोहरा शतक लगाया है.

भारतीय कप्तान की फॉर्म भी फिलहाल जबरदस्त है, क्योंकि वो साल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने अब तक साल 2026 में खेली 11 वनडे पारियों में कुल 895 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और पांच फिफ्टी आई हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 04 Oct 2026 08:06 AM (IST)
Tags :
Sourav Ganguly MS DHONI SHUBMAN GILL ODI Cricket
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