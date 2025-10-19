हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकप्तान के तौर पर अपना पहला मैच हारने के बाद निराश दिखे शुभमन गिल, जानें किसे ठहराया जिम्मेदार

कप्तान के तौर पर अपना पहला मैच हारने के बाद निराश दिखे शुभमन गिल, जानें किसे ठहराया जिम्मेदार

Shubman Gill Statement After 1st ODI Lost: टीम इंडिया ने हार के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत की. शुभमन गिल बतौर कप्तान अपना पहला वनडे मैच नहीं जीत सके.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 19 Oct 2025 06:18 PM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया अपना पहला मैच हार गई. रविवार को पर्थ में खेले गए पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने DLS के तहत 7 विकेट से जीत दर्ज की. बारिश से बाधित यह मैच 26-26 ओवर का खेला गया था. टीम इंडिया ने पहले खेलने के बाद 26 ओवर में 9 विकेट पर 136 रन बनाए थे, लेकिन DLS टारगेट ऑस्ट्रेलिया को 131 रनों का मिला, जिसे कंगारुओं ने 3 विकेट खोकर 21.1 ओवर में हासिल कर लिया. कप्तान के तौर पर अपना पहला वनडे हारने के बाद शुभमन गिल काफी निराश दिखे. यहां जानिए पर्थ की हार के शुभमन गिल क्या कुछ बोले.  

पहले वनडे में हार के बाद शुभमन गिल ने कहा, "जब आप पावरप्ले में तीन विकेट गंवाते हैं तो यह कभी भी आसान नहीं होता. आप हमेशा वापसी करने की कोशिश करते हैं. इस मैच से बहुत कुछ सीखने को मिला. 26 ओवरों में 130 रन का बचाव करते हुए हम मैच को काफी गहराई तक ले गए, इसलिए हम इससे संतुष्ट हैं."

उन्होंने कहा कि स्टेडियमों में प्रशंसकों की भारी भीड़ टीम को सीमित ओवरों के दौरे पर प्रेरित करेगी. गिल ने कहा, "हम भाग्यशाली हैं कि हम जहां भी खेलते हैं, प्रशंसक भारी संख्या में आते हैं. उम्मीद है कि वे एडिलेड में भी हमारा उत्साहवर्धन करेंगे."

यह 2025 में भारत की वनडे में पहली हार थी, जिससे उनकी लगातार आठ जीत का सिलसिला टूट गया. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने नाबाद 46 रन बनाकर अपनी टीम को 29 गेंद रहते जीत दिलाई. उन्होंने कहा कि डकवर्थ लुईस नियम के तहत 131 रन के लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि गेंद थोड़ी स्विंग कर रही थी.

ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद मिचेल मार्श ने कहा, "आज मौसम ने अपना असर दिखाया. सभी दर्शकों का शुक्रिया जो मैदान पर रहे. जीत हासिल करना अच्छा लगता है. घर पर जीतना हमेशा अच्छा लगता है. मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना बहुत पसंद है. गेंद थोड़ी स्विंग कर रही थी. हम जानते थे कि दोनों टीमों के लिए यही स्थिति होगी, इसलिए लक्ष्य तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल था. मुझे हमारे युवा खिलाड़ियों पर गर्व है जो मैदान पर उतरे और हमें जीत दिलाई."

Published at : 19 Oct 2025 06:18 PM (IST)
Tags :
Australia Vs India VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND Vs AUS 1st ODI SHUBMAN GILL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारतीयों को क्यों जबरन कनाडा से निकालने में जुटी सरकार? पीएम मार्क कार्नी ने किया बड़ा खुलासा
भारतीयों को क्यों जबरन कनाडा से निकालने में जुटी सरकार? पीएम मार्क कार्नी ने किया बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'स्टार प्रचारक नहीं बल्कि, स्टार विभाजक', बिहार में कैंपेन को लेकर अखिलेश यादव का CM योगी पर निशाना
'स्टार प्रचारक नहीं बल्कि, स्टार विभाजक', बिहार में कैंपेन को लेकर अखिलेश यादव का CM योगी पर निशाना
क्रिकेट
INDW vs ENGW Score Live: विकेट पे विकेट, इंग्लैंड के 249 पर थे तीन विकेट, भारतीय गेंदबाजों ने बरपाया कहर
LIVE: विकेट पे विकेट, इंग्लैंड के 249 पर थे तीन विकेट, भारतीय गेंदबाजों ने बरपाया कहर
बॉलीवुड
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
Advertisement

वीडियोज

Chhoti Diwali पर Mangal को खिड़की के बाहर कुछ अजीब नजर आया!
Big Boss 19 का नया PROMO हुआ OUT अब सलमान खान किसकी लगाएंगे Class ?
पवन सिंह विवाद | बिहार चुनाव | भोजपुरी बनाम बॉलीवुड | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
दिवाली 2025: बॉलीवुड की पार्टी, शाहरुख नहीं करेंगे दिवाली पार्टी होस्ट, गॉसिप्स-सीक्रेट्स | दिवाली की हार्दिक शुभकामनाए
सलमान खान ने 'पलटवार' को बनाया अपना हथियार! नेगेटिव PR और बयानों पर दबंग स्टाइल में दिया करारा जवाब
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारतीयों को क्यों जबरन कनाडा से निकालने में जुटी सरकार? पीएम मार्क कार्नी ने किया बड़ा खुलासा
भारतीयों को क्यों जबरन कनाडा से निकालने में जुटी सरकार? पीएम मार्क कार्नी ने किया बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'स्टार प्रचारक नहीं बल्कि, स्टार विभाजक', बिहार में कैंपेन को लेकर अखिलेश यादव का CM योगी पर निशाना
'स्टार प्रचारक नहीं बल्कि, स्टार विभाजक', बिहार में कैंपेन को लेकर अखिलेश यादव का CM योगी पर निशाना
क्रिकेट
INDW vs ENGW Score Live: विकेट पे विकेट, इंग्लैंड के 249 पर थे तीन विकेट, भारतीय गेंदबाजों ने बरपाया कहर
LIVE: विकेट पे विकेट, इंग्लैंड के 249 पर थे तीन विकेट, भारतीय गेंदबाजों ने बरपाया कहर
बॉलीवुड
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
विश्व
गाजा में फिर शुरू हुई जंग! इजरायल ने हमास पर बरसाए बम, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद IDF का एक्शन
गाजा में फिर शुरू हुई जंग! इजरायल ने हमास पर बरसाए बम, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद IDF का एक्शन
बिहार
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना...', टिकट बंटवारे को लेकर गिरिराज सिंह ने कसा तंज
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना ये लोग आपका कुर्ता फाड़ देंगे', गिरिराज सिंह ने कसा तंज
शिक्षा
IGNOU ने दिया एक और मौका, TEE रजिस्ट्रेशन की बढ़ गई है डेट, 26 अक्टूबर तक भर सकते हैं फॉर्म
IGNOU ने दिया एक और मौका, TEE रजिस्ट्रेशन की बढ़ गई है डेट, 26 अक्टूबर तक भर सकते हैं फॉर्म
यूटिलिटी
दिवाली पर झालर लगाते हुए इन बातों का रखें ध्यान तो नहीं होगी खराब, हर साल नई खरीदने के झंझट से भी मिलेगा छुटकारा
दिवाली पर झालर लगाते हुए इन बातों का रखें ध्यान तो नहीं होगी खराब, हर साल नई खरीदने के झंझट से भी मिलेगा छुटकारा
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget