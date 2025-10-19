कप्तान के तौर पर अपना पहला मैच हारने के बाद निराश दिखे शुभमन गिल, जानें किसे ठहराया जिम्मेदार

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया अपना पहला मैच हार गई. रविवार को पर्थ में खेले गए पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने DLS के तहत 7 विकेट से जीत दर्ज की. बारिश से बाधित यह मैच 26-26 ओवर का खेला गया था. टीम इंडिया ने पहले खेलने के बाद 26 ओवर में 9 विकेट पर 136 रन बनाए थे, लेकिन DLS टारगेट ऑस्ट्रेलिया को 131 रनों का मिला, जिसे कंगारुओं ने 3 विकेट खोकर 21.1 ओवर में हासिल कर लिया. कप्तान के तौर पर अपना पहला वनडे हारने के बाद शुभमन गिल काफी निराश दिखे. यहां जानिए पर्थ की हार के शुभमन गिल क्या कुछ बोले.

पहले वनडे में हार के बाद शुभमन गिल ने कहा, "जब आप पावरप्ले में तीन विकेट गंवाते हैं तो यह कभी भी आसान नहीं होता. आप हमेशा वापसी करने की कोशिश करते हैं. इस मैच से बहुत कुछ सीखने को मिला. 26 ओवरों में 130 रन का बचाव करते हुए हम मैच को काफी गहराई तक ले गए, इसलिए हम इससे संतुष्ट हैं."

उन्होंने कहा कि स्टेडियमों में प्रशंसकों की भारी भीड़ टीम को सीमित ओवरों के दौरे पर प्रेरित करेगी. गिल ने कहा, "हम भाग्यशाली हैं कि हम जहां भी खेलते हैं, प्रशंसक भारी संख्या में आते हैं. उम्मीद है कि वे एडिलेड में भी हमारा उत्साहवर्धन करेंगे."

यह 2025 में भारत की वनडे में पहली हार थी, जिससे उनकी लगातार आठ जीत का सिलसिला टूट गया. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने नाबाद 46 रन बनाकर अपनी टीम को 29 गेंद रहते जीत दिलाई. उन्होंने कहा कि डकवर्थ लुईस नियम के तहत 131 रन के लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि गेंद थोड़ी स्विंग कर रही थी.

ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद मिचेल मार्श ने कहा, "आज मौसम ने अपना असर दिखाया. सभी दर्शकों का शुक्रिया जो मैदान पर रहे. जीत हासिल करना अच्छा लगता है. घर पर जीतना हमेशा अच्छा लगता है. मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना बहुत पसंद है. गेंद थोड़ी स्विंग कर रही थी. हम जानते थे कि दोनों टीमों के लिए यही स्थिति होगी, इसलिए लक्ष्य तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल था. मुझे हमारे युवा खिलाड़ियों पर गर्व है जो मैदान पर उतरे और हमें जीत दिलाई."