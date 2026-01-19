हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटInd Vs NZ: वनडे सीरीज में मिली हार पर कप्तान गिल का बयान- 'विराट की बल्लेबाजी ‘प्लस प्वाइंट’ लेकिन...'

Ind Vs NZ: वनडे सीरीज में मिली हार पर कप्तान गिल का बयान- 'विराट की बल्लेबाजी 'प्लस प्वाइंट' लेकिन...'

न्यूजीलैंड के साथ खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज को भारत ने 2-1 से गंवा दिया. इस सीरीज के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया को 41 रनों से हार मिली. जिसपर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 19 Jan 2026 08:51 AM (IST)
Shubman Gill Commented On The ODI Series Defeat: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने रविवार यानी 18 जनवरी, 2026 को न्यूजीलैंड से वनडे श्रृंखला गंवाने के बाद कहा कि विराट कोहली की शानदार फॉर्म और हर्षित राणा का ऑलराउंड प्रदर्शन सकारात्मक पहलू हैं. लेकिन भारतीय टीम में काफी क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है. विराट कोहली ने अपना रिकॉर्ड 54वां वनडे शतक लगाया, लेकिन भारत 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 46 ओवर में 296 रन पर आल आउट होकर 41 रन से हार गया. नीतीश कुमार रेड्डी (53) और हर्षित राणा (52) के अर्धशतकों के बावजूद मेजबान टीम लक्ष्य से काफी पीछे रह गई.

वनडे सीरीज में मिली हार पर शुभमन गिल ने दिया बयान

शुभमन गिल ने पुरस्कार वितरण समारोह में कहा, 'पहले मैच के बाद और यहां 1-1 पर आने के बाद हम जिस तरह से खेले, उससे हम निराश हैं.' उन्होंने कहा, 'कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें हमें देखना होगा, सोचना होगा और बेहतर करना होगा. जिस तरह से विराट बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो हमेशा एक सकारात्मक पहलू है. जिस तरह से हर्षित ने इस श्रृंखला में बल्लेबाजी की है, वो शानदार है. आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं है. जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़कर प्रदर्शन किया और जिस तरह से तेज गेंदबाजों ने इस श्रृंखला में गेंदबाजी की, वो भी अच्छा था.' गिल ने कहा, 'वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए हम उसे (नीतिश कुमार रेड्डी) मौके देना चाहते हैं और हम उसे पर्याप्त ओवर देना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरह के संयोजन हमारे लिए काम करते हैं और किस तरह की गेंदबाजी उसके लिए काम करती है.'

'प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुने जाने पर डेरिल मिचेल ने कहा

वनडे श्रृंखला में 84, नाबाद 131 और 137 रन की पारियां खेलने के बाद ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुने गए डेरिल मिचेल ने कहा कि वर्तमान में रहना उनके लिए अच्छा रहा. उन्होंने कहा, 'टीम में योगदान देना अच्छा है. यहां भारत में जीत दर्ज करना खास है. एक ग्रुप के तौर पर हमने जिस तरह से साझेदारियां बनाई, वो अच्छा है.' उन्होंने आगे कहा, 'मैं वर्तमान में रहने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद है कि सही फैसले लूंगा. मुझे अपने देश के लिए खेलना बहुत पसंद है. घरेलू क्रिकेट ने इतने साल तक मेरी मदद की.' ये 34 साल का खिलाड़ी 2024-25 में भारत को टेस्ट सीरीज में 3-0 से हराने वाली न्यूजीलैंड टीम का भी हिस्सा था.

ब्रेसवेल ने वनडे सीरीज में मिली जीत पर दी प्रतिक्रिया

न्यूजीलैंड की टीम में कुछ मुख्य खिलाड़ी नहीं थे और टीम ने माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी में साल 1988 के बाद भारत में अपनी पहली सीरीज जीती. ब्रेसवेल ने कहा, 'पहली बार किसी न्यूजीलैंड टीम ने यहां वनडे श्रृंखला जीती है, ये खास है. आप हमेशा यहां आकर अच्छा क्रिकेट खेलने की उम्मीद करते हैं. एक ग्रुप के तौर पर, हमने वही किया जो हम अच्छा करते हैं.'

 

Published at : 19 Jan 2026 08:51 AM (IST)
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
