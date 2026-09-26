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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगिल और जायसवाल करेंगे ओपनिंग? पहले वनडे में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन

गिल और जायसवाल करेंगे ओपनिंग? पहले वनडे में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन

IND vs WI 1st ODI Playing 11: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच रविवार, 27 सितंबर को तिवरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. जानें इस मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 26 Sep 2026 07:43 PM (IST)
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वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में भारत की प्लेइंग इलेवन क्या होगी? क्या विराट कोहली पहले वनडे में नंबर-1 पर बैटिंग करेंगे? वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में कप्तान शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत कौन करेगा? तिरुवनंतपुरम में खेले जाने वाले पहले वनडे को लेकर इस तरह के सवाल चर्चा में हैं. अगर आप भी इन सवाल के जवाब जानना चाहते हैं तो यह आर्टिक आपके लिए ही है. 

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच तिवरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा. दोपहर डेढ़ बजे इस मुकाबले का टॉस होगा, वहीं दो बजे से मैच की शुरुआत होगी. यहां जानें इस मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है. 

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पहले वनडे में इन 11 खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका 

कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पहले वनडे में यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा होना काफी मुश्किल है. रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल पारी का आगाज करेंगे. वहीं तीन नंबर पर विराट कोहली खेलते दिखेंगे. चार नंबर पर कौन खेलेगा, यह बड़ा सवाल है? दरअसल, नियमित उपकप्तान श्रेयस अय्यर इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. वह नंबर चार पर खेलते हैं, लेकिन अब उनकी जगह कोई और खिलाड़ी इस पोजीशन पर खेलता दिखेगा. 

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में नंबर चार पर ऋतुराज गायकवाड़ खेलते दिख सकते हैं. इसके बाद पांच नंबर पर केएल राहुल दिखेंगे. वह विकेटकीपर के साथ-साथ उपकप्तान भी होंगे. छह नंबर पर नितीश कुमार रेड्डी और सात नंबर पर रवींद्र जडेजा नजर आ सकते हैं. 

गेंदबाजी विभाग की बात करें तो तीन स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर एक्शन में दिख सकते हैं. इसमें मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ गुरनूर बराड़ नजर आ सकते हैं. वहीं कुलदीप यादव मुख्य स्पिनर होंगे. इस तरह पहले वनडे में टीम इंडिया गेंदबाजी के छह विकल्प के साथ उतर सकता है. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 26 Sep 2026 07:43 PM (IST)
Tags :
India Playing 11 Ind Vs Wi 1st Odi Virat Kohli India Vs West Indies Rohit SHarma SHUBMAN GILL
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