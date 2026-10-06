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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट223 बनाने वाले शुभमन गिल 'प्लेयर ऑफ द मंथ' के लिए हुए नॉमिनेट, 3 और भारतीय रेस में

223 बनाने वाले शुभमन गिल 'प्लेयर ऑफ द मंथ' के लिए हुए नॉमिनेट, 3 और भारतीय रेस में

ICC Player of the Month September 2026: आईसीसी ने सितंबर महीने में 'प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड' के लिए कुल 4 भारतीय खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया है. शुभमन गिल ने सितंबर में 223 रन की पारी खेली थी.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 06 Oct 2026 04:39 PM (IST)
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अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है. ICC ने सितंबर महीने के लिए 4 भारतीय खिलाड़ियों को 'प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड' के लिए नामांकित किया है. इन चार भारतीय खिलाड़ियों में कप्तान शुभमन गिल का भी नाम है. गिल ने 30 सितंबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में नाबाद 223 रन की पारी खेली थी.

शुभमन गिल के अलावा अभिषेक शर्मा मेंस क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट हुए हैं. वहीं एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीतकर आ रहीं भारतीय महिला खिलाड़ी शेफाली वर्मा और श्री चरणी का नाम भी नामांकित हुआ है.

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गिल ने बनाए थे 223, अभिषेक भी रेस में

वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी में कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 223 रन बनाए थे. यह वनडे क्रिकेट इतिहास में गिल का दूसरा दोहरा शतक रहा. वह रोहित शर्मा के बाद दुनिया में ऐसे केवल दूसरे बल्लेबाज बने हैं, जिन्होंने ODI क्रिकेट के इतिहास में एक से अधिकल डबल सेंचुरी लगाई है. गिल की डबल सेंचुरी के दम पर टीम इंडिया ने 39 गेंद शेष रहते 406 रनों का लक्ष्य भेद दिया था.

अभिषेक शर्मा के लिए भी सितंबर का महिना बहुत अच्छा गुजरा. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 76.33 के औसत से 229 रन बनाए थे. इसी सीरीज के तीसरे मुकाबले में उन्होंने 30 गेंद में शतक लगा दिया था. यह टी20 के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास (फुल मेंबर देश) में सबसे तेज शतक रहा.

2 और भारतीय शामिल

महिलाओं की कैटेगरी में सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा और स्पिन गेंदबाज श्री चरणी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट किया गया है. शेफाली वर्मा ने पहला एशिया कप और फिर एशियन गेम्स में कहर बरपाया. शेफाली 236 रन बनाकर महिला एशिया कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं. शेफाली एशियन गेम्स के महिला टूर्नामेंट में भी टॉप स्कोरर (188 रन) रहीं.

22 साल की श्री चरणी ने सितंबर महीने में अपनी फिरकी के दम पर खूब गदर मचाया. चरणी 12 विकेट लेकर दीप्ति शर्मा के बाद महिला एशिया कप में दूसरी सबसे सफल गेंदबाज रहीं. वहीं एशियन गेम्स में टॉप विकेट टेकर का तमगा हासिल किया. उन्होंने एशियाई खेलों में कुल 8 विकेट चटकाए.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 06 Oct 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
ICC Abhishek Sharma SHUBMAN GILL
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