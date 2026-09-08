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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: शुभमन गिल ने परिवार संग यूं मनाया जन्मदिन, केक काटने का वीडियो वायरल

Watch: शुभमन गिल ने परिवार संग यूं मनाया जन्मदिन, केक काटने का वीडियो वायरल

Shubman Gill Birthday Celebration: शुभमन गिल ने अपने परिवार संग 27वां जन्मदिवस मनाया. गिल इस समय शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में खेल रहे हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 08 Sep 2026 11:16 AM (IST)
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शुभमन गिल का आज 27वां जन्मदिवस है. उनका जन्म 8 सितंबर 1999 को पंजाब के फाजिल्का में हुआ था. गिल भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं और क्रिकेट जगत से उन्हें बधाई के ढेर सारे संदेश मिल रहे हैं. इसी बीच उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें गिल अपने परिवार संग केक काट रहे हैं.

शुभमन गिल फैन क्लब के एक सोशल मीडिया अकाउंट ने वीडियो साझा किया है. उनके लिए एक खास और बड़े साइज का केक तैयार किया गया, जिसके ऊपर बाएं से दायें काफी सारी मोमबत्तियां लगी हुई थीं और आगे की तरफ बड़े अक्षरों में 27 लिखा हुआ था. ऐसा लगा जैसे मोमबत्तियों को फूंक मारकर बुझाने में कप्तान गिल के पसीने छूट गए थे. परिवार संग सेलिब्रेशन का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

 

भारतीय टीम को 13 सितंबर से अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज खेलनी है. मगर शुभमन गिल टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं. गिल अभी शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में खेल रहे हैं. उन्होंने अपने हालिया मैच में अमृतसर सूरमा के खिलाफ 67 रनों की पारी खेली थी. हालांकि वह मुकाबला गिल की टीम फाजिल्का फैल्कंस 4 विकेट से हार गई थी.

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इस टी20 लीग में शुभमन गिल की टीम फाजिल्का फैल्कंस ने अब तक 6 मैचों में 3 जीत दर्ज की हैं. पॉइंट्स टेबल में उनकी टीम 6 अंकों के साथ चौथे स्थान पर बनी हुई है. गिल ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला था. कोलंबो में खेले गए उस दूसरे टेस्ट में गिल ने एक पारी में 50 रन बनाए थे. श्रीलंका जैसे-तैसे उस मैच को ड्रॉ करवाने में सफल रहा था.

गिल अगली बार वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते दिख सकते हैं, जो 27 सितंबर से शुरू होगी. वेस्टइंडीज टीम का भारत दौरा 27 सितंबर-17 अक्टूबर तक चलेगा. इस दौरान दोनों टीमों के बीच 3 वनडे और पांच टी20 मैच खेले जाएंगे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 08 Sep 2026 11:16 AM (IST)
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