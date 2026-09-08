Watch: शुभमन गिल ने परिवार संग यूं मनाया जन्मदिन, केक काटने का वीडियो वायरल
Shubman Gill Birthday Celebration: शुभमन गिल ने अपने परिवार संग 27वां जन्मदिवस मनाया. गिल इस समय शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में खेल रहे हैं.
शुभमन गिल का आज 27वां जन्मदिवस है. उनका जन्म 8 सितंबर 1999 को पंजाब के फाजिल्का में हुआ था. गिल भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं और क्रिकेट जगत से उन्हें बधाई के ढेर सारे संदेश मिल रहे हैं. इसी बीच उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें गिल अपने परिवार संग केक काट रहे हैं.
शुभमन गिल फैन क्लब के एक सोशल मीडिया अकाउंट ने वीडियो साझा किया है. उनके लिए एक खास और बड़े साइज का केक तैयार किया गया, जिसके ऊपर बाएं से दायें काफी सारी मोमबत्तियां लगी हुई थीं और आगे की तरफ बड़े अक्षरों में 27 लिखा हुआ था. ऐसा लगा जैसे मोमबत्तियों को फूंक मारकर बुझाने में कप्तान गिल के पसीने छूट गए थे. परिवार संग सेलिब्रेशन का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
27th Birthday Celebration 🥳❤️— Shubman Gill Fc (@ShubmanGill7fc) September 7, 2026
HBD CAPTAIN SHUBMAN pic.twitter.com/4b4s2xSli4
भारतीय टीम को 13 सितंबर से अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज खेलनी है. मगर शुभमन गिल टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं. गिल अभी शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में खेल रहे हैं. उन्होंने अपने हालिया मैच में अमृतसर सूरमा के खिलाफ 67 रनों की पारी खेली थी. हालांकि वह मुकाबला गिल की टीम फाजिल्का फैल्कंस 4 विकेट से हार गई थी.
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इस टी20 लीग में शुभमन गिल की टीम फाजिल्का फैल्कंस ने अब तक 6 मैचों में 3 जीत दर्ज की हैं. पॉइंट्स टेबल में उनकी टीम 6 अंकों के साथ चौथे स्थान पर बनी हुई है. गिल ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला था. कोलंबो में खेले गए उस दूसरे टेस्ट में गिल ने एक पारी में 50 रन बनाए थे. श्रीलंका जैसे-तैसे उस मैच को ड्रॉ करवाने में सफल रहा था.
गिल अगली बार वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते दिख सकते हैं, जो 27 सितंबर से शुरू होगी. वेस्टइंडीज टीम का भारत दौरा 27 सितंबर-17 अक्टूबर तक चलेगा. इस दौरान दोनों टीमों के बीच 3 वनडे और पांच टी20 मैच खेले जाएंगे.
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