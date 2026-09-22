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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजापान से हारा हुआ मैच जीतने पर श्रेयस अय्यर ने ली राहत की सांस, बोले- 'बहुत मुश्किल...'

जापान से हारा हुआ मैच जीतने पर श्रेयस अय्यर ने ली राहत की सांस, बोले- 'बहुत मुश्किल...'

जापान के खिलाफ टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को सिर्फ 02 रन से जीत मिली, जिसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने राहत की सांस ली. एक वक्त पर लग रहा था कि टीम इंडिया हार जाएगी.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 22 Sep 2026 04:01 PM (IST)
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मंगलवार (22 सितंबर) को भारत और जापान के बीच खेला गया इकलौता ऐतिहासिक टी20 बड़ा ही दिलचस्प रहा. टीम इंडिया को हारते-हारते मुकाबले में सिर्फ 02 रन से जीत मिली. सानो के सानो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान पर बारिश के चलते मुकाबला सिर्फ 5-5 ओवर का खेला गया. लग रहा था पहले बैटिंग के लिए उतरी टीम इंडिया के बल्लेबाज बड़ा स्कोर बनाकर एकतरफा जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन नजारा तो कुछ और ही देखने को मिला. भारतीय टीम को बहुत मुश्किल से जीत मिली, जिसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने राहत की सांस ली. 

मैच खत्म होने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अय्यर ने पिच को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि बैटिंग के लिहाज से पिच बहुत ही मुश्किल थी, जिसके देखते हुए उन्होंने सिंगल-डबल के साथ खेलने का फैसला किया. अय्यर ने बताया कि कैसे उन्होंने प्लान के तहत बल्लेबजी की. 

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क्या बोले श्रेयस अय्यर?

अय्यर से पूछा गया कि आज कितना मुश्किल था? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "हां, पिच पर जाहिर तौर से स्पिन हो रही थी. सच कहूं तो, इस पिच पर बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल था. हमने देखा कि जो ओपनर्स लगातार रन बनाते हैं, वे भी स्पिन की गति को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे."

श्रेयस अय्यर ने प्लान के तहत की बल्लेबाजी

बल्लेबाजों को संघर्ष करता देख अय्यर ने प्लान के तहत बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इस पर उन्होंने कहा, "जब मैं क्रीज पर आया, तो मैंने तय किया कि सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करना जरूरी है. जो बल्लेबाज मेरे साथ आया था, उससे भी मैंने बात की, लेकिन यह करना मुश्किल था. सच कहूं तो मैंने फैसला किया कि मैं गेंद के साथ खेलूंगा और उसी हिसाब से प्लान करूंगा.

अय्यर ने आगे कहा, "अगर गेंद टर्न हो रही है और रुक रही है, तो मैं गेंद की गति का फायदा उठाऊंगा, क्रीज में पीछे रहकर खेलूंगा और सिंगल-डबल लेने की कोशिश करूंगा. यह अच्छा काम किया."

हालात का जायजा लेना जरूरी

कंडीशन को लेकर बात करते हुए अय्यर ने कहा, "देखिए मैं हमेशा कहता रहता हूं कि पांच ओवर के गेम में कुछ भी हो सकता है. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी टीम कितनी अच्छी है, क्योंकि सामने वाली टीम भी मजबूत होती है. आज जापानी टीम ने जो रवैया और अप्रोच दिखाया, वह शानदार था. उनकी तारीफ होनी चाहिए. उनका खेलने का तरीका बहुत बढ़िया था."

 

यह भी पढ़ें: इंग्लैंड के स्टार गेंदबाज ने अचानक लिया संन्यास, 146 मैचों का करियर खत्म

Published at : 22 Sep 2026 04:01 PM (IST)
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SHREYAS IYER India Vs Japan T20I
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