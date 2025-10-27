हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटShreyas Iyer Injury: श्रेयस अय्यर की पसलियों में गंभीर चोट, सिडनी अस्पताल के ICU में भर्ती; जानिए ताजा जानकारी

Shreyas Iyer Injury: श्रेयस अय्यर की पसलियों में गंभीर चोट, सिडनी अस्पताल के ICU में भर्ती; जानिए ताजा जानकारी

Shreyas Iyer Injury: श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में कैच के दौरान पसलियों में चोट लगी थी. अब खबर आई है कि उन्हें गंभीर चोट लगी, जिसके बाद वह सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 27 Oct 2025 12:05 PM (IST)
Preferred Sources

श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में कैच के दौरान पसलियों में चोट लगी थी. अब खबर आई है कि उपकप्तान अय्यर को गंभीर चोट लगी, जिसके बाद उन्हें सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. वह आईसीयू (इंटेंसिव केयर यूनिट) में हैं. इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि अय्यर को इंटरनल ब्लीडिंग हुई, तब उन्हें तुरंत भर्ती करवाना पड़ा.

सूत्र ने पीटीआई को बताया, "श्रेयस अय्यर आईसीसी में हैं. रिपोर्ट में इंटरनल ब्लीडिंग का पता लगने के बाद उन्हें अस्पताल में तुरंत भर्ती करवाना पड़ा. रिकवरी के आधार पर उन्हें 2 से 7 दिनों तक के लिए ऑब्जरवेशन में रखा जाएगा क्योंकि ब्लीडिंग से इन्फेक्शन को फैलने से रोकना जरुरी था."

श्रेयस अय्यर को सांस लेने में हो रही थी दिक्कत

अय्यर बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े थे, एलेक्स कैरी का एक शार्ट हवा में गया. इस पर अय्यर उल्टा दौड़े और डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ा, हालांकि इस दौरान उनकी पसलियों में चोट लग गई. वह मैदान पर गिर गए, दर्द से कराह रहे थे. फिजियो आए, उन्हें चेक किया और मैदान से बाहर ले गए. 

ड्रेसिंग रूम ले जाते समय अय्यर का तापमान, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो रहा था. उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी, जिसके बाद बीसीसीआई की मेडिकल टीम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई. रिपोर्ट में सूत्र ने बताया, "टीम के डॉक्टर और फिजियो ने बिना कोई जोखिम लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, अब वह स्थिर हैं, लेकिन ये जानलेवा भी हो सकता था. वह काफी मजबूत हैं और जल्द ही ठीक हो जाएंगे."

रिकवरी में लगेगा लंबा समय !

इंटरनल ब्लीडिंग के कारण माना जा रहा है कि उन्हें अब रिकवरी में अधिक समय लगेगा. सूत्र ने कहा कि प्रतिस्पर्धा क्रिकेट में उनकी वापसी कब तक होगी? ये बताना मुश्किल है. अय्यर अभी कुछ दिनों तक अस्पताल में रहेंगे, फिट घोषित होने के बाद भी भारत लौटेंगे. टीम इंडिया 29 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी, हालांकि अय्यर टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं.

Published at : 27 Oct 2025 11:45 AM (IST)
Tags :
Shreyas Iyer Injury INDIAN CRICKET TEAM IND VS AUS SHREYAS IYER INDIA VS AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो व्हाइट हाउस में नहीं होते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो व्हाइट हाउस में नहीं होते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
विश्व
अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट समंदर में क्रैश, जानें कैसे हो गया भयानक हादसा
अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट समंदर में क्रैश, जानें कैसे हो गया भयानक हादसा
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
Advertisement

वीडियोज

LIC का Smart Move! Tata Consumer और Dabur में बढ़ाई हिस्सेदारी| Paisa Live
IRCTC Fail, अब छठ के बाद ऐसे करें सस्ती Flight Booking वापसी के लिए!| Paisa Live
DU की छात्रा पर हुआ एसिड अटैक, रिपोर्ट में जो आया वो सुनकर रह जाएंगे दंग
यमुना के पानी पर AAP का चैलेंज BJP ने किया स्वीकार, रविंद्र नेगी पी गए मटमैला पानी
दमघोंटू गैंग के बदमाशों का कहर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो व्हाइट हाउस में नहीं होते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो व्हाइट हाउस में नहीं होते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
विश्व
अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट समंदर में क्रैश, जानें कैसे हो गया भयानक हादसा
अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट समंदर में क्रैश, जानें कैसे हो गया भयानक हादसा
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
टेलीविजन
सतीश शाह की जलती चिता के सामने क्यों 'साराभाई...' की टीम ने गाया था शो का थीम सॉन्ग? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे
सतीश शाह की चिता के सामने क्यों साराभाई...की टीम ने गाया था थीम सॉन्ग? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे
ट्रेंडिंग
दिल्ली से पटना जा रही वंदे भारत में बजा छठ मैया का गीत! वीडियो देख भावुक हुए यूजर्स
दिल्ली से पटना जा रही वंदे भारत में बजा छठ मैया का गीत! वीडियो देख भावुक हुए यूजर्स
नौकरी
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 938 पदों पर निकाली भर्ती, आज है आवेदन की आखिरी तारीख
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 938 पदों पर निकाली भर्ती, आज है आवेदन की आखिरी तारीख
ऑटो
Hero Splendor vs Honda Shine: डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती
Hero Splendor या Honda Shine, डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget