श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में कैच के दौरान पसलियों में चोट लगी थी. अब खबर आई है कि उपकप्तान अय्यर को गंभीर चोट लगी, जिसके बाद उन्हें सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. वह आईसीयू (इंटेंसिव केयर यूनिट) में हैं. इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि अय्यर को इंटरनल ब्लीडिंग हुई, तब उन्हें तुरंत भर्ती करवाना पड़ा.

सूत्र ने पीटीआई को बताया, "श्रेयस अय्यर आईसीसी में हैं. रिपोर्ट में इंटरनल ब्लीडिंग का पता लगने के बाद उन्हें अस्पताल में तुरंत भर्ती करवाना पड़ा. रिकवरी के आधार पर उन्हें 2 से 7 दिनों तक के लिए ऑब्जरवेशन में रखा जाएगा क्योंकि ब्लीडिंग से इन्फेक्शन को फैलने से रोकना जरुरी था."

श्रेयस अय्यर को सांस लेने में हो रही थी दिक्कत

अय्यर बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े थे, एलेक्स कैरी का एक शार्ट हवा में गया. इस पर अय्यर उल्टा दौड़े और डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ा, हालांकि इस दौरान उनकी पसलियों में चोट लग गई. वह मैदान पर गिर गए, दर्द से कराह रहे थे. फिजियो आए, उन्हें चेक किया और मैदान से बाहर ले गए.

ड्रेसिंग रूम ले जाते समय अय्यर का तापमान, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो रहा था. उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी, जिसके बाद बीसीसीआई की मेडिकल टीम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई. रिपोर्ट में सूत्र ने बताया, "टीम के डॉक्टर और फिजियो ने बिना कोई जोखिम लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, अब वह स्थिर हैं, लेकिन ये जानलेवा भी हो सकता था. वह काफी मजबूत हैं और जल्द ही ठीक हो जाएंगे."

रिकवरी में लगेगा लंबा समय !

इंटरनल ब्लीडिंग के कारण माना जा रहा है कि उन्हें अब रिकवरी में अधिक समय लगेगा. सूत्र ने कहा कि प्रतिस्पर्धा क्रिकेट में उनकी वापसी कब तक होगी? ये बताना मुश्किल है. अय्यर अभी कुछ दिनों तक अस्पताल में रहेंगे, फिट घोषित होने के बाद भी भारत लौटेंगे. टीम इंडिया 29 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी, हालांकि अय्यर टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं.