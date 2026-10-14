ICC रैंकिंग में श्रेयस अय्यर की बड़ी छलांग, टॉप-5 में 3 भारतीय; नंबर-1 पर भी दबदबा

भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने टी20 की बैटिंग रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है. बुधवार (14 अक्टूबर) को जारी हुई ताजा रैंकिंग में अय्यर तीन पायदान ऊपर पहुंच गए हैं. अब वह 798 रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर हैं. अय्यर टॉप-5 में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं. इससे पहले ईशान किशन और अभिषेक शर्मा पहले से ही मौजूद थे.

ईशान किशन 904 रेटिंग के साथ पहले पायदान पर हैं. अभिषेक शर्मा 891 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर हैं. पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान 883 रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर हैं. अय्यर चौथे नंबर पर हैं. इंग्लैंड के हैरी ब्रूक 793 रेटिंग के साथ 5वें पायदान पर खिसक गए हैं.

वेस्टइंडीज सीरीज में चला रहा अय्यर का बल्ला

वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज में अय्यर का बल्ला जमकर बोल रहा है. लखनऊ में खेले गए पहले टी20 में उन्होंने नाबाद 102 रनों की पारी खेली थी. यह अय्यर के टी20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक था. रांची में हुए दूसरे टी20 में अय्यर ने 40 रन स्कोर किए थे. हालांकि इंदौर में वह सिर्फ 01 रन ही बना सके थे.

नजर डालें अय्यर के टी20 इंटरनेशनल करियर पर, तो अब तक उन्होंने 70 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 66 पारियों में गेंदबाजी करते हुए अय्यर ने 32.47 की औसत और 141.17 के स्ट्राइक रेट से 1656 रन बना लिए हैं. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 10 अर्धशतक लगाए हैं.

तिलक वर्मा टॉप-10 में

बाएं हाथ के भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा एक पायदान ऊपर आकर 9वें नंबर पर आ गए हैं. तिलक के पास 793 की रेटिंग है. इस तरह टॉप-5 में कुल चार भारतीय बल्लेबाज मौजूद हैं.

बॉलिंग रैंकिंग में भारतीयों का बुरा हाल

टी20 की बॉलिंग रैंकिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान 720 रेटिंग के साथ पहले नंबर पर हैं. टॉप-5 में कोई भारतीय नहीं है. टॉप-10 में सिर्फ एक भारतीय गेंदबाज अक्षर पटेल मौजूद हैं. अक्षर 2 पायदान नीचे खिसकर 649 रेटिंग के साथ 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

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