ट्रॉफी लेते समय श्रेयस अय्यर ने किया कुछ ऐसा, जीता दिल; वीडियो वायरल
दिल्ली में गुरुवार को खेले गए तीसरे टी20 में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम की. कप्तान श्रेयस अय्यर ने ट्रॉफी लेते समय ऐसा जेस्चर दिखाया, जिससे उनकी तारीफ हो रही है.
भारतीय क्रिकेट टीम ने गुरुवार को खेले गए तीसरे और आखिरी टी20 में अफगानिस्तान को 127 रनों के बड़े अंतर से हराया. अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की तूफानी पारी की मदद से भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 221 रन बनाए थे. जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 100 रन भी नहीं बना पाई. हालांकि टीम इंडिया शुरूआती 2 मैच जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी थी. ट्रॉफी लेने आए श्रेयस अय्यर ने इब्राहिम जादरान को भी अपने साथ ट्रॉफी लेने के लिए बुला लिया, इस जेस्चर ने लोगों का दिल जीत लिया. इसके बाद सेलिब्रेशन के दौरान भी जादरान भारतीय प्लेयर्स के साथ रहे.
दिल्ली एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) के अध्यक्ष रोहन जेटली चैंपियन टीम के कप्तान को ट्रॉफी सौंप रहे थे. श्रेयस अय्यर आए, हालांकि उन्होंने ट्रॉफी लेने से पहले पास खड़े अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान को बुलाया. इस दौरान जेटली भी सोच में पड़ गए, फिर उन्होंने जादरान से साथ में ट्रॉफी लेने के लिए कहा. दोनों ने ट्रॉफी संग फोटो खिंचवाई.
टीम इंडिया के सेलिब्रेशन में भी नजर आए जादरान
इसके बाद श्रेयस अय्यर ट्रॉफी लेकर टीम इंडिया के अन्य प्लेयर्स के पास पहुंचे, जहां वह जीत के सेलेब्रशन के लिए तैयार थे. ग्रुप फोटो से पहले संजू सैमसन ने जादरान को उनके साथ आने के लिए कहा, अय्यर ने उनसे कुछ कहा और जादरान बैनर के उस तरह टीम इंडिया के साथ खड़े हो गए. उन्होंने विनिंग टीम के साथ फोटो खिंचवाई.
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Jeet ke baad Shreyas Iyer ne Afghanistan captain Ibrahim Zadran ko winning team photo mein invite kiya. Rivalry apni jagah, respect sabse upar! 🇮🇳🇦🇫❤️#AFGvIND #INDvAFG #Cricket #ShreyasIyer #IbrahimZadran #Sportsmanship #SidharthMalhotra #HappyBdyPMModi #BiggBoss20 #TejRan pic.twitter.com/HCWiWxxgLK— Amara (@amaraandrabi) September 17, 2026
प्लेयर और सीरीज के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर बने अभिषेक शर्मा
अभिषेक ने गुरुवार को खेले गए तीसरे टी20 में 108 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. वह भारत के लिए टी20 में सबसे कम गेंदों (30) में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने रोहित शर्मा (35 गेंदों में) का रिकॉर्ड तोड़ा. उन्हें तीसरे टी20 का प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड मिला. उन्होंने 3 मैचों में 229 रन बनाए.
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