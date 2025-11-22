श्रेयस अय्यर लंबे समय के लिए क्रिकेट मैदान से दूर रह सकते हैं. एक ताजा रिपोर्ट अनुसार अय्यर को ज्यादा वर्कआउट से बचने की सलाह दी गई है. इंडिया टुडे अनुसार अय्यर को ठीक होने में कम से कम 2 महीने का समय लग सकता है. उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोट आई थी, जब एक कैच पकड़ते समय वो छाती के बल जमीन पर गिर पड़े थे. इसके बाद तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था.

कुछ दिन सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में ही श्रेयस अय्यर का इलाज चला था, लेकिन वो अब भारत वापस लौट चुके हैं. लोकप्रिय स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर डिनशॉ पार्दीवाला ने उनका यूएसजी स्कैन किया था. जांच रिपोर्ट में पता चला कि अय्यर बहुत अच्छी रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह फिट होने में ज्यादा समय चाहिए.

2-3 महीनों में होंगे फिट!

उन्हें रोजमर्रा के काम करने की अनुमति मिल गई है और साथ-साथ हल्का व्यायाम करने की सलाह भी दी गई है. डॉक्टरों ने उन्हें खास सलाह दी है कि पेट पर जोर पड़ने वाला कोई काम ना करें. अगले सप्ताह उनकी एक और स्कैन जांच होगी, और 2 महीने की रिकवरी के बाद वो BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलितेशब की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे.

इसका मतलब कोई क्रिकेट मैच खेलने के लिए उन्हें कम से कम 3 महीने का समय लग सकता है. वो ना केवल दक्षिण अफ्रीका बल्कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज को भी मिस कर सकते हैं. भारत बनाम न्यूजीलैंड ODI सीरीज 11 जनवरी-18 जनवरी तक खेली जाएगी.

बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले ही श्रेयस अय्यर को ODI टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया था. यह भी देखने योग्य बात होगी कि श्रेयस अय्यर पूरी तरह फिट होकर IPL 2026 में खेल पाते हैं या नहीं.

