टी20 इंटरनेशनल में कुल कितने खिलाड़ियों ने की है भारत की कप्तानी? श्रेयस अय्यर 15वें कप्तान

श्रेयस अय्यर को भारत का 15वां टी20 कप्तान बनाया गया है. उन्होंने 2026 टी20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव को रिप्लेस किया. अय्यर की कप्तानी में मेन इन ब्लू ने पहली टी20 सीरीज आयरलैंड के खिलाफ खेली. 2 मैचों की इस सीरीज में अय्यर ब्रिगेड को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा. तो आइए जानते हैं कि अय्यर से पहले किसने-किसने टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की कमान संभाली है.

उससे पहले आपको बता दें कि अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया दूसरी टी20 सीरीज इग्लैंड के खिलाफ खेल रही है. पांच मैचों की सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा. अब आइए भारत के सभी टी20 कप्तानों पर नजर डालते हैं.

कौन था भारत का पहला टी20 कप्तान?

अगर आप भी सोचते हैं कि एमएस धोनी को टीम इंडिया का पहला टी20 कप्तान बनाया गया था, तो आप गलत हैं. भारत का पहला टी20 कप्तान बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को बनाया गया था. सहवाग ने 2006 में भारत के लिए सिर्फ 1 टी20 मुकाबले में कप्तानी की. इसके बाद एमएस धोनी को कमान सौंपी गई थी. माही की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2007 के पहले टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता.

अब तक भारत के सभी 15 कप्तानों की लिस्ट

वीरेंद्र सहवाग- 1 मैच (2006-2006)

एमएस धोनी- 72 मैच (2007-2016)

सुरेश रैना- 3 मैच (2010-2011)

अजिंक्य रहाणे- 2 मैच (2015-2015)

विराट कोहली- 50 मैच (2017-2021)

रोहित शर्मा- 62 मैच (2017-2024)

शिखर धवन- 3 मैच (2021-2021)

ऋषभ पंत- 5 मैच (2022-2022)

हार्दिक पांड्या- 16 मैच (2022-2023)

केएल राहुल- 2 मैच (2022-2022)

जसप्रीत बुमराह- 2 मैच (2023-2023)

रुतुराज गायकवाड़- 3 मैच (2023-2023)

सूर्यकुमार यादव- 52 मैच (2023-2026)

शुभमन गिल- 5 मैच (2024-2024)

श्रेयस अय्यर- 3 मैच (2026-2026)

एमएस धोनी, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने जितवाया खिताब

भारत को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने वाले अब तक सिर्फ 3 कप्तान हुए हैं. सबसे पहले 2007 में एमएस धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20 विश्व कप का खिताब जीता था. फिर 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने 17 साल का सूखा खत्म करते हुए टी20 वर्ल्ड कप की दूसरी ट्रॉफी जीती. जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए 2026 के अगले टी20 वर्ल्ड कप में मेन इन ब्लू ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खिताब जीत लिया.

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