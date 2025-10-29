श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?

Shreyas Iyer Health Update: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच के बाद से ही भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर अस्पताल में भर्ती हैं. श्रेयस अय्यर को लेकर पहले खबर सामने आई थी कि उनकी सर्जरी की जा रही है, लेकिन अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा है कि इलाज के दौरान अय्यर की कोई सर्जरी नहीं की गई है, बल्कि डॉक्टरों ने उनके शरीर में हो रही इंटरनल ब्लीडिंग को किसी और ट्रीटमेंट के जरिए रोका है.

श्रेयस अय्यर कर रहे रिकवरी

बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि 'श्रेयस अय्यर पहले से अब काफी बेहतर हैं. उनकी रिकवरी इतनी तेजी से हो रही है, जिसकी डॉक्टर भी उम्मीद नहीं कर रहे थे'. बीसीसीआई सेक्रेटरी ने आगे कहा कि 'मैं लगातार डॉ. रिजवान के संपर्क में हूं, जो कि भारतीय टीम के डॉक्टर हैं और सिडनी में अय्यर के साथ अस्पताल में रुके हैं. आमतौर इस इंजरी से रिकवर होने में 6 से 8 हफ्तों का समय लग सकता है, लेकिन श्रेयस इससे काफी पहले रिकवर कर लेंगे'.

देवजीत सैकिया ने अय्यर की हेल्थ को लेकर आगे कहा कि 'डॉक्टर श्रेयस की रिकवरी को लेकर संतुष्ट हैं. उसके अपनी डेली लाइफ के काम करने शुरू कर दिए हैं. उसकी चोट बहुत गंभीर थी, लेकिन अब श्रेयस खतरे से बाहर है. इसी वजह से अब अय्यर को ICU से उसके कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है'.

श्रेयस अय्यर को लगी गंभीर चोट

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एलेक्स कैरी का एक मुश्किल कैच लेने के दौरान अय्यर को चोट लग गई थी. इस कैच को लेने के बाद चोट लगने से श्रेयस काफी दर्द में नजर आए. उन्हें तुरंत ही मैदान के बाहर ले जाया गया. श्रेयस अय्यर की चोट इतनी ज्यादा गंभीर थी कि उन्हें सिडनी के अस्पताल में भर्ती कराया गया. बीसीसीआई की तरफ से जानकारी सामने आई कि श्रेयस अय्यर की बाईं पसली में नीचे की तरफ चोट लगी है और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है. अब लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, अय्यर खतरे से बाहर हैं.

यह भी पढ़ें

मैं बोलूंगा तो बवाल..., अजीत अगरकर के साथ विवाद पर ये क्या बोल गए मोहम्मद शमी! दे डाला हैरतअंगेज बयान