हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?

श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?

BCCI Secretary On Shreyas Iyer Health: श्रेयस अय्यर को लेकर पहले खबर सामने आई थी कि सिडनी में उनकी सर्जरी चल रही है, लेकिन अब बीसीसीआई सेक्रेटरी ने इन बातों को खारिज कर दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 29 Oct 2025 08:20 AM (IST)
Preferred Sources

Shreyas Iyer Health Update: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच के बाद से ही भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर अस्पताल में भर्ती हैं. श्रेयस अय्यर को लेकर पहले खबर सामने आई थी कि उनकी सर्जरी की जा रही है, लेकिन अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा है कि इलाज के दौरान अय्यर की कोई सर्जरी नहीं की गई है, बल्कि डॉक्टरों ने उनके शरीर में हो रही इंटरनल ब्लीडिंग को किसी और ट्रीटमेंट के जरिए रोका है.

श्रेयस अय्यर कर रहे रिकवरी

बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि 'श्रेयस अय्यर पहले से अब काफी बेहतर हैं. उनकी रिकवरी इतनी तेजी से हो रही है, जिसकी डॉक्टर भी उम्मीद नहीं कर रहे थे'. बीसीसीआई सेक्रेटरी ने आगे कहा कि 'मैं लगातार डॉ. रिजवान के संपर्क में हूं, जो कि भारतीय टीम के डॉक्टर हैं और सिडनी में अय्यर के साथ अस्पताल में रुके हैं. आमतौर इस इंजरी से रिकवर होने में 6 से 8 हफ्तों का समय लग सकता है, लेकिन श्रेयस इससे काफी पहले रिकवर कर लेंगे'.

देवजीत सैकिया ने अय्यर की हेल्थ को लेकर आगे कहा कि 'डॉक्टर श्रेयस की रिकवरी को लेकर संतुष्ट हैं. उसके अपनी डेली लाइफ के काम करने शुरू कर दिए हैं. उसकी चोट बहुत गंभीर थी, लेकिन अब श्रेयस खतरे से बाहर है. इसी वजह से अब अय्यर को ICU से उसके कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है'.

श्रेयस अय्यर को लगी गंभीर चोट

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एलेक्स कैरी का एक मुश्किल कैच लेने के दौरान अय्यर को चोट लग गई थी. इस कैच को लेने के बाद चोट लगने से श्रेयस काफी दर्द में नजर आए. उन्हें तुरंत ही मैदान के बाहर ले जाया गया. श्रेयस अय्यर की चोट इतनी ज्यादा गंभीर थी कि उन्हें सिडनी के अस्पताल में भर्ती कराया गया. बीसीसीआई की तरफ से जानकारी सामने आई कि श्रेयस अय्यर की बाईं पसली में नीचे की तरफ चोट लगी है और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है. अब लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, अय्यर खतरे से बाहर हैं.

यह भी पढ़ें

मैं बोलूंगा तो बवाल..., अजीत अगरकर के साथ विवाद पर ये क्या बोल गए मोहम्मद शमी! दे डाला हैरतअंगेज बयान

Published at : 29 Oct 2025 08:20 AM (IST)
Tags :
Sydney BCCI IND VS AUS SHREYAS IYER Devajit Saikia
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
बिहार
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
विश्व
AI या इमोशनल ट्रैप? ChatGPT पर लाखों यूजर्स कर रहे हैं सुसाइड की बातें, OpenAI ने किया बड़ा खुलासा
AI या इमोशनल ट्रैप? ChatGPT पर लाखों यूजर्स कर रहे हैं सुसाइड की बातें, OpenAI ने किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
एमएस धोनी पर बनी फिल्म को लेकर क्या बोल गया ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, बयान हो गया वायरल
एमएस धोनी पर बनी फिल्म को लेकर क्या बोल गया ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, बयान हो गया वायरल
Advertisement

वीडियोज

आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Bihar Election: विपक्ष का 'महा मेनिफेस्टो'
बिहार में तेजस्वी का 'प्रण' क्या?
Sandeep Chaudhary: बिहार का रण... चलेगा 'तेजस्वी प्रण'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
बिहार
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
विश्व
AI या इमोशनल ट्रैप? ChatGPT पर लाखों यूजर्स कर रहे हैं सुसाइड की बातें, OpenAI ने किया बड़ा खुलासा
AI या इमोशनल ट्रैप? ChatGPT पर लाखों यूजर्स कर रहे हैं सुसाइड की बातें, OpenAI ने किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
एमएस धोनी पर बनी फिल्म को लेकर क्या बोल गया ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, बयान हो गया वायरल
एमएस धोनी पर बनी फिल्म को लेकर क्या बोल गया ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, बयान हो गया वायरल
ओटीटी
Maharani Season 4 Release Date: 'रानी भारती' के किरदार में फिर धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें कब और कहां रिलीज होगी 'महारानी 4'
'महारानी 4' से धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये सीरीज
शिक्षा
ऑस्ट्रेलिया की ये यूनिवर्सिटी भारतीय छात्रों को दे रही 28.5 लाख की स्कॉलरशिप, यहां जान लें पूरी डिटेल
ऑस्ट्रेलिया की ये यूनिवर्सिटी भारतीय छात्रों को दे रही 28.5 लाख की स्कॉलरशिप, यहां जान लें पूरी डिटेल
ट्रेंडिंग
जिंदगी भर पंचर नहीं होगा! टायर के साथ ऐसा जुगाड़ आपने कभी नहीं देखा होगा- वीडियो देख लोगों ने दी सलामी
जिंदगी भर पंचर नहीं होगा! टायर के साथ ऐसा जुगाड़ आपने कभी नहीं देखा होगा- वीडियो देख लोगों ने दी सलामी
नौकरी
पेरू में कमाए 50 हजार तो भारत में हो जाएंगे इतने, जानें करेंसी का पूरा हिसाब और नौकरी के मौके!
पेरू में कमाए 50 हजार तो भारत में हो जाएंगे इतने, जानें करेंसी का पूरा हिसाब और नौकरी के मौके!
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget