हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रेयस अय्यर ने मुंबई का नाम लेकर लिखा 5 शब्दों को ऐसा मैसेज, चिढ जाएंगे MI फैंस

श्रेयस अय्यर ने मुंबई का नाम लेकर लिखा 5 शब्दों को ऐसा मैसेज, चिढ जाएंगे MI फैंस

IPL 2026 के 24वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को बुरी तरह हराया. मैच के बाद PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया.

By : शिवम | Updated at : 17 Apr 2026 12:09 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब किंग्स विजयी रथ पर सवार मुंबई से रवाना हो गई है. टीम का अगला मैच उनके अपने होम ग्राउंड पर लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ है. मुंबई से रवाना होते हुए अय्यर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसे पढ़कर मुंबई इंडियंस के फैंस को मिर्ची लगेगी. दरअसल PBKS ने गुरुवार को एकतरफा मुकाबले में MI को हराया.

पंजाब किंग्स को जीत के लिए 196 रनों का लक्ष्य मिला था, प्रियांश आर्या (15) बड़ा स्कोर नहीं कर पाए लेकिन उनके साथी ओपनर प्रभसिमरन सिंह ने शानदार पारी खेली और अंत तक टिके रहे. सिंह ने 39 गेंदों में 2 छक्के और 11 चौकों की मदद से 80 रन बनाए. श्रेयस अय्यर ने 35 गेंदों में 66 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसने पंजाब की जीत को एकतरफा बना दिया. इस पारी में अय्यर ने 4 छक्के और 5 चौके लगाए और जब वह आउट हुए तब पंजाब जीत की दहलीज पर खड़ी थी.

जीत के बाद श्रेयस अय्यर का पोस्ट

श्रेयस अय्यर आत्मविश्वास से भरे हुए हैं. पंजाब एकमात्र फ्रेंचाइजी है, जो IPL 2026 में अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है. मुंबई को हराने के बाद अय्यर ने एक पोस्ट शेयर किया. अपनी वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "जीत के साथ मुंबई से जा रहा रहे हैं." पंजाब के फैंस खुश हैं और ये पोस्ट MI फैंस को चिढ़ा रहा होगा, जो लगातार 4 मैच हार चुके हैं.

यह भी पढ़ें- 'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए

पंजाब किंग्स फैंस का उत्साह इस बार अलग ही लेवल पर है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पिछले साल टीम फाइनल तक पहुंची थी, इस बार भी टीम अच्छी नजर आ रही है और विजयी रथ पर सवार है. फैंस को उम्मीद है कि अय्यर इस बार पंजाब को उनकी पहली आईपीएल ट्रॉफी जितवाएंगे.

यह भी पढ़ें- बीच मैदान हुई हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह की 'भयंकर' लड़ाई? रोहित शर्मा भी दिखे परेशान

कब है PBKS का अगला मैच?

पंजाब किंग्स अंक तालिका में पहले स्थान पर है. टीम के 9 अंक और +1.067 का नेट रन रेट है. पंजाब का अगला मैच रविवार, 19 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ है. ये मैच महाराजा यादविंद्र सिंह पीसीए स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 17 Apr 2026 12:09 PM (IST)
Tags :
MUMBAI INDIANS SHREYAS IYER INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 PUNJAB KINGS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
श्रेयस अय्यर ने मुंबई का नाम लेकर लिखा 5 शब्दों को ऐसा मैसेज, चिढ जाएंगे MI फैंस
श्रेयस अय्यर ने मुंबई का नाम लेकर लिखा 5 शब्दों को ऐसा मैसेज, चिढ जाएंगे MI फैंस
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप में मैच फिक्सिंग, कप्तान पर ही लगे आरोप; लीक ऑडियो से क्रिकेट जगत में मचा भयंकर हड़कंप
T20 वर्ल्ड कप में मैच फिक्सिंग, कप्तान पर ही लगे आरोप; लीक ऑडियो से क्रिकेट जगत में मचा भयंकर हड़कंप
क्रिकेट
Shreyas Iyer Statement: 'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
क्रिकेट
Hardik-Bumrah Argument: बीच मैदान हुई हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह की 'भयंकर' लड़ाई? रोहित शर्मा भी दिखे परेशान
बीच मैदान हुई हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह की 'भयंकर' लड़ाई? रोहित शर्मा भी दिखे परेशान
Advertisement

वीडियोज

Sansani: नशे के लिए मौत का ट्रायल ! | ABP News
Women’s Reservation Bill पर विपक्ष को भरोसा नहीं...कौन गलत, कौन सही? | Chitra Tripathi | PM Modi
US Iran Peace talks : Munir पहुंचे ईरान क्या है गेम प्लान? | Chitra Tripathi | Trump
Bharat Ki Baat: संसद की 'ब्लैंक चेक' पॉलिटिक्स क्या? | Women Reservation | NDA Vs INDIA
Sandeep Chaudhary: 850 सीटें...सरकार का चक्रव्यूह? | Womens Reservation Bill | PM Modi | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Women Reservation Act 2023: महिला आरक्षण अधिनियम देश में लागू, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, जानें कब मिलेगा रिजर्वेशन?
महिला आरक्षण अधिनियम देश में लागू, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, जानें कब मिलेगा रिजर्वेशन?
हिमाचल प्रदेश
'PM मोदी से कोई इंदिरा गांधी की तरह कुर्सी नहीं..', प्रियंका गांधी पर कंगना रनौत ने किया पलटवार
'PM मोदी से कोई इंदिरा गांधी की तरह कुर्सी नहीं..', प्रियंका गांधी पर कंगना रनौत ने किया पलटवार
इंडिया
Delimitation Bill 2026: 'मैं चाहता हूं, बंगाल भी कश्मीर बने', आगा सैयद रुहुल्लाह ऐसा क्या बोले? सीट से खड़े हो गए अमित शाह
'मैं चाहता हूं, बंगाल भी कश्मीर बने', आगा सैयद रुहुल्लाह ऐसा क्या बोले? सीट से खड़े हो गए अमित शाह
क्रिकेट
Shreyas Iyer Statement: 'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
बॉलीवुड
रोहित शेट्टी फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, चार महीने से फरार एक और आरोपी हुआ गिरफ्तार
रोहित शेट्टी फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, एक और आरोपी हुआ गिरफ्तार
इंडिया
हरिवंश नारायण बने राज्यसभा के उपसभापति! पीएम मोदी ने की जमकर तारीफ, सुनाई उनके जीवन की पूरी कहानी
हरिवंश नारायण बने राज्यसभा के उपसभापति! पीएम मोदी ने की जमकर तारीफ, सुनाई उनके जीवन की पूरी कहानी
हेल्थ
Drinking Risks: सावधान! हफ्ते में एक दिन भी ज्यादा शराब पीना लिवर के लिए घातक, नई स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा
सावधान! हफ्ते में एक दिन भी ज्यादा शराब पीना लिवर के लिए घातक, नई स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा
ट्रेंडिंग
OYO Viral Video: आशिक के साथ OYO में रंगरलियां मना रही थी बेटी, पुलिस लेकर पहुंची मां और...
आशिक के साथ OYO में रंगरलियां मना रही थी बेटी, पुलिस लेकर पहुंची मां और...
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget