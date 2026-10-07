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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटलगातार सबसे ज्यादा टी20 मैच जीतने वाले भारतीय कप्तान, टॉप-3 में श्रेयस अय्यर की एंट्री

लगातार सबसे ज्यादा टी20 मैच जीतने वाले भारतीय कप्तान, टॉप-3 में श्रेयस अय्यर की एंट्री

श्रेयस अय्यर ने लगातार 10 T20I जीत के साथ भारतीय कप्तानों की खास लिस्ट में जगह बना ली है. इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित शर्मा 14 जीत के साथ नंबर-1 हैं.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 07 Oct 2026 07:21 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट में कप्तानी के साथ लगातार जीत हासिल करना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि होती है. श्रेयस अय्यर ने अब ऐसा ही कमाल कर दिखाया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले T20I में भारत की जीत के साथ अय्यर ने लगातार 10 मैच जीतने का सिलसिला पूरा कर लिया. इसके साथ ही उन्होंने भारतीय कप्तानों की उस खास लिस्ट में जगह बना ली है, जहां अब तक रोहित शर्मा का दबदबा रहा है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले T20I में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 विकेट से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने लगातार 10वां T20I मुकाबला जीता. अय्यर ने इस मैच में बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया और बिना आउट हुए 102 रन की पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई.

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रोहित शर्मा के नाम सबसे बड़ा रिकॉर्ड

भारतीय कप्तानों में लगातार सबसे ज्यादा T20I मैच जीतने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है. उनकी कप्तानी में भारत ने लगातार 14 T20I मुकाबले जीते थे. ये किसी भारतीय कप्तान का लगातार जीत का सबसे लंबा सिलसिला है.

रोहित शर्मा का नाम इस रिकॉर्ड में सिर्फ एक बार नहीं आता. उनकी कप्तानी में भारत ने लगातार 11 T20I मुकाबले भी जीते थे. इस तरह लगातार जीत के मामले में पहले और दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं, जबकि अब श्रेयस अय्यर ने तीसरे स्थान पर अपनी जगह बना ली है.

टॉप-3 में अय्यर की एंट्री

मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, रोहित शर्मा 14 लगातार जीत के साथ पहले नंबर पर हैं. रोहित का ही 11 लगातार जीत का एक और सिलसिला दूसरे नंबर पर है, जबकि श्रेयस अय्यर 10 लगातार जीत के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं.

अय्यर का ये जीत का सिलसिला अभी जारी है. ऐसे में आने वाले मुकाबलों में उनके पास इस आंकड़े को और आगे बढ़ाने का मौका होगा. अब देखना होगा कि वो रोहित शर्मा के 11 लगातार जीत के आंकड़े को पीछे छोड़ पाते हैं या नहीं.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 07:21 PM (IST)
Tags :
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