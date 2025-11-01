श्रेयस अय्यर को लेकर अच्छी खबर आई है. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे में कैच के दौरान लगी चोट के बाद उन्हें सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए उनका ऑपरेशन करना पड़ा था, वह तब से अस्पताल में थे. बीसीसीआई ने शनिवार को उनकी तीसरी मेडिकल अपडेट जारी करते हुए बताया कि अय्यर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है.

बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा, "श्रेयस अय्यर को 25 अक्टूबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान फील्डिंग करते समय पेट में गंभीर चोट लगी थी, जिससे उनकी तिल्ली में चोट लग गई और इंटरनल ब्लीडिंग हुई. चोट की तुरंत पहचान कर ली गई और एक मामूली ऑपरेशन के बाद इंटरनल ब्लीडिंग तुरंत बंद कर दी गई. इसके लिए उनका उचित चिकित्सा उपचार किया गया है."

श्रेयस अय्यर को अस्पताल से मिली छुट्टी

बीसीसीआई ने आगे बताया, "अब उनकी हालत स्थिर है और वे अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं. सिडनी और भारत के विशेषज्ञों के साथ-साथ बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनके स्वास्थ्य लाभ से खुश है और उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है."

बीसीसीआई ने आगे लिखा, "हम सिडनी में डॉ. कौरौश हाघीगी और उनकी टीम के साथ-साथ भारत में डॉ. दिनशॉ पारदीवाला का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने श्रेयस को उनकी चोट का सर्वोत्तम उपचार सुनिश्चित किया. श्रेयस आगे की जांच के लिए सिडनी में ही रहेंगे. जब डॉक्टर उन्हें फिट करार देंगे कि वह हवाई जहाज में बैठ सकते हैं तब वह भारत आएंगे."

🚨 Medical update on Shreyas Iyer



The BCCI Medical Team, along with specialists in Sydney and India, are pleased with his recovery, and he has been discharged from the hospital today.



Details 🔽 | #TeamIndia https://t.co/g3Gg1C4IRw — BCCI (@BCCI) November 1, 2025

कैसे चोटिल हुए थे श्रेयस अय्यर?

ऑस्ट्रेलियाई पारी के 34वें ओवर की चौथी गेंद पर एलेक्स कैरी ने सामने शॉट मारना चाहा लेकिन गेंद पीछे की तरफ हवा में गई. अय्यर बैकवर्ड शार्ट लेग में खड़े थे, उन्हें पीछे दौड़ना पड़ा. पीछे दौड़ते हुए उन्होंने डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ा, लेकिन जमीर पर गिरते ही वह दर्द से कराहने लगे. फिजियो आए और उन्हें तुरंत बाहर ले गए. स्कैन में उनकी चोट कितनी गंभीर है, उसका पता चला.