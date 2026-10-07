16 छक्के-चौके... शतक लगाकर श्रेयस अय्यर ने तोड़े 4 बड़े रिकॉर्ड

श्रेयस अय्यर के तूफानी शतक से भारतीय क्रिकेट टीम ने 172 रनों के लक्ष्य को 14.4 ओवर में हासिल कर 8 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए थे. शाइ होप (52) और शेरफेन रदरफोर्ड (56) ने अर्धशतक जड़ा था. लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय कप्तान ने तूफानी शतक जड़ा और 4 बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए.

172 रनों का पीछा करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी. संजू सैमसन (11) और अभिषेक शर्मा (21) के रूप में दोनों ओपनर्स 35 के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे. लेकिन इसके बाद आए कप्तान श्रेयस अय्यर ने ईशान किशन के साथ मिलकर शानदार साझेदारी की और तीसरा विकेट नहीं गिरने दिया. ईशान 37 बनाकर नाबाद रहे. श्रेयस ने 43 गेंदों में 6 छक्के और 10 चौके जड़कर नाबाद 102 रन बनाए.

सफल रन चेज में सबसे ज्यादा रन

सफल रन चेज में सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में श्रेयस अय्यर ने केएल राहुल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. पहले ये रिकॉर्ड 101 रन बनाने वाले केएल राहुल के नाम था, लेकिन अब सफल रन चेज में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय अय्यर बन गए हैं.

WI के खिलाफ सबसे तेज शतक

श्रेयस अय्यर अब वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 42 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था.

टी20 शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय कप्तान

श्रेयस अय्यर से पहले टी20 इंटरनेशनल में बतौर कप्तान भारत के लिए सिर्फ रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने शतक लगाया था. अय्यर T20I में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं.

रन चेज में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने अय्यर

श्रेयस अय्यर पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं, जिन्होंने T20I में रन चेज में शतक लगाया है. इससे पहले बतौर कप्तान सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 94 रन बनाए थे.

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