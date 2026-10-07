IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट, वनडे और टी20... तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले 7वें भारतीय बने श्रेयस अय्यर

टेस्ट, वनडे और टी20... तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले 7वें भारतीय बने श्रेयस अय्यर

IND vs WI 1st T20, Shreyas Iyer: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 में श्रेयस अय्यर ने शतक लगाकर इतिहास रच दिया. वह तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले सातवें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 07 Oct 2026 01:24 PM (IST)
Preferred Sources

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने इतिहास रच दिया है. वह इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले सातवें पुरुष भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. मंगलवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रेयस अय्यर ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 43 गेंदों में 102 रनों की नाबाद मैच विनिंग पारी खेली. 

पहले टी20 में वेस्टइंडीज ने पहले खेलने के बाद 19.1 ओवर में 171 रन बनाए थे. कैरेबियाई टीम के लिए कप्तान शाई होप (52 रन) और शरफेन रदरफोर्ड (56 रन) ने अर्धशतक जड़े. वहीं भारत के लिए अपने डेब्यू मैच में नमन धीर ने तीन विकेट चटकाए. जवाब में टीम इंडिया ने महज 14.4 ओवर में 172 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया. भारत के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने 43 गेंद में 102 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 10 चौके और 6 छक्के निकले. वहीं ईशान किशन 27 गेंद में 37 रनों पर नाबाद लौटे. इससे पहले संजू सैमसन 9 गेंद में 11 और अभिषेक शर्मा 10 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हुए. 

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
'इतिहास आपको हमेशा...', गौतम गंभीर ने यूं दी अजीत अगरकर को विदाई
'इतिहास आपको हमेशा...', गौतम गंभीर ने यूं दी अजीत अगरकर को विदाई
क्रिकेट
IND vs WI: वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने बताए पहले टी20 में हार के कारण
वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने बताए पहले टी20 में हार के कारण
क्रिकेट
न्यूजीलैंड दौरे के टेस्ट मैचों के लिए 'टीम इंडिया' का एलान, ध्रुव जुरेल बनें कप्तान
न्यूजीलैंड दौरे के टेस्ट मैचों के लिए 'टीम इंडिया' का एलान, ध्रुव जुरेल बनें कप्तान
क्रिकेट
'मुझे अभी से नींद आ रही है... अक्षर की आंखे लाल हो गई...' पहला मैच जीतकर बोले श्रेयस अय्यर
'मुझे अभी से नींद आ रही है... अक्षर की आंखे लाल हो गई...' पहला मैच जीतकर बोले श्रेयस अय्यर

तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले 7वें भारतीय बने श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर अब तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले सातवें पुरुष भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं. उनसे पहले यह कारनामा भारत के लिए सुरेश रैना, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल कर चुके हैं. सुरेश रैना ऐसा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे. वह टी20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले भी पहले भारतीय थे. 

श्रेयस अय्यर ने ये 3 बड़े रिकॉर्ड भी किए अपने नाम 

बतौर कप्तान टी20 शतक - श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान टी20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले केवल तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले रोहित शर्मा (3 शतक) और सूर्यकुमार यादव (एक शतक) ऐसा कर चुके हैं.

दूसरा सबसे तेज टी20 शतक - टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर ने दूसरा सबसे तेज शतक लगाया है. उन्होंने 42 गेंद में 100 रन पूरे किए. बतौर कप्तान टीम इंडिया के लिए सबसे तेज शतक रोहित शर्मा ने 35 गेंदों में लगाया था.

T20I में चेज करते हुए शतक- टी20 में वेस्टइंडीज के खिलाफ चेज करते हुए केवल 4 क्रिकेटर टीम इंडिया के लिए शतक लगा पाए हैं. श्रेयस अय्यर से पहले केएल राहुल 2 बार ऐसा कर चुके हैं, जबकि रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने एक-एक बार ऐसा किया है.

यह भी पढ़ें- 

IND vs WI: वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने बताए पहले टी20 में हार के कारण

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 07 Oct 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
Shreyas Iyer Century India Vs West Indies IND Vs WI 1st T20 SHREYAS IYER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'इतिहास आपको हमेशा...', गौतम गंभीर ने यूं दी अजीत अगरकर को विदाई
'इतिहास आपको हमेशा...', गौतम गंभीर ने यूं दी अजीत अगरकर को विदाई
क्रिकेट
IND vs WI: वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने बताए पहले टी20 में हार के कारण
वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने बताए पहले टी20 में हार के कारण
क्रिकेट
न्यूजीलैंड दौरे के टेस्ट मैचों के लिए 'टीम इंडिया' का एलान, ध्रुव जुरेल बनें कप्तान
न्यूजीलैंड दौरे के टेस्ट मैचों के लिए 'टीम इंडिया' का एलान, ध्रुव जुरेल बनें कप्तान
क्रिकेट
'मुझे अभी से नींद आ रही है... अक्षर की आंखे लाल हो गई...' पहला मैच जीतकर बोले श्रेयस अय्यर
'मुझे अभी से नींद आ रही है... अक्षर की आंखे लाल हो गई...' पहला मैच जीतकर बोले श्रेयस अय्यर
Advertisement

वीडियोज

Rahul And Priyanka Gandhi Detained: Vote Chori पर विपक्ष की हुंकार! | Gyanesh Kumar | Breaking
SIR Controversy | INDIA Bloc March: ज्ञानेश 'SIR' पर संग्राम..सियासत..सवाल | Gyanesh Kumar | BJP
Breaking | Rahul-Priyanka Gandhi Detained: CEC के खिलाफ विपक्ष का 'ग्राउंड अटैक'! | Congress
Sandeep Chaudhary: सवालों में ज्ञानेश कुमार...BJP -कांग्रेस में तकरार! सटीक विश्लेषण | Rahul Gandhi
India Alliance March | Congress: दिल्ली में आर-पार, निशाने पर Gyanesh Kumar! | Rahul-Priyanka | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP का 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले बड़ा कदम, पुलिस से मिल सौरव दास बोले- 'जब तक...'
CJP का 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले बड़ा कदम, पुलिस से मिल सौरव दास बोले- 'जब तक...'
बिहार
बिहार में टूट जाएगा NDA गठबंधन? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने बढ़ाई टेंशन!
बिहार में टूट जाएगा NDA गठबंधन? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने बढ़ाई टेंशन!
इंडिया
CEC नियुक्ति कानून पर फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट? CJI बोले- 'विचार करेंगे'
CEC नियुक्ति कानून पर फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट? CJI बोले- 'विचार करेंगे'
बॉलीवुड
आइकॉनिक 'राम' से बने 'राजा दशरथ', रणबीर कपूर की 'रामायण' से रिवील हुआ अरुण गोविल का फर्स्ट लुक
'रामायण' से रिवील हुआ अरुण गोविल का लुक, 'राजा दशरथ' के किरदार में लगे गजब
क्रिकेट
IND vs WI: वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने बताए पहले टी20 में हार के कारण
वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने बताए पहले टी20 में हार के कारण
बिहार
सीतामढ़ी में 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, दिनेश यादव मर्डर केस में है नाम
सीतामढ़ी में 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, दिनेश यादव मर्डर केस में है नाम
इंडिया
कपिल सिब्बल को नापसंद करने वाले किरेन रिजिजू कर रहे उनकी तारीफ, बोले- 'मुझे अब वो...'
कपिल सिब्बल को नापसंद करने वाले किरेन रिजिजू कर रहे उनकी तारीफ, बोले- 'मुझे अब वो...'
एग्रीकल्चर
इंसानी मल है बड़े काम का, खेत में बन सकता है फसल के लिए वरदान, ऐसे लें काम
इंसानी मल है बड़े काम का, खेत में बन सकता है फसल के लिए वरदान, ऐसे लें काम
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget