टेस्ट, वनडे और टी20... तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले 7वें भारतीय बने श्रेयस अय्यर

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने इतिहास रच दिया है. वह इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले सातवें पुरुष भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. मंगलवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रेयस अय्यर ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 43 गेंदों में 102 रनों की नाबाद मैच विनिंग पारी खेली.

पहले टी20 में वेस्टइंडीज ने पहले खेलने के बाद 19.1 ओवर में 171 रन बनाए थे. कैरेबियाई टीम के लिए कप्तान शाई होप (52 रन) और शरफेन रदरफोर्ड (56 रन) ने अर्धशतक जड़े. वहीं भारत के लिए अपने डेब्यू मैच में नमन धीर ने तीन विकेट चटकाए. जवाब में टीम इंडिया ने महज 14.4 ओवर में 172 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया. भारत के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने 43 गेंद में 102 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 10 चौके और 6 छक्के निकले. वहीं ईशान किशन 27 गेंद में 37 रनों पर नाबाद लौटे. इससे पहले संजू सैमसन 9 गेंद में 11 और अभिषेक शर्मा 10 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हुए.

तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले 7वें भारतीय बने श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर अब तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले सातवें पुरुष भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं. उनसे पहले यह कारनामा भारत के लिए सुरेश रैना, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल कर चुके हैं. सुरेश रैना ऐसा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे. वह टी20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले भी पहले भारतीय थे.

श्रेयस अय्यर ने ये 3 बड़े रिकॉर्ड भी किए अपने नाम

बतौर कप्तान टी20 शतक - श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान टी20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले केवल तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले रोहित शर्मा (3 शतक) और सूर्यकुमार यादव (एक शतक) ऐसा कर चुके हैं.

दूसरा सबसे तेज टी20 शतक - टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर ने दूसरा सबसे तेज शतक लगाया है. उन्होंने 42 गेंद में 100 रन पूरे किए. बतौर कप्तान टीम इंडिया के लिए सबसे तेज शतक रोहित शर्मा ने 35 गेंदों में लगाया था.

T20I में चेज करते हुए शतक- टी20 में वेस्टइंडीज के खिलाफ चेज करते हुए केवल 4 क्रिकेटर टीम इंडिया के लिए शतक लगा पाए हैं. श्रेयस अय्यर से पहले केएल राहुल 2 बार ऐसा कर चुके हैं, जबकि रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने एक-एक बार ऐसा किया है.

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