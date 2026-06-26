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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट3 साल से नहीं खेला टी20, अचानक कैसे भारत के कप्तान बन गए श्रेयस अय्यर? यहां जानें इनसाइड स्टोरी

3 साल से नहीं खेला टी20, अचानक कैसे भारत के कप्तान बन गए श्रेयस अय्यर? यहां जानें इनसाइड स्टोरी

Shreyas Iyer: अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है कि तीन साल तक कोई टी20 मैच नहीं खेलने वाले श्रेयस अय्यर अचानक कैसे भारत के टी20 कप्तान बन गए? यहां आपको इसकी इंसाइड स्टोरी जानने को मिलेगी.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 26 Jun 2026 03:23 PM (IST)
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How Shreyas Iyer Became Indian T20 Captain: श्रेयस अय्यर भारत के नए टी20 कप्तान बन चुके हैं. उन्होंने सूर्यकुमार यादव को रिप्लेस किया. बतौर कप्तान अय्यर पहली टी20 सीरीज आयरलैंड के खिलाफ खेलेंगे, जो आज 26 जून (शुक्रवार) से शुरू होगी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अय्यर ने भारत के लिए पिछला टी20 मुकाबला करीब 3 साल पहले खेला था, लेकिन अब अचानक उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है. 

अगर आप भी सोच रहे हैं कि आखिर अचानक अय्यर को कप्तान बनाने का फैसला कैसे लिया गया? तो यहां आपको इसकी पूरी इंसाइड स्टोरी जानने को मिलेगी. अय्यर के कप्तान बनने में उनके आईपीएल और घरेलू प्रदर्शन का बड़ा योगदान है. इंडियन प्रीमियर लीग के पिछले तीन सीजन में अय्यर ने कप्तान और बल्लेबाज के रूप में कमाल का खेल दिखाया है. इसके अलावा घरेलू क्रिकेट में भी उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल कीं. 

आईपीएल में शानदार प्रदर्शन 

अय्यर पहली बार 2018 में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बने. उन्होंने 2020 में दिल्ली को फाइनल में पहुंचाया. यह पहला मौका था कि जब दिल्ली की टीम फाइनल में पहुंची थी. इसके बाद उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कमाल किया. 2022 में कोलकाता से जुड़ने के बाद अय्यर ने 2024 में टीम को खिताब जितवाया. यह केकेआर का तीसरा टाइल था. 

खिताब जीतने के बाद कोलकाता ने अय्यर को रिलीज कर दिया. फिर 2025 के लिए हुए मेगा ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने उन पर बड़ी बोली लगाते हुए 26.75 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा. पहले ही सीजन में कप्तानी करते हुए अय्यर ने पंजाब को फाइनल तक पहुंचा दिया. हालांकि 2026 में वह टीम को प्लेऑफ तक नहीं पहुंचा सके. 

पंजाब के लिए अय्यर ने बल्ले से भी अहम योगदान दिया. 2025 सीजन में उन्होंने 604 रन बनाए. अगले सीजन उनके बल्ले से 498 रन निकले. इस तरह आईपीएल का प्रदर्शन भारतीय मैनेजमेंट की नजर में आया. 

घरेलू क्रिकेट में भी किया कमाल 

अय्यर ने 2022-23 में मुंबई की कप्तानी करते हुए टीम को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जितवाई. अय्यर की कप्तानी वाली मुंबई ने फाइनल में हिमाचल प्रदेश को हराकर खिताब अपने नाम किया. इस तरह आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में बतौर कप्तान शानदार प्रदर्शन ने अय्यर के लिए भारत का टी20 कप्तान बनने की राह खोली. 

 

यह भी पढ़ें: अभी नहीं होगा वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू, प्लेइंग इलेवन में नहीं मिलेगी जगह! कोच ने सबकुछ कर दिया साफ

Published at : 26 Jun 2026 03:23 PM (IST)
Tags :
IND Vs IRE INDIAN CRICKET TEAM SHREYAS IYER
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