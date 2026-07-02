हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रेयस अय्यर बने अर्धशतक लगाने वाले पहले कप्तान, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में रचा इतिहास

श्रेयस अय्यर बने अर्धशतक लगाने वाले पहले कप्तान, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में रचा इतिहास

Shreyas Iyer Historic Half-Century: इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में श्रेयस अय्यर ने इतिहास रच दिया. श्रेयस अय्यर ने 47 गेंदों में 68 रनों की शानदार पारी खेली. उनके बल्ले से 6 चौके और एक छक्का निकला.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 02 Jul 2026 04:09 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और इंग्लैंड का पहला टी20 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया. बुधवार को चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया पहला टी20 मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ. हालांकि, इस मैच में भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इतिहास रच दिया. श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में अर्धशतक लगाकर इतिहास रच दिया है. 

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में श्रेयस अय्यर ने 47 गेंदों में 68 रनों की शानदार पारी खेली. उनके बल्ले से 6 चौके और एक छक्का निकला. वह टी20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड में अर्धशतक (फिफ्टी) लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं. उनसे पहले कोई भारतीय कप्तान यह कारनामा नहीं कर सका. कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर का यह पहला अर्धशतक भी रहा. 

आपको जानकर हैरानी होगी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी यह कारनामा नहीं कर सके थे. श्रेयस अय्यर से पहले विराट कोहली ने 2018 में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाए थे. किंग कोहली ने कप्तान रहते हुए 2018 में 47 रनों की पारी खेली थी. 

भारत ने दिया था 190 रनों का लक्ष्य, फिर बारिश से रद्द हो गया मैच 

पहले टी20 में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी. संजू सैमसन (01) और ईशान किशन (00) सस्ते में आउट हो गए थे. इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने ही अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला. अभिषेक शर्मा ने अपने तूफानी अंदाज में इंग्लैंड के गेंदबाजों की पिटाई की. अभिषेक ने सिर्फ 24 गेंद में 59 रनों की धुआंधार पारी खेली. वहीं श्रेयस अय्यर ने 47 गेंद में 68 रन बनाए. अंत में शिवम दुबे 21 गेंद में 42 रनों पर नाबाद रहे. भारत की पारी खत्म होते ही बारिश शुरू हो गई. इसके बाद मैच शुरू नहीं हो सका. लंबे इंतजार के बाद मैच रद्द घोषित कर दिया गया. 

यह भी पढ़ें- 

Watch: आज के दिन फेंका गया था टेस्ट क्रिकेट का सबसे महंगा ओवर, जसप्रीत बुमराह ने की थी इस गेंदबाज की पिटाई

Published at : 02 Jul 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
India Vs England IND Vs ENG 1st T20 SHREYAS IYER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
श्रेयस अय्यर बने अर्धशतक लगाने वाले पहले कप्तान, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में रचा इतिहास
श्रेयस अय्यर बने अर्धशतक लगाने वाले पहले कप्तान, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में रचा इतिहास
क्रिकेट
Watch: आज के दिन फेंका गया था टेस्ट क्रिकेट का सबसे महंगा ओवर, जसप्रीत बुमराह ने की थी इस गेंदबाज की पिटाई
आज के दिन फेंका गया था टेस्ट क्रिकेट का सबसे महंगा ओवर, बुमराह ने की थी इस गेंदबाज की पिटाई
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को लेकर भारतीय क्रिकेट में बवाल, डेब्यू ना होने पर दिग्गज बोला - वो मैदान की छत...
वैभव सूर्यवंशी को लेकर भारतीय क्रिकेट में बवाल, डेब्यू ना होने पर दिग्गज बोला - वो मैदान की छत
क्रिकेट
Sanju Samson Vaibhav Sooryavanshi: 'सिर्फ 6 रन...' संजू सैमसन कब तक ऐसे फ्लॉप रहेंगे? वैभव सूर्यवंशी की 'प्लेइंग-11' में होने वाली है एंट्री!
'सिर्फ 6 रन...' संजू सैमसन कब तक ऐसे फ्लॉप रहेंगे? वैभव सूर्यवंशी की 'प्लेइंग-11' में होने वाली है एंट्री!
Advertisement

वीडियोज

Shri Ram से मर्यादा, Mahadev से संतुलन सीखिए' - Ashutosh Rana
India-Japan के बीच कई बड़ी Deal, PM मोदी ने किया बड़ा ऐलान
Siya Goyal का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट? कोर्ट पहुंची Pune Police
WhatsApp के नए फीचर यूजरनेम पर सरकार ने क्यों लगाया बैन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
2 देशों से गुजरेगा अयातुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार जुलूस, जानें कहां किया जाएगा सुपुर्द ए खाक
2 देशों से गुजरेगा अयातुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार जुलूस, जानें कहां किया जाएगा सुपुर्द ए खाक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली बिल पर विद्युत नियामक आयोग का अहम फैसला
यूपी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली बिल पर विद्युत नियामक आयोग का अहम फैसला
क्रिकेट
Watch: आज के दिन फेंका गया था टेस्ट क्रिकेट का सबसे महंगा ओवर, जसप्रीत बुमराह ने की थी इस गेंदबाज की पिटाई
आज के दिन फेंका गया था टेस्ट क्रिकेट का सबसे महंगा ओवर, बुमराह ने की थी इस गेंदबाज की पिटाई
विश्व
'होर्मुज से टोल का ख्याल निकाल दे ईरान, बड़ा सोचे...', दोहा में हुई बातचीत में अमेरिका ने तेहरान को समझाया
'होर्मुज से टोल का ख्याल निकाल दे ईरान, बड़ा सोचे...', दोहा में हुई बातचीत में अमेरिका ने तेहरान को समझाया
ओटीटी
Super Subbu Review: सेक्स एजुकेशन पर बनी एक सेंसिबल और जरूरी सीरीज, अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाती फिर संभलती कहानी
सुपर सुब्बू रिव्यू: सेक्स एजुकेशन पर बनी एक सेंसिबल और जरूरी सीरीज
विश्व
'भारत गंदा, वहां होती तो...', ये क्या बोल गईं इंदिरा नूई, चीन की खूब की तारीफ, मचा बवाल
'भारत गंदा, वहां होती तो...', ये क्या बोल गईं इंदिरा नूई, चीन की खूब की तारीफ, मचा बवाल
Home Tips
Ceiling Fan Cleaning Tips: बिना धूल उड़ाए मिनटों में चमकेगा सीलिंग फैन, नोट करें साफ करने की धांसू देसी ट्रिक
बिना धूल उड़ाए मिनटों में चमकेगा सीलिंग फैन, नोट करें साफ करने की धांसू देसी ट्रिक
शिक्षा
CBSE Compartment Exam: CBSE ने जारी किया कंपार्टमेंट एग्जाम का शेड्यूल, 8 जुलाई तक करें आवेदन
CBSE ने जारी किया कंपार्टमेंट एग्जाम का शेड्यूल, 8 जुलाई तक करें आवेदन
ENT LIVE
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
ABP NEWS
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
ABP NEWS
रजिस्ट्रेशन सेंटर पर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है।
रजिस्ट्रेशन सेंटर पर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है।
Embed widget