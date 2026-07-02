श्रेयस अय्यर बने अर्धशतक लगाने वाले पहले कप्तान, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में रचा इतिहास

भारत और इंग्लैंड का पहला टी20 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया. बुधवार को चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया पहला टी20 मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ. हालांकि, इस मैच में भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इतिहास रच दिया. श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में अर्धशतक लगाकर इतिहास रच दिया है.

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में श्रेयस अय्यर ने 47 गेंदों में 68 रनों की शानदार पारी खेली. उनके बल्ले से 6 चौके और एक छक्का निकला. वह टी20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड में अर्धशतक (फिफ्टी) लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं. उनसे पहले कोई भारतीय कप्तान यह कारनामा नहीं कर सका. कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर का यह पहला अर्धशतक भी रहा.

आपको जानकर हैरानी होगी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी यह कारनामा नहीं कर सके थे. श्रेयस अय्यर से पहले विराट कोहली ने 2018 में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाए थे. किंग कोहली ने कप्तान रहते हुए 2018 में 47 रनों की पारी खेली थी.

Shreyas Iyer is 15th T20I Captain of India, still is only Indian Captain to score a fifty plus in England. 🥶🔥 pic.twitter.com/KHjSVYdekN — Mufaddal Shailu (@Shailu_15Jul) July 2, 2026

भारत ने दिया था 190 रनों का लक्ष्य, फिर बारिश से रद्द हो गया मैच

पहले टी20 में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी. संजू सैमसन (01) और ईशान किशन (00) सस्ते में आउट हो गए थे. इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने ही अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला. अभिषेक शर्मा ने अपने तूफानी अंदाज में इंग्लैंड के गेंदबाजों की पिटाई की. अभिषेक ने सिर्फ 24 गेंद में 59 रनों की धुआंधार पारी खेली. वहीं श्रेयस अय्यर ने 47 गेंद में 68 रन बनाए. अंत में शिवम दुबे 21 गेंद में 42 रनों पर नाबाद रहे. भारत की पारी खत्म होते ही बारिश शुरू हो गई. इसके बाद मैच शुरू नहीं हो सका. लंबे इंतजार के बाद मैच रद्द घोषित कर दिया गया.

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