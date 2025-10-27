ICU में भर्ती श्रेयस अय्यर कब तक कर पाएंगे टीम इंडिया में वापसी? हैरान करने वाला अपडेट
Shreyas Iyer Rib Cage Injury Admit In ICU: श्रेयस अय्यर सिडनी वनडे के दौरान बुरी तरह चोटिल हो गए थे, उनकी बाईं पसली के नीचे के हिस्से में चोट लगी. वहीं अब अय्यर कब तक वापसी कर सकते हैं, आइए जानते हैं.
Shreyas Iyer Admitted To ICU: भारत की वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर सिडनी के अस्पताल में भर्ती हैं. अय्यर के तीसरे वनडे में फील्डिंग के दौरान कैच लेते वक्त चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें सीधे अस्पताल ले जाया गया. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने श्रेयस अय्यर के बारे में हेल्थ अपडेट जारी किया है. बीसीसीआई से मिली जानकारी के मुताबिक, अय्यर की हालत स्थिर है और वे रिकवरी कर रहे हैं. अब सवाल ये उठता है कि श्रेयस अय्यर टीम इंडिया में कब तक वापसी कर सकते हैं.
कब तक वापसी करेंगे श्रेयस अय्यर?
भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से हार गई है. श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया था. ऐसे में उन्हें पूरी तरह आराम मिल सकता है. टीम इंडिया को अगली ODI सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ खेलनी है, जो कि 30 नवंबर से शुरू होगी. अय्यर की स्थिति पर बीसीसीआई के डॉक्टर्स ने नजरें बनाई हुई हैं, लेकिन श्रेयस की इस समय की स्थिति को देखकर लग रहा है कि उन्हें साउथ अफ्रीका दौरे पर आराम मिल सकता है.
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद टीम इंडिया न्यूजीलैंड के साथ ODI सीरीज खेलेगी, जो कि 11 जनवरी से शुरू होगी. अब से 11 जनवरी तक श्रेयस अय्यर के पास करीब 2.5 महीने का समय है. अय्यर इस दौरान इंजरी से उबरकर फिर एक बार टीम के लिए वापसी कर सकते हैं. अय्यर पूरी तरह कब तक फिट हो पाएंगे, इसे लेकर अभी बीसीसीआई की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.
श्रेयस अय्यर को इंजरी
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे में श्रेयस अय्यर ने एलेक्स कैरी का शानदार कैच पकड़ा. लेकिन इस कैच की वजह से भारत का ये धाकड़ खिलाड़ी बुरी तरह चोटिल हो गया है. श्रेयस की बाई पसली के नीचे के हिस्से में चोट लगी है, जहां इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई. अय्यर का ट्रीटमेंट चल रहा है. सिडनी में पूरी तरह से अय्यर के साथ भारतीय टीम के डॉक्टर भी मौजूद हैं.
