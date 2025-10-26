90 ओवर 32 विकेट, भारत में खेला गया इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच, रियान पराग चमके

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







रणजी ट्रॉफी में नया इतिहास लिख दिया गया है. असम और सर्विसेज रणजी इतिहास में सबसे कम समय में खत्म होने वाला मैच बन गया है. यह 63 साल के इतिहास में सबसे छोटा रणजी ट्रॉफी का मैच रहा, जो सिर्फ 90 ओवरों में समाप्त हो गया. रियान पराग ने इस मैच में जबरदस्त ऑलराउंड प्रदर्शन किया, फिर भी वो सर्विसेज को 8 विकेट की जीत दर्ज करने से नहीं रोक पाए. यह 2025-26 सीजन में सर्विसेज की लगातार दूसरी जीत रही.

सिर्फ 90 ओवर में खत्म हुआ मैच

असम ने पहली पारी में 17.2 ओवर बैटिंग की, जिनमें वो सिर्फ 103 रन बना पाई. सर्विसेज की टीम का हाल भी बहुत बुरा रहा, लेकिन जैसे-तैसे इरफान खान की 51 रनों की पारी की बदौलत उसने 108 रन बनाए. सर्विसेज ने पहली पारी में 29.2 ओवर खेले. दो पारियां सिर्फ 46.4 ओवरों में खत्म हो चुकी थीं.

असम की दूसरी पारी आई, तो उसने 29.3 ओवर बैटिंग की, लेकिन इस बार वो सिर्फ 75 रन बना पाई. पहली पारी में पांच रन की बढ़त के आधार पर सर्विसेज को 71 रनों का लक्ष्य मिला. इस छोटे टारगेट को सर्विसेज ने सिर्फ 13.5 ओवरों में दो विकेट खो कर हासिल कर लिया. पूरा मैच ठीक 90 ओवरों में समाप्त हो गया, जो 540 गेंद के बराबर होता है.

पहले दिन 25 विकेट गिरे और बाकी 7 विकेट दूसरे दिन के मॉर्निंग सेशन में गिरे. इससे पहले सबसे कम गेंदों में समाप्त होने वाला मैच 1962 में दिल्ली और रेलवे के बीच खेला गया था, जो 547 गेंदों में खत्म हो गया था.

असम की हार, पर चमके रियान पराग

रियान पराग डोमेस्टिक क्रिकेट में असम के लिए खेलते हैं. पहली पारी में उन्होंने 31 गेंद में 36 रनों की पारी खेली थी. गेंदबाजी की बारी आई तो उन्होंने 5 विकेट लेकर सर्विसेज को 108 रनों पर समेटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. दूसरी पारी में वो सिर्फ 12 रन बना पाए, लेकिन सर्विसेज की दूसरी पारी में दोनों विकेट भी रियान पराग ने ही लिए थे. उन्होंने पूरे मैच में 48 रन बनाने के साथ 7 विकेट भी लिए.

