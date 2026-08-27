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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटब्राइडन कार्स ‘नाइटक्लब’ मामले में पुलिस का नया खुलासा

ब्राइडन कार्स ‘नाइटक्लब’ मामले में पुलिस का नया खुलासा

इंग्लैंड के ब्राइडन कार्स नाइटक्लब विवाद में पुलिस ने मारपीट की जांच शुरू कर दी है. हालांकि, अभी कोई गिरफ्तारी या आरोप तय नहीं हुआ है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 27 Aug 2026 02:38 PM (IST)
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इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्राइडन कार्स से जुड़ा नाइटक्लब विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. डर्बीशायर पुलिस ने इस घटना को लेकर मारपीट के आरोपों की जांच शुरू कर दी है. हालांकि, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और यह भी साफ नहीं है कि कथित मारपीट में कार्स की कोई भूमिका थी या नहीं.

डर्बीशायर पुलिस ने बुधवार को बताया कि वह डर्बी सिटी सेंटर में हुई कथित मारपीट की जांच कर रही है. पुलिस के मुताबिक, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और जांच जारी है. यानी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पुलिस की गिरफ्त में नजर आए कार्स को इस कथित मारपीट से जोड़ना फिलहाल जल्दबाजी होगी. पुलिस ने अभी यह पुष्टि नहीं की है कि वह इस मामले में आरोपी हैं या सिर्फ घटनास्थल पर मौजूद थे. 

हाथ में हथकड़ी वाली तस्वीर हुई थी वायरल

यह पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब कार्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इसमें इंग्लैंड का यह तेज गेंदबाज डर्बी के एक नाइटक्लब के बाहर पुलिस की हथकड़ी में नजर आया था. कार्स को पहले नशे में हंगामा करने के शक में हिरासत में लिया गया था. हालांकि, बाद में उन्हें बिना किसी आरोप के छोड़ दिया गया और इलाके से चले जाने पर उन्हें 'डी-अरेस्ट' कर दिया गया. 

इंग्लैंड टीम से भी बाहर हुए कार्स

इस घटना का असर उनके क्रिकेट करियर पर भी पड़ा है. कार्स को पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम से बाहर कर दिया गया. घटना के समय कार्स इंग्लैंड की ड्यूटी पर नहीं थे. वह अपनी काउंटी टीम डरहम के साथ थे. डरहम ने डर्बीशायर के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी, जिसके बाद खिलाड़ी जश्न मनाने के लिए बाहर गए थे. 

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बेन स्टोक्स भी वीडियो में दिखे

वायरल फुटेज में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स और मैथ्यू पॉट्स भी घटनास्थल के आसपास नजर आए थे. हालांकि, पुलिस की मौजूदा जांच में इन खिलाड़ियों की भूमिका को लेकर भी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.  दिलचस्प बात यह है कि यह घटना इंग्लैंड क्रिकेट में हाल के महीनों में सामने आए कई ऑफ-फील्ड विवादों के बीच हुई है. ऐसे में कार्स का मामला टीम के लिए एक और परेशानी बन गया है.

सबसे अहम बात यह है कि कार्स के खिलाफ फिलहाल कोई आरोप तय नहीं हुआ है. पुलिस सिर्फ कथित मारपीट की जांच कर रही है और यह स्पष्ट नहीं है कि इस मामले में कार्स की क्या भूमिका है. इसलिए फिलहाल उन्हें आरोपी बताना सही नहीं होगा. जांच पूरी होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि नाइटक्लब में आखिर हुआ क्या था और कार्स का उसमें कोई संबंध था या नहीं.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 27 Aug 2026 02:38 PM (IST)
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