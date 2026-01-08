भारत का सबसे बड़ा स्टार न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के 3 मैचों से बाहर, BCCI ने अपडेट देकर चौंकाया

भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 3 टी20 मैचों से बाहर हो गए हैं. भारत बनाम न्यूजीलैंड पांच टी20 मैचों की सीरीज 21 जनवरी से शुरू होगी. बुधवार को आपातकालीन स्थिति में तिलक वर्मा की पेट की सर्जरी हुई.

तिलक वर्मा पहले तीन टी20 मैचों से बाहर

गुरुवार को BCCI ने स्टेटमेंट जारी कर बताया कि राजकोट में पेट की समस्या आने के बाद बुधवार को तिलक वर्मा की सफल सर्जरी हुई है. उन्हें गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और शुक्रवार को वापस हैदराबाद रवाना हो जाएंगे. उनकी हालत अभी स्थित है और जल्दी रिकवर कर रहे हैं."

बीसीसीआई की स्टेटमेंट में आगे बताया गया, "तिलक लक्षणों के पूरी तरह ठीक हो जाने और घाव भर जाने के बाद शारीरिक अभ्यास दोबारा शुरू कर सकेंगे और उसके बाद धीरे-धीरे स्किल ट्रेनिंग शुरू करेंगे. तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन टी20 मैचों में नहीं खेल पाएंगे. अभ्यास और स्किल ट्रेनिंग के आधार पर तय किया जाएगा कि तिलक बाकी 2 टी20 मैच खेल पाएंगे या नहीं."

तिलक वर्मा ने दिया हेल्थ अपडेट

तिलक वर्मा ने उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंता व्यक्त करने वाले लोगों का सोशल मीडिया के माध्यम से धन्यवाद किया. वो रिकवरी की राह पर बढ़ गए हैं और उन्होंने फैंस से वादा भी किया कि वो उनकी उम्मीदों से जल्द मैदान पर वापसी करेंगे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए अभी तक तिलक वर्मा का रिप्लेसमेंट घोषित नहीं किया गया है. संभव है कि ईशान किशन को नंबर-3 पर खेलने का मौका मिल सकता है, जिन्हें टी20 टीम में संजू सैमसन के बैक-अप विकेटकीपर विकल्प के रूप में टीम में शामिल किया गया था.

यह भी पढ़ें:

BCCI और BCB की नेटवर्थ में कितना अंतर है? जानें भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड की सालाना कमाई

Watch: फास्ट बॉलर ने फेंकी स्पिनर से भी धीमी गेंद, देख बल्लेबाज भी रह गया दंग; वीडियो हुआ वायरल