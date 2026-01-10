टी20 वर्ल्ड कप में कौन होगा टीम इंडिया का सबसे बड़ा गेम चेंजर? शोएब अख्तर ने बता दिया नाम

2026 टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन अगले महीने 7 फरवरी से शुरू होगा. विश्व कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे और इसका फाइनल 8 मार्च को होगा. भारत गत चैंपियन के रूप में मैदान में उतरेगा, जिसमें अभिषेक शर्मा से लेकर जसप्रीत बुमराह जैसे मैच विजेता खिलाड़ी मौजूद हैं. मगर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का मानना है कि टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए अभिषेक शर्मा या जसप्रीत बुमराह नहीं, बल्कि कप्तान सूर्यकुमार यादव सबसे बड़े गेम चेंजर साबित होंगे.

टीम इंडिया का सबसे बड़ा गेम चेंजर - शोएब अख्तर

भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. साल 2025 में खेली 19 टी20 पारियों में वो केवल 218 रन बना पाए. पिछले साल उनका औसत सिर्फ 13.63 का रहा. इसके बावजूद शोएब अख्तर का मानना है कि सूर्यकुमार यादव ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के सबसे बड़े स्टार बनकर सामने आएंगे.

शोएब अख्तर ने पीटीवी स्पोर्ट्स से बातचीत में बताया कि भारतीय टीम में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और टी20 वर्ल्ड कप जीतने की सबसे बड़ी दावेदार नजर आ रही है. अख्तर ने आगे कहा कि टीम इंडिया को अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो कप्तान सूर्यकुमार यादव को अवश्य ही रन बनाने होंगे, जो पाकिस्तानी दिग्गज गेंदबाज के अनुसार टीम इंडिया के लिए बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं. अख्तर ने साफ तौर पर कहा कि भारत को विश्व विजेता बनना है, तो कप्तान को हर हाल में रन बनाने होंगे.

अच्छे कप्तान, लेकिन व्यक्तिगत प्रदर्शन गिरा

सूर्यकुमार यादव भारतीय टी20 कप्तान बनने के बाद एक भी सीरीज नहीं हारे हैं. सूर्यकुमार की कप्तानी में अब तक भारत ने 38 टी20 मैचों में 28 जीत दर्ज की हैं और केवल 6 मैच हारे हैं. सूर्या का बतौर कप्तान जीत प्रतिशत 80.55 है. मगर कप्तान बनने के बाद सूर्यकुमार यादव के व्यक्तिगत प्रदर्शन में गिरावट आई है.

यह भी पढ़ें:

'अगर मुश्किल स्थिति हो, तो रोहित और कोहली...', शुभमन गिल ने बताई इन दो दिग्गजों की अहमियत