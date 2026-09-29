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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशोएब अख्तर की पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी, नई भूमिका में आ सकते हैं नजर

शोएब अख्तर की पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी, नई भूमिका में आ सकते हैं नजर

शोएब अख्तर सालों बाद पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं. पाकिस्तान क्रिकेट में लगातार हो रहे बदलावों के बीच अख्तर को PCB में बड़ी भूमिका सौंपी जा सकती है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 29 Sep 2026 02:22 PM (IST)
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शोएब अख्तर कई साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं. पिछले सप्ताह पूर्व तेज गेंदबाज अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात की, जिसके बाद उन्हें बोर्ड में बड़ा पद दिया जा सकता है. ये वही अख्तर हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि वह कभी पीसीबी में काम नहीं करना चाहते.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PCB से जुड़े सूत्रों ने बताया कि जब कुछ सप्ताह पहले शोएब अख्तर के बड़े भाई काअ निधन हुआ था. उस समय मोहसिन नकवी ने अख्तर से निजी तौर पर बात की थी. नकवी ने उनके बड़े भाई के निधन पर शोक प्रकट किया था. शोएब अख्तर PCB की नीतियों के बहुत बड़े आलोचक रहे हैं, लेकिन नकवी की इस हरकत ने शोएब अख्तर को प्रभावित किया था.

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शोएब अख्तर को मिलेगा बड़ा पोस्ट

सूत्र ने आगे खुलासा करते हुए कहा, "शोएब अख्तर को बहुत बड़ा पोस्ट मिल सकता है. हालांकि जब उनकी चेयरमैन से मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने अपने आइडिया स्पष्ट रूप से सामने रखे थे, जिनसे पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जाया जा सकता है."

पाकिस्तान क्रिकेट अभी किस हाल में है, पूरी दुनिया यह बात जानती है. शायद ही कभी क्रिकेट में ऐसा हुआ हो कि चलती सीरीज से 7 खिलाड़ियों और 2 कोचों को घर वापस भेजा गया हो. वहीं इंग्लैंड टूर के संबंध में मोहम्मद रिजवान, इमाम उल हक और सलमान आगा का नाम मैच फिक्सिंग से भी जोड़ा गया.

कोचिंग स्टाफ में भी बदलाव संभव

पाकिस्तान क्रिकेट में हेड कोच लगातार बदलते रहे हैं. इसी रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि PCB नेशनल टीम के लिए कुछ विदेशी कोच और सलाहकार की नियुक्ति कर सकता है. पुरुष से लेकर महिला और जूनियर टीम के कोचिंग स्टाफ में भी बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं. पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम को भी नया हेड कोच मिलने की खबर है. अभी महिला टीम के पास हेड कोच नहीं है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 29 Sep 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
PCB SHOAIB AKHTAR PAKISTAN CRICKET TEAM
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