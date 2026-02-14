टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 15 फरवरी, रविवार को श्रीलंका को कोलंबो में खेला जाएगा. इस महामुकाबले को लेकर चर्चा काफी तेज है. इस चर्चा में पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भी अपनी बात रखते नजर आए. अख्तर ने ABP News से खास बातचीत करते हुए दोनों टीमों के हाथ मिलाने की बात कही. बात सिर्फ हाथ मिलाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि अख्तर अपनी बात को कारगिल युद्ध तक लेकर चले गए.

जरूरी है हाथ मिलाएं: शोएब अख्तर

बता दें कि हमारे शो में अख्तर के साथ पैनल में मोहम्मद कैफ भी नजर आए. मुकाबले को लेकर बात चल रही थी कि अख्तर ने दोनों टीमों को जोड़ने की बात कही. अख्तर ने कहा, "मैं बार-बार इस बात की कोशिश करता हूं कि यह जरूरी है कि हाथ मिलाएं."

कारगिल युद्ध तक पहुंची बात

शोएब अख्तर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "यह कैसे हो सकता है कि यार 1999 की कारगिल की वॉर हो रही है और हम मैच खेल रहे हैं."

पाकिस्तान के इनकार पर शोएब अख्तर

पहले पाकिस्तान सरकार की तरफ से मना कर दिया गया था कि उनकी टीम टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेगी, लेकिन फिर बाद में पाक टीम खेलने के लिए तैयार हो गई. इस पर अख्तर ने कहा, "मैं हमेशा जोड़ने की बात करूंगा, तोड़ने की बात नहीं करूंगा. मैं इस हक में भी था कि अगर पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया है, तो हमें भी साथ देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने स्टैंड लिया."

अख्तर ने आगे बांग्लादेश को लेकर कहा, "अगर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है. इंडिया अगर न्यूट्रल वेन्यू पर खेल सकता है, पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पर खेल सकता है, तो बांग्लादेश क्यों नहीं खेल सकता? वो एक डिबेट थी, खत्म हुई और क्रिकेट शुरू हुआ. अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो वर्ल्ड बेकार चला जाता."