हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर पर टूटा दुखों का पहाड़, सगे भाई की मौत

पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर पर टूटा दुखों का पहाड़, सगे भाई की मौत

Shoaib Akhtar's Brother Passes Away: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर के बड़े भाई का निधन हो गया है. उनका नाम शाहिद अख्तर था, जिनका शोएब की क्रिकेट जर्नी में बड़ा रोल था.

Written By : शिवम |  Updated at : 24 Jun 2026 07:56 AM (IST)
Preferred Sources

रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से मशहूर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर और उनके परिवार पर इस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. शोएब के बड़े भाई का निधन हो गया है, जिसकी पुष्टि खुद पूर्व क्रिकेटर ने की है. शोएब के बड़े भाई का नाम शहीद अख्तर था. दोनों भाइयों में बहुत प्यार था और शाहिद ने अपने छोटे भाई के शुरूआती क्रिकेट करियर में बहुत मदद की, जिससे वह नेशनल टीम में आए और फिर दुनिया भर में अपना नाम बनाया.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

शोएब अख्तर ने अपने बड़े भाई शाहिद अफरीदी के निधन की खबर सोशल मीडिया के जरिए दी. उनके पोस्ट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है. बता दें कि भारत में शोएब के सोशल मीडिया पेज पर प्रतिबंध लगा हुआ है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के साथ उनका यूट्यूब भी भारत में बैन है.

शोएब ने लिखा, "बड़े दुख के साथ आपको सूचित कर रहा हूं कि मेरे बड़े भाई शाहिद अख्तर का निधन हो गया है. वह अल्लाह के पास लौट गए हैं. नमाज ए जनाजा के समय और स्थान के बारे में आपको बता दिया जाएगा."

यह भी पढ़ें- सेंचुरी के बाद भी ड्राप, यशस्वी जायसवाल को लेकर फूटा शशि थरूर का गुस्सा; दे दिया बवाली बयान

शोएब अख्तर की क्रिकेट जर्नी में शाहिद अख्तर का महत्वपूर्ण रोल रहा है, शोएब को हमेशा अपने बड़े भाई का सपोर्ट मिला. दोनों के बीच काफी प्यार था. अख्तर अपने क्रिकेट करियर के दौरान कई बार विवादों में घिरे, उनके भाई हमेशा उनके साथ खड़े रहे.

यह भी पढ़ें- सुनील गावस्कर ने BCCI से कर दी बड़ी अपील, कहा- इस साल नहीं हुआ पर अगले साल ध्यान दें

2021 में शोएब अख्तर की मां का देहांत हो गया था, अब भाई के रूप में उन्होंने एक और अहम शख्स को खो दिया है. शोएब के लिए ये मुश्किल समय है, ऐसे में उनके चाहने वाले सोशल मीडिया पर सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 24 Jun 2026 07:56 AM (IST)
Tags :
Pakistani Cricketer Pakistan Cricketer SAD News SHOAIB AKHTAR PAKISTAN CRICKET TEAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर पर टूटा दुखों का पहाड़, सगे भाई की मौत
पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर पर टूटा दुखों का पहाड़, सगे भाई की मौत
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा, टी20 रैंकिंग में देखने को मिले बड़े बदलाव, इस भारतीय खिलाड़ी ने रचा इतिहास
ICC रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा, टी20 रैंकिंग में देखने को मिले बड़े बदलाव, इस भारतीय खिलाड़ी ने रचा इतिहास
क्रिकेट
सेंचुरी के बाद भी ड्राप, यशस्वी जायसवाल को लेकर फूटा शशि थरूर का गुस्सा; दे दिया बवाली बयान
सेंचुरी के बाद भी ड्राप, यशस्वी जायसवाल को लेकर फूटा शशि थरूर का गुस्सा; दे दिया बवाली बयान
क्रिकेट
Rohit Sharma New ODI Record: वनडे मुकाबलों में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की लिस्ट आ गई सामने, रोहत शर्मा टॉप पर, देखिए कौन-कौन से नाम
वनडे मुकाबलों में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की लिस्ट आ गई सामने, रोहत शर्मा टॉप पर, देखिए कौन-कौन से नाम
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Fire | Bharat Ki Baat : 19 दिन..2 अग्निकांड..38 लोगों की मौत | Lucknow Fire | Akhilesh Yadav
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya: 'चढ़ावा चोरों' पर कार्रवाई कब? | SIT Report | Champat Rai | UP
Lucknow Fire | Janhit with Chitra Tripathi: 15 जिंदगियों का हिसाब कौन देगा? | CM Yogi | UP News
Ram Mandir Daan Chori | Seedha Sawal: चंदा चोरी से भक्तों में खौफ..SIT रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! | UP
ABP Report : लखनऊ अग्निकांड, हादसा या 'हत्याकांड'? | Lucknow Fire | CM Yogi | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
12 भारतीयों की मौत पर कतर के अमीर शेख तमीम दु:खी, भारत लगाया फोन, कॉल के बाद पीएम मोदी बोले- 'हम दोनों ने...'
12 भारतीयों की मौत पर कतर के अमीर शेख तमीम दु:खी, भारत लगाया फोन, कॉल के बाद पीएम मोदी बोले- 'हम दोनों ने...'
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में जल्द मानसून लाएगा मौसम में बदलाव, फिलहाल गर्मी और उमस बढ़ने की संभावना
दिल्ली-NCR में जल्द मानसून लाएगा मौसम में बदलाव, फिलहाल गर्मी और उमस बढ़ने की संभावना
क्रिकेट
Rohit Sharma New ODI Record: वनडे मुकाबलों में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की लिस्ट आ गई सामने, रोहत शर्मा टॉप पर, देखिए कौन-कौन से नाम
वनडे मुकाबलों में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की लिस्ट आ गई सामने, रोहत शर्मा टॉप पर, देखिए कौन-कौन से नाम
इंडिया
India -UK Trade Deal: पीयूष गोयल का बड़ा दावा! 99% टैरिफ खत्म, ब्रिटेन का बाजार भारतीयों के लिए खुला
पीयूष गोयल का बड़ा दावा! 99% टैरिफ खत्म, ब्रिटेन का बाजार भारतीयों के लिए खुला
टेलीविजन
'तारक मेहता' के 'चंपक चाचा' की रियल फैमिली से मिलिए, अमित भट्ट के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप
'तारक मेहता' के 'चंपक चाचा' की रियल फैमिली से मिलिए, अमित भट्ट के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: लखनऊ अग्निकांड के बाद वाराणसी में ताबड़तोड़ एक्शन, नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थान सील
लखनऊ अग्निकांड के बाद वाराणसी में ताबड़तोड़ एक्शन, नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थान सील
जनरल नॉलेज
अमेरिकी अंतरिक्ष यान पानी तो रूसी धरती पर क्यों होते हैं लैंड, यहां कैसे काम करता है विज्ञान?
अमेरिकी अंतरिक्ष यान पानी तो रूसी धरती पर क्यों होते हैं लैंड, यहां कैसे काम करता है विज्ञान?
टेक्नोलॉजी
चलते-चलते हैंग क्यों हो जाता है फोन, क्या हो सकते हैं कारण और कैसे करें समाधान?
चलते-चलते हैंग क्यों हो जाता है फोन, क्या हो सकते हैं कारण और कैसे करें समाधान?
ENT LIVE
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
ENT LIVE
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
ENT LIVE
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ENT LIVE
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
ENT LIVE
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Embed widget