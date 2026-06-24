पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर पर टूटा दुखों का पहाड़, सगे भाई की मौत

रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से मशहूर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर और उनके परिवार पर इस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. शोएब के बड़े भाई का निधन हो गया है, जिसकी पुष्टि खुद पूर्व क्रिकेटर ने की है. शोएब के बड़े भाई का नाम शहीद अख्तर था. दोनों भाइयों में बहुत प्यार था और शाहिद ने अपने छोटे भाई के शुरूआती क्रिकेट करियर में बहुत मदद की, जिससे वह नेशनल टीम में आए और फिर दुनिया भर में अपना नाम बनाया.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

शोएब अख्तर ने अपने बड़े भाई शाहिद अफरीदी के निधन की खबर सोशल मीडिया के जरिए दी. उनके पोस्ट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है. बता दें कि भारत में शोएब के सोशल मीडिया पेज पर प्रतिबंध लगा हुआ है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के साथ उनका यूट्यूब भी भारत में बैन है.

शोएब ने लिखा, "बड़े दुख के साथ आपको सूचित कर रहा हूं कि मेरे बड़े भाई शाहिद अख्तर का निधन हो गया है. वह अल्लाह के पास लौट गए हैं. नमाज ए जनाजा के समय और स्थान के बारे में आपको बता दिया जाएगा."

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शोएब अख्तर की क्रिकेट जर्नी में शाहिद अख्तर का महत्वपूर्ण रोल रहा है, शोएब को हमेशा अपने बड़े भाई का सपोर्ट मिला. दोनों के बीच काफी प्यार था. अख्तर अपने क्रिकेट करियर के दौरान कई बार विवादों में घिरे, उनके भाई हमेशा उनके साथ खड़े रहे.

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2021 में शोएब अख्तर की मां का देहांत हो गया था, अब भाई के रूप में उन्होंने एक और अहम शख्स को खो दिया है. शोएब के लिए ये मुश्किल समय है, ऐसे में उनके चाहने वाले सोशल मीडिया पर सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं.